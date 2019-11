Liepājā starptautiskas ITF tenisa sacensības pulcēs sportistus no daudzām pasaules valstīm

No 27.novembra līdz 1.decembrim LOC Tenisa hallē norisināsies Liepājas Tenisa sporta skolas organizētās starptautiskās ITF sacensības “Liepaja International by Babolat”, kurā sacentīsies tenisisti no visas pasaules.

Uz doto brīdi vēlmi piedalīties šajās sacensībās izrādījuši jaunie tenisisti no tādām valstīm kā Lielbritānija, Polija, Baltkrievija, Krievija, Rumānija, Ungārija, Zviedrija, Vācija, Slovākija, Itālija, Francija, Kazahstāna, Ēģipte, Serbija, Beļģija, Nīderlande, Taivāna, Bulgārija, Šveice, Somija, Ukraina, Norvēģija, Spānija, Horvātija, Moldova, Īrija, Dānija, Kipra, Honkonga, un, protams, arī Latvija. Sacensībās piedalīsies 96 jaunie tenisisti, kuri tiks atlasīti pēc viņu atrašanās vietas reitingā. Sacensību kvalifikācijas turnīrs norisināsies jau 25.un 26.novembrī, informē Liepājas Tenisa sporta skolas direktors Elans Zīverts.

“Liepaja International by Babolat” turnīrs ir ITF 3.kategorijas turnīrs, kas nozīmē, ka tajā piedalīsies dalībnieki no ITF reitinga TOP 100.

Liepājas Tenisa sporta skolu šajās sacensībās pārstāvēs Patrīcija Špaka, Elza Tomase, Alise Vindiga, Dāvis Rolis un Dāvids Špaks

Visi laipni aicināti atbalstīt jaunos tenisistus LOC Tenisa hallē. Ieeja – bez maksas.