"Liepāja" izbraukumā uzvar "Mettu"

"Liepājas" futbolisti trešdien, 5. maijā, izbraukumā "Optibet" futbola virslīgas spēlē ar 3:0 (1:0) uzvarēja "Mettu".

Pirmajā puslaikā laukumā dominēja liepājnieki, kuri jau septītajā minūtē izvirzījās vadībā. Pēc stūra sitiena izspēles bumba soda laukuma sākumā nonāca pie Dāvja Ikaunieka, kurš ar kreiso kāju bumbu raidīja vārtu kreisajā pusē, vēsta LETA.

"Liepāja" uzbrukumā aktīvi darbojās arī turpmākajās pirmā puslaika minūtēs, Ikauniekam spēli pie pretinieku vārtiem vairākkārt saasinot ar bīstamām piespēlēm. Kurzemes klubs ilgstoši izdarīja spiedienu uz "Metta" vārtiem, bet pārsvaru palielināt liedza tehniskie brāķi.

51.minūtē "Metta" pēc standartsituācijas izspēles bumbu centās nogādāt liepājnieku soda laukumā, taču dažas sekundes vēlāk jau bija spiesta aizsargāties. Mājinieku izspēle bija nesekmīga, kā rezultātā Ikaunieks ar bumbu lielā tempā pietuvojās "Metta" vārtiem un piespēlēja Mihailam Gordejčukam. Baltkrieva sitiens palidoja garām vārtsargam, bet bumbu no vārtu līnijas izsita Jānis Beks.

Spēles 72.minūtē "Metta" labākais snaiperis Junusa Muritala liepājnieku aizsargu atbruņoja no bumbas, bet Vjačeslavs Isajevs bloķēja viņa sitienu. Minūti vēlāk uz maiņu nākušais Artūrs Karašausks apdraudēja "Metta" vārtus un ar trešo mēģinājumu bija sekmīgs.

Uzbrucēja pirmais raidījums norībināja vārtu stabu, otro sitienu bloķēja aizsargs, bet ar trešo piegājienu viņš bumbu raidīja zem vārtu pārliktņa.

Desmit minūtes līdz pamatlaika beigām no tuvas distances ar sitienu vilcinājās Dodo, viņam nespējot panākt 3:0. To divas minūtes vēlāk izdevās nokārtot Karašauskam, kurš no laukuma kreisās malas ieskrēja soda laukumā un raidīja bumbu labajā augšējā stūrī.

Sīkstie "Metta" futbolisti šosezon Rīgas Hanzas vidusskolas laukumā ir nepārspēti, atņemot punktus visām trim iepriekšējās sezonas medaļniecēm "Riga" (1:1), RFS (3:3) un "Valmieras" (1:1) komandām. Iepriekšējā mačā gan pārliecinošs zaudējums 2:5 viesos pret "Ventspili".

Liepājnieki pēc trim neizteiksmīgiem zaudējumiem svinējuši divas minimālas uzvaras ar rezultātu 1:0 - vispirms pret "Ventspili" un pēc tam pret "Daugavpili".

"Metta" komandā ar pieciem gūtiem vārtiem ražīgākais ir Junusa Muritala. Liepājniekiem līdera lomu uzbrukumā uzņēmies Karašausks, kuram četri vārti.

Vēju pilsētas komandā trešdien laukumā atgriezās sezonas pirmajā mačā savainojumu guvušais Oļegs Veretilo. Traumas dēļ liepājniekiem nevarēja palīdzēt Mārtiņš Ķigurs.

Sezonas pirmajā savstarpējā spēlē ar 4:1 uzvarēja "Liepājas" futbolisti.