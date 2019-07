"Liepāja" pastiprinās ar centra spēlētāju Šeļakovu

"Liepājas" komanda, gatavojoties 2019./2020.gada Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas sezonai, pastiprinājusi sastāvu ar pieredzējušo centra spēlētāju Andreju Šeļakovu.

Līgums ar 30 gadus veco Šeļakovu noslēgts uz divām sezonām, vēsta LETA.

Šeļakovs iepriekšējo sezonu pavadīja Ukrainas komandā Odesas "Dinamo", kuras sastāvā 31 spēlē vidēji guva 6,7 punktus, izcīnīja 5,4 atlēkušās bumbas un veica 1,4 rezultatīvas piespēles.

Tāpat viņš ir spēlējis "ASK Rīga", "VEF Rīga", "Barons Kvartāls", "Jēkabpils", "Betsafe"/"Liepāja" un "Jūrmala" komandās Latvijā kā arī Spānijā, Ukrainā, Kosovā, Lietuvā un Polijā.

"Andrejs ir viena no stabilākajām vērtībām centra pozīcijām Latvijas basketbolā jau vairākus gadus. Spēlējis diezgan veiksmīgi ārzemēs un arī Latvijā bijis dominējošs centra pozīcijā. Liels prieks, ka mums izdevies piesaistīt Andreju komandai, jo viņam ir ļoti augsta darba ētika un kopā ar Gunti varēs jauniešiem rādīt piemēru kā strādāt ar sevi un būt profesionālim. Andrejs uz doto brīdī bija viena no kluba prioritātēm un viņš būs arī viens no komandas stūrakmeņiem. Centīsimies viņu izmantot uz maksimumu," klubs citē komandas galvenā trenera Kristap Zeida teikto.

"Ņemot vērā pagājušās sezonas problēmas tieši garajā galā, tad šogad kā prioritāti vasaras periodā izvirzījām groza apakšas nostiprināšanu ar atlētiskiem un spēcīgiem spēlētājiem. Turpinām izskatīt arī spēlētājus uz citām pozīcijām un nākamais solis ir saspēles vadītāja parakstīšana, jo kluba vadība kopā ar galveno treneri ir izlēmusi neturpināt sadarbību ar Nikolaju Zotovu," stāsta kluba valdes priekšsēdētājs Artūrs Štālbergs.

Liepājas komanda savā pirmajā sezonā Latvijas-Igaunijas līgas regulārajā čempionātā ieņēma 13.vietu, tādējādi nekvalificējoties gan apvienotā turnīra, gan pašmāju meistarsacīkšu izslēgšanas turnīram.

Nākamajā sezonā komandu vadīs Kristaps Zeids, kurš galvenā trenera pienākumus pārņēmis no Artūra Štālberga.