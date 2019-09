"Liepāja" viesos uzveic "Prizmu"/IHS

Aizvadītā gada Latvijas "Optibet" hokeja līgas (OHL) čempioni "Mogo" sestdien piedzīvoja zaudējumu, kamēr "Liepāja" viesos guva panākumu.

"Mogo" ar rezultātu 2:3 (2:1, 0:1, 0:0, 0:1) piekāpās šīs sezonas jaunpienācējiem "Olimp", vēsta LETA.

Vārtus spēles septītajā minūtē ar metienu no distances guva pieredzējušais Georgijs Pujacs, ar 1:0 izvirzot vadībā viesus, bet nepilnas piecas minūtes vēlāk ar spēcīgu metienu Vladimirs Mamonovs realizēja skaitlisko vairākumu, izlīdzinādams rezultātu. Līdzīgs vārtu guvums divas minūtes vēlāk padevās Ņikitam Koļesņikovam, pirmajam periodam noslēdzoties par labu mājiniekiem - 2:1.

Otrais periods ilgu laiku ritēja sīvā cīņā, abām komandām laiku pa laikam apdraudot pretinieku vārtus, tomēr bez panākuma. To otrā perioda 12.minūtē mainīja Emīls Ezītis, kurš uzbrukuma zonā pie iemetiena apļa palika nepiesegts. To pamanīja viņa komandas biedri, ripu ātri nogādājot līdz spēlētājam, kurš apmānīja Henriju Anču, izlīdzinot rezultātu 2:2. Perioda turpinājumā komandas spēlēja piesardzīgi, ar uzbrukumiem neaizraujoties, līdz ar to 40 minūtes noslēdzās neizšķirti 2:2.

Trešajā periodā turpinājās piesardzīga spēle, kurā pārsvars ik pa laikam piederēja gan vienai, gan otrai komandai, tomēr vārtsargi palika nepārspēti. Gan Ervīnam Muštukovam, gan Ančam vairākkārt nācās glābt komandu, lai saglabātu neizšķirtu, kas arī izdevās. Pēc 2:2 pamatlaikā abas komandas aizvadīja papildlaiku, kurā jau otrajā minūtē piespēli pretim vārtiem saņēma Vitālijs Šuļakovs, kurš ieturēja nelielu pauzi, un apspēlējis Anču, ripu raidīja jau tukšos vārtos. Līdz ar to "Olimp" svinēja savu pirmo panākumu šosezon.

Tikmēr citā spēlē "Prizma"/IHS ar rezultātu 3:5 (2:4, 1:0, 0:1) piekāpās "Liepājas" komandai.

Liepājnieku rindās ar "hat-trick" izcēlās lietuvietis Marks Kaļeiņikovs, bet Māris Diļevka un Edijs Butāns guva vienus vārtus. Tikmēr mājinieku rindās pieredzējušais Edijs Brahmanis iemeta divas ripas, bet vēl vienu pievienoja Mārtiņš Barkāns.

Pēc Brahmaņa sestajā minūtē gūtajiem pirmajiem vārtiem, viesi no 9.-17.minūtei atbildēja ar četriem precīziem raidījumiem. Brahmanis pusotru minūti līdz perioda beigām vēl vienus vārtus atguva, trešdaļai noslēdzoties ar rezultātu 4:2 par labu liepājniekiem. Mača turpinājumā liepājnieku vārtu birums pierima, bet mājinieki otrā perioda trešajā minūtē iemeta vēl vienus vārtus, saglabājot cerības par neizšķirtu. "Liepāja" piektos un arī savus pēdējos vārtus guva deviņas minūtes līdz spēles beigām, izcīnot savu pirmo panākumu šosezon.

Citā spēlē "Kurbads" mājās ar rezultātu 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) papildlaikā uzveica šīs sezonas debitantus Daugavpils "Dinaburga".

Uzvarētāju rindās divus vārtus guva Juris Upītis, bet reizi precīzi meta Jānis Sprukts. Tikmēr viesu rindās vārtu guvumi Vadimam Vabiščevičam un Sergejam Pečuram.

Visbeidzot "Zemgale"/LLU mājās ar rezultātu 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) uzvarēja Hokeja skolas "Rīga" hokejistus.

Uzvarētāju rindās divi vārti Aleksandram Novikovam, bet Julians Misjus un Arnolds Lapainis izcēlās ar vienu precīzu raidījumu. Rīdziniekiem goda vārtus iemeta Roberts Zalāns.

Zīmīgi, ka mājinieki trīs vārtus guva spēlējot mazākumā.

OHL turnīra tabulas vadībā ar astoņiem punktiem trijās spēlēs ir "Kurbads", tālāk ar pieciem punktiem divās spēlēs seko "Zemgale"/LLU, bet četri punkti trijos mačos ir trešajā pozīcijā esošajia "Mogo". "Olimp" trijās spēlēs iekrājusi trīs punktus, bet piekto vietu ar tikpat punktiem ieņem "Liepāja". "Daugavpils" ar vienu punktu vienā spēlē ir sestā, bet "Rīga" un "Prizma"/IHS pagaidām palikušas bez punktiem.

Šajā sezonā par OHL kausu spēkosies astoņas komandas: "Mogo", "Kurbads", "Zemgale"/LLU, "Prizma"/IHS, "Liepāja", Hokeja skola "Rīga", "Olimp" un Daugavpils "Dinaburga".

Līdz ar to debiju OHL turnīrā piedzīvos "Olimp", bet daugavpilieši Latvijas virslīgā pēdējo reizi piedalījās 2013./14.gada sezonā.

Katra komanda regulārajā čempionātā aizvadīs 35 spēles (piecu apļu turnīrs). Pavisam kopā OHL regulārajā turnīrā tiks izspēlēti 140 mači.

Izslēgšanas turnīrs sāksies 2020.gada 10.martā. OHL "playoff" pusfināla spēlēm automātiski kvalificēsies divas labākās regulārā turnīra komandas. Savukārt 3., 4., 5., un 6. vietās esošās vienības aizvadīs cīņas, lai iekļūtu pusfinālos. Šie mači ilgs līdz kādas komandas divām uzvarām.

Pusfinālu uzvarētāji tiks finālā, kur cīnīsies par zeltu. Savukārt trešo vietu čempionātā iegūst komanda, kas zaudējusi izslēgšanas spēļu pusfinālā, bet ieguvusi augstāku vietu čempionāta pirmajā etapā. Čempionāta uzvarētāji saņems ne tikai OHL kausu, bet arī iespēju pārstāvēt Latviju Starptautiskās hokeja federācijas (IIHF) rīkotajā Kontinentālajā kausā.

Iepriekšējā sezonā OHL čempionāta finālā "Mogo" sērijā līdz četrām uzvarām ar 4-2 uzveica "Kurbads" vienību.