Liepājā noslēgušās starptautiskās tenisa sacensības U12 vecuma grupas jauniešiem

No 23.līdz 27.augustam Liepājā norisinājās starptautiskās Tennis Europe sacensības U12 vecuma grupai – “Liepaja International Tournament”. Sacensībās kopumā piedalījās 71 jaunie tenisisti un tenisistes no Eiropas. Sacensībās uzvaru izcīnīja baltkrievs Čikans Korans (Tsikhan Koran) un igauniete Kīra Paškova (Kiira Pashkov). Liepājniece Elizabete Marta Hamitova vienspēlēs izcīnīja 2.vietu, bet Anna Azarova 2.vietu izcīnīja dubultspēlēs. Tikmēr Gustavs Brižs, Paula Gurecka, Alise Latiša un Elizabete Marta Hamitova dubultspēļu sacensībās izcīnīja dalītās 3.vietas.

Liepājas Tenisa sporta skolu šajās sacensībās pārstāvēja Gustavs Brižs, Paula Gurecka, Alise Latiša, Elizabete Marta Hamitova un Anna Azarova, portālu "ReKurZeme" informē Liepājas Tenisa sporta skolas direktors Elans Zīverts.

Sacensību dalībnieki vienspēlēs tika sadalīti astoņās apakšgrupās, kuru ietvaros tika izspēlētas spēles ar katru pretinieku no apakšgrupas. Pēc tam, labākie no apakšgrupām turpināja cīņas par uzvaru sacensībās.

Zēnu konkurencē vienspēlēs liepājnieks Gustavs Brižs savā apakšgrupā trīs spēlēs izcīnīja trīs uzvaras, tādējādi nodrošinot sev vietu izslēgšanas turnīrā, lai sacenstos par uzvaru turnīrā. Taču ceturtdaļfināla spraigā cīņā, Gustavs ar 3-6 6-2 5-10 atzina cita latvieša, Ērika Valeiņa pārākumu, līdz ar to vienspēļu sacensībās Gustavs ieguva dalīto 5.vietu. Tikmēr zēnu vienspēļu finālā sacentās Ēriks Valeinis (Mārupes TS) un Čikans Korans (Tsikhan Koran) no Baltkrievijas. Ar rezultātu 6-2 6-1 uzvaru vienspēļu sacensībās izcīnīja Baltkrievijas pārstāvis Čikans Korans.

Zēnu dubultspēlēs liepājnieks Gustavs Brižs apvienojās pārī ar Romanu Kravcovu (Denisa Pavlova TS). 1.kārtā Gustavs ar Romanu pārspēja pāri no Lietuvas – Dominiku Grusu (Dominykas Grusas) un Benu Jasinski (Benas Jasinskas) ar 7-5 6-4. Ceturtdaļfinālā ar 6-3 6-3 tika pieveikts cits pāris no Latvijas – Artis Aire un Jēkabs Stikuts. Taču spēlē par finālu, Gustavs un Romans ar 3-6 3-6 atzina cita Latvijas pāra – Ralfa Upenieka un Ērika Valeiņa – pārākumu, tādējādi Gustavs Brižs un Romans Kravcovs izcīnīja dalītu 3.vietu. Dubultspēļu finālā par uzvaru sacentās Ralfs Upenieks un Ēriks Valeinis pret Čikanu Koranu (Tsikhan Koran) no Baltkrievijas un Ugni Remeiķi (Ugnius Remeikis) no Lietuvas. Ar rezultātu 7-5 6-3 uzvaru dubultspēļu sacensībās izcīnīja pāris no Latvijas – Ralfs Upenieks un Ēriks Valeinis.

Meiteņu konkurencē vienspēlēs liepājnieces Anna Azarova, Paula Gurecka un Elizabete Marta Hamitova katra savā apakšgrupā izcīnīja trīs uzvaras trīs spēlēs, tādējādi trīs no četrām liepājniecēm nodrošināja sev vietas cīņā par uzvaru sacensībās. Tikmēr Alise Latiša guva divas uzvaras trīs spēlēs, vienīgo spēli zaudējot citai liepājniecei Elizabetei Martai Hamitovai un izstājās no turpmākās cīņas vienspēļu sacensībās. Ceturtdaļfinālā izloze saveda kopā Paulu Gurecku un Annu Azarovu. Ar rezultātu 6-0 6-2 pusfinālā iekļuva Anna, savukārt, cīņā par finālu Anna ar 4-6 4-6 atzina Igaunijas tenisistes Kīras Paškovas (Kiira Pashkov) pārākumu. Tikmēr Elizabete Marta Hamitova ceturtdaļfinālā ar 6-3 6-4 pārspēja Igaunijas tenisisti Eleanoru Rosu (Eleanora Roos), bet pusfinālā ar 6-4 6-4 tika pārspēta cita Latvijas pārstāve – Keisija Bērziņa. Tādējādi par uzvaru meiteņu vienspēļu sacensībās finālā sacentās liepājniece Elizabete Marta Hamitova un Igaunijas tenisiste Kīra Paškova. Ar rezultātu 6-2 6-3 uzvaru starptautiskajās U12 sacensībās izcīnīja Kīra Paškova no Igaunijas, savukārt, liepājniece Elizabete Marta Hamitova ierindojās 2.vietā.

Meiteņu dubultspēlēs liepājniece Paula Gurecka apvienojās pārī ar Marinu Markinu un aizcīnījās līdz pusfinālam, kurā ar 3-6 1-6 tika atzīts Igaunijas pāra Kīras Paškovas un Eleanoras Rosas pārākums. Savukārt, Elizabete Marta Hamitova un Alise Latiša apvienojās liepājnieču pārī, taču arī Elizabetei un Alisei sacensības beidzās pusfinālā, kurā, spraigā cīņā, ar rezultātu 1-6 7-5 9-11 tika atzīts liepājnieces Annas Azarovas un rīdzinieces Keisijas Bērziņas pārākums. Tādējādi liepājnieces Paula Gurecka, Alise Latiša un Elizabete Marta Hamitova meiteņu dubultspēļu sacensībās izcīnīja dalīto 3.vietu. Par uzvaru dubultspēļu sacensībās cīnījās liepājniece Anna Azarova un rīdziniece Keisija Bērziņa pret Igaunijas pāri Kīru Paškovu un Eleanoru Rosu. Ar rezultātu 1.vietu meiteņu dubultspēlēs izcīnīja igauņu pāris Kīra Paškova un Eleanora Rosa, bet liepājniece Anna Azarova un Keisija Bērziņa ierindojās 2.vietā.