Liepājas badmintonisti izcīna medaļas Igaunijā

Mājsēdes laikā, kad Latvijā sacensties un trenēties bija liegts, 20 jaunieši no Liepājas, Talsiem, Jelgavas, Rīgas, Siguldas un Valmieras noslēgtā "burbulī" attālināti mācījās un klātienē, valsts jauniešu izlases sastāvā, trenējas Tallinā. Tika aizvadītas intensīvas trīs dienas no 10. līdz 12. novembrim, divi treniņi dienā, Igauņu trenera - olimpisko spēļu dalībnieka Raul Must vadībā un trīs Latvijas izlases treneriem Paulu Gurecki, Salvi Lozdu un Edgaru Kviesi, portālu "ReKurZeme" informē Liepājas badmintonistu treneris Aigars Brečs.

Nometnes noslēgumā 13. un 14. novembrī Latvijas jaunieši Tallinā piedalījās arī Igaunijas jaunatnes kausa "Noorte GP" 5.posma sacensībās, kur savu meistarību demonstrēja 232 jaunieši no Igaunijas, Somijas un Latvijas, tostarp arī liepājnieki Leonardo Golovčenko, Žanete Griniece un Marta Heize.

Lielisks sniegums Leonardo Golovčenko, kas pēc trīs uzvarētām spēlēm un triumfa savā apakšgrupā iekļuva pusfinālā, kur ar 12-21; 17-21 piekāpās esošajam Latvijas U15 čempionam un arī šī turnīra uzvarētājam Tomam Sala no Rīgas, tā iegūdams augsto dalīto 3/4 vietu puišu U15 vienspēlēs A (elites) grupā.

Teicams starts U17 B grupas vienspēlēs arī mūsu meitenēm, kur Žanete Griniece pēc trīs uzvarām bija spēcīgākā apakšgrupā, un pusfinālā ar 16-21; 12-21 atzina igaunietes Mirtel Pruulman pārākumu, kas vēlāk triumfēja finālā, tā ierindojoties dalītā 3/4 vietā.

Savukārt Marta Heize ar divām uzvarām un vienu zaudējumu grupā palika 2.vietā, tālākām sacensībām nekvalificējās, un turnīrā izcīnīja dalītu 5/8.vietu.