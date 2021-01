"Liepāja" izbraukumā zaudē "Ogrei"

"Ogre" sestdien "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) savā laukumā ar 92:74 (22:29, 23:24, 23:10, 24:11) pieveica "Liepāju".

Mājiniekiem 20 punkti un astoņas rezultatīvas piespēles Andrē Volkera kontā. 16 punktus guva Uģis Pinete, 14 - Rinalds Sirsniņš, bet vienas rezultatīvas piespēles attālumā no "triple-double" palika Kristaps Dārgais, kuram arī desmit punkti un 12 atlēkušās bumbas, vēsta LETA.

Viesu rindās "double-double" sakrāja Guntis Sīpoliņš - 17 punkti un desmit atlēkušās bumbas. 13 punkti Dāvim Gekam, desmit punktus un pa piecām rezultatīvām piespēlēm un kļūdām sakrāja Roberts Krastiņš. Desmit atlēkušās bumbas un astoņi gūtie punkti Robertam Blumbergam.

Spēles sākums labāks padevās viesiem, kuri pirmās ceturtdaļas vidū pārņēma vadību, lielāko pārsvaru (41:22) panākdami otrās ceturtdaļas sākumā, kad sekmīgs bija Iļjas Gromova trieciens grozā no augšas.

Pēc tam mājinieki konsekventi deldēja liepājnieku pārsvaru, vadībā izvirzīdamies trešās ceturtdaļas beigās, kad 65:63 ar divpunktu metienu panāca Rodrigo Būmeisters.

Spēles turpinājumā mājinieki turpināja audzēt pārsvaru, lielākajiem plusiem sasniedzot 18 punktus.

"Ogre" ar 11 uzvarām 16 mačos ir trešajā vietā, bet "Liepāja" ar astoņām uzvarām 15 cīņās ir ceturtā.

Pirmajos divos mačos uzvarējusi bija "Ogre" - 94:77 un 78:73.

"Ogre" uzvaras tika izcīnījusi septiņās no pēdējām astoņām spēlēm, tai skaitā pa reizei tika uzveiktas abas vadošās komandas. "Ogres" līderis ar vidēji 13,8 punktiem spēlē pirms sestdienas cīņas bija Andrē Volkers, bet 11,5 punkti un 8,9 atlēkušās bumbas ir Kristapam Dārgajam.

Arī "Liepājai" pēdējo spēļu bilance bijusi laba, tiesa, panākumu sērija ir par nieka tiesu īsāka - sešas uzvaras septiņās spēlēs (arī pār "VEF Rīga"). Līdz šim lielāko ieguldījumu panākumos bija devuši Iļja Gromovs un Dāvis Geks, kuriem bija pa 14,3 punktiem vidēji spēlē.