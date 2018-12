"Liepāja/Ekovalis" pēcspēles sitienos zaudē "New Project" un izstājas no "Latvijas kausa"

"Liepājas/Ekovaļa" futbolisti sestdien, 29. decembrī, Liepājas Olimpiskajā centrā Latvijas telpu futbola kausa izcīņas 1/8 finālā pēcspēles sitienos atzina virslīgas komandas "New Project" pārākumu.

Pirmā puslaika septītajā minūtē rezultātu atklāja "New Project" futbolists Ēriks Šilings, bet divas minūtes vēlāk liepājnieks Raimonds Sāmietis rezultātu izlīdzināja - 1:1.

Otrajā periodā rezultāts nemainījās. Vārti netika gūti arī pagarinājumā, bet pēcspēles sitienos par vieniem vārtiem vairāk guva "New Project" vienība, liedzot liepājniekiem turpināt dalību "Latvijas kausā".