Liepājā un Rudē notiks preses rallija ātrumposmi

Jau sestdien, 1. jūnijā, ar mazu atelpu pēc Eiropas rallija čempionāta posma, Liepājas ielās atkal rūks motori, pulcējot starptautiskā preses rallija dalībniekus. Žurnālisti un autosportisti no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Ukrainas, Igaunijas, Itālijas, Somijas un Lielbritānijas startēs nu jau par tradicionālu kļuvušajā 24.starptautiskajā Preses rallijā.

Sacensību starts tiek dots šodien Palangā savukārt jau sestdien preses pārstāvji iepazīsies ar Liepāju. Veicot ātrumposmus Rudes kartodromā, Karostā, Liepājas ostas teritorijā, Zvejnieku alejā un koncertzāles “Lielais Dzintars” stāvlaukumā, mediju pārstāvjiem būs iespēja iepazīties gan ar skaistākajām Liepājas vietām, gan parādīt savas braukšanas prasmes sacensību līdzjutējiem, informē Ātruma festivāla "Kurzeme" preses pārstāve Sanita Austere.

Vienlaikus, līdzjutēji varēs klātienē vērot ļoti interesantu tehniku, piemēram, vairākkārtējā Lietuvas čempiona dažādās autosporta disciplīnās Ramūna Čapkauska kaujas zirgu “Cupra TCR” ar pašu īpašnieku stūrmaņa krēslā, kā arī “Porsche 911”, “Lotus”, “Tesla Model 3”, “Jeep Wrangler”, “Lexus RC-F”.

Sacensību norisei 1.jūnijā tiks slēgta satiksme sekojošās Liepājas ielās:

Ielas Karostas Industriālajā Parkā no plkst. 10:35 līdz 16:15 (Zemgales Virssardzes, Burtnieku, Manēžas, Trimpus ielas visā garumā, Beverīnas, Līgas, Turaidas ielas posmā no Virssardzes līdz Zemgales ielai)

Zvejnieku aleja un Roņu iela pie AS “Kursa” iebrauktuves no plkst. 13:30 līdz 16:00

Koncertzāles “Lielais Dzintars” stāvlaukums no piektdienas, 31.maija plkst. 17:00 līdz sestdienas, 1.jūnija plkst. 16:30.

Ātrumposmu norises laiki skatītājiem:

Rudes kartodroms – no 10:05 līdz 12:20

Karosta – no 11:35 līdz 15:20

Zvejnieku aleja – no 14:40 līdz 16:00

Koncertzāle “Lielais Dzintars” – no 15:20 līdz 16:20