Liepājas badmintona aizsācējs Daumants Kripēns saņem balvu par mūža ieguldījumu; Aigars Brečs - Gada seniors

8.janvārī Zoom tiešsaistes ceremonijā tika pasniegta „Latvijas badmintona Gada balva 2020”, šādi jau sesto gadu pēc kārtas izvērtējot iepriekšējā gadā notikušo Latvijas badmintonā. Tiešsaistē tika prezentētas 19 nominācijas, kā saņēmēji tika noteikti divu kārtu elektroniskā balsojumā un tā rezultātus trešajā kārtā vēl apstiprina Latvijas badmintona federācijas Valde, Treneru komisija un Tiesnešu komisija, informē Liepājas badmintonistu treneris Aigars Brečs.

Divas „Gada balvas” saņēma arī Liepājnieki. Ceremonijas sākumā balvu “Par mūža ieguldījumu” 82 gadu vecumā saņēma viens no Liepājas badmintona tradīciju aizsācējiem, spēlētājs un ilggadējs treneris Daumants Kripēns, ko tiešsaistē sveica viņa bijušie audzēkņi: uzņēmējs Armands Dīriņš, dēls Mārcis Kripēns un Liepājas badmintona tradīciju turpinātājs, šī brīža vadītājs Aigars Brečs. Zīmīgi, un tā vēl vairāk pasvītrojot Kripēna ievērojamo devumu vēju pilsētas badmintona attīstībā, kā nākošais nominācijā “Gada seniors”, tika godināts Aigars Brečs, ko tiešsaistē sveica Olimpiskais čempions un Latvijas Sporta veterānu - senioru savienības prezidents Ivans Klementjevs. Breču ģimene ar dēliem Lūkasu Rafaelu un Gustavu Dāvidu pretendēja arī uz balvu “Gada ģimene”, kopvērtējumā piekāpjoties krietni kuplākai Bajāru ģimenei no Baložiem, kas Latvijas badmintonā ir pārstāvēta jau trīs paaudzēs - vecvecāki Gunārs un Mairita, mazbērni Oskars un Regnārs un viņu vecāki Viesturs un Ilze.

Jāatgādina, ka 2018.gadā Liepājas pašvaldība uzvarēja nominācijā „Gada pašvaldība”, bet 2016. gadā Liepājas Raiņa 6. vidusskola tika titulēta kā „Gada skola”.

Uzrunā no Eiropas Badmintona konfederācijas biroja Dānijā, Džimijs Andersens akcentēja, ka Latvijas Badmintona federācija noteikti var būt lepna par to, kas ir paveikts 2020.gadā, spītējot Covid-19 ierobežojumiem. Jelgavā augusta nogalē notikušais turnīrs “Yonex Latvia International” bija pirmais Pasaules reitingā pēc ilgstošās pauzes, tāpēc par to bija publikācijās visā pasaulē. Savukārt Latvijā rīkotie semināri esot iekustinājuši procesus ne tikai Eiropā, bet pat Dienvidamerikā.

Uzsākot Latvijas badmintona Gada balvas pasniegšanas ceremoniju, Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds precizēja, ka šobrīd Latvijas badmintona reitingā ir reģistrēti 1354 aktīvie spēlētāji, tai skaitā 756 vīrieši un 598 sievietes, kas norāda uz labu dzimumu līdzsvaru.



Balvas nominantiem tiešsaistē prezentēja vairākas Latvijas sporta zvaigznes, uzņēmēji, pašvaldību vadītāji, sporta un izglītības funkcionāri, tostarp volejbolists Aleksandrs Samoilovs, Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Žoržs Tikmers, Sporta veterānu - senioru savienības prezidents Ivans Klementjevs, Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, Latvijas komandu sporta spēļu asociācijas izpilddirektors – ex futbollists Kaspars Gorkšs, “Adventure’s zone” radošais direktors Miķelis Visockis, Latvijas augstskolu sporta savienības valdes priekšsēdētāja Agita Ābele u.c.

Latvijas badmintona Gada balvas pasniegšanas ceremonijas 3 stundu ilgo tiešraidi varēja vērot interneta lapā Badminton.lv, portālos Sportacentrs.com, Delfi.lv un ReKurZeme.lv. Tiešraides ierakstu var noskatīties arī Youtube kanālā “Badminton LV”.