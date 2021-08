Liepājā notiks vairākas starptautiskas tenisa sacensības

Ar 14.augustu Liepājas Tenisa sporta skolas kortos, Jūrmalas parkā, tiks uzsākts starptautisko tenisa sacensību maratons, kurā līdz pat septembrim tiks aizvadītas trīs, dažādām vecuma grupām paredzētas, Tennis Europe un ITF tenisa sacensības, portālu "ReKurZeme" informē Liepājas Tenisa sporta skolas direktors Elans Zīverts.

No 14.līdz 22.augustam starptautiskais sacensību maratons tiks uzsākts ar Tennis Europe TE2 kategorijas sacensībām “Liepaja International” U14 vecuma grupai. Uz doto brīdi sacensībām ir pieteikušies 37 jaunie tenisisti un 32 jaunās tenisistes no Eiropas. Plānots, ka Liepājas Tenisa sporta skolu šajās sacensībās pārstāvēs Bogdans Kozlovs, Marija Lauva, Elizabete Marta Hamitova, Laura Kļaviņa, Evelīna Poikāne, Anna Azarova, Sabīne Vaidere un Daniela Krušatina.

No 21.līdz 27.augustam norisināsies Tennis Europe TE2 kategorijas sacensības “Liepaja International” U12 vecuma grupai. Uz doto brīdi šajās sacensībās ir nedaudz vairāk pieteikušos dalībnieku skaits – 42 jaunie tenisisti un 40 jaunās tenisistes. Plānots, ka Liepājas Tenisa sporta skolu šajās sacensībās pārstāvēs Gustavs Brižs, Timo Tikums, Anna Azarova, Elizabete Marta Hamitova, Alise Latiša un Paula Gurecka.



Starptautisko sacensību trijnieku noslēgs ITF J3 kategorijas sacensības “Liepaja International by Prince” U18 vecuma grupai, kas norisināsies no 28.augusta līdz 3.septembrim. Šajās sacensībās plānots, ka kopumā piedalīsies ap 120 jaunie tenisa profesionāļi. Plānots, ka Liepājas Tenisa sporta skolu šajās sacensībās pārstāvēs Dāvids Špaks, Dāvis Rolis un Enija Paula Aploka. ITF “Liepaja International by Prince” sacensības tiks organizētas sadarbībā ar oficiālo Prince izplatītāju Baltijā – https://megango.lv/. Par Prince aktualitātēm Latvijā iespējams uzzināt sekojot jaunumiem https://www.facebook.com/PrinceBaltics/ un https://www.instagram.com/princetennisbaltics/.

Visas sacensības tiks aizvadītas ievērojot aktuālās drošības vadlīnijas.