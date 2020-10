Liepājā Baltijas izaicinājuma kausā motori rūks bez skatītājiem

Sestdien, 31. oktobrī, Liepājā, "Motoparks Lauma" moto kompleksā, notiks "Cross Country" sezonas noslēgums - Baltijas izaicinājuma kauss "Cross Country", vēstīts Latvijas Motosporta federācijas mājaslapā.

Liepājnieks, Latvijas motosporta federācijas (LaMSF) enduro komisijas vadītājs Kaspars Ērkulis: “Liels prieks, ka sezonas noslēguma posms norisināsies pie mums Liepājā. Šogad trasē, salīdzinājumā ar 2019. gadu, lielas izmaiņas netiks veiktas. Protams, tā būs nedaudz mainīta, būs savādāka trases konfigurācija, būs kāds jauns šķērslis, elements. Kā arī ir izveidoti jauni tramplīni.”

Ievērojot visus valstī noteiktos drošības pasākumus un ierobežojumus Covid-19 slimības izplatīšanai, Cross Country sacensības notiks, bet bez skatītāju klātbūtnes. Tās norisināsies pēc principa 1+1, tas nozīme, ka sacensībās ierodas dalībnieks un viens viņa atbalstītājs.

Sacensību nolikumā ir veiktas būtiskas izmaiņas, viena no tām – dalība jebkurā klasē tikai no pilniem 18 gadiem (t.i. skaitot no dzimšanas dienas). Šajā posmā nevarēs startēt Juniori 14+ un 85cm3 klase braucēji.

Dalībniekiem, kas ierodas uz sacensībām no valstīm, pēc kuru apmeklējuma ir jāievēro pašizolācijas nosacījumi, jāizpilda sekojošas prasības:

1.4.1.1. Sportistam ir obligāti jāreģistrējas sacensībām ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms sacensībām, t.i. līdz svētdienai, 25. oktobrim.

1.4.1.2. Ierodoties Latvijā, sportistam ir jābūt negatīvam COVID-19 testa rezultātam, kas ir veikts ne agrāk kā 72h dienas pirms ierašanās. Šī testa rezultāts ir jāatsūta organizatoram uz e-pastu dbluma@inbox.lv (zvanīt pa tel. nr. +371 29121250 sīkākai informācijai).

1.4.1.3. Ierašanās dienā Latvijā sportistam ir jāveic otrs COVID-19 tests. Kamēr nav saņemts negatīvs testa rezultāts, ir jāievēro pašizolācija. Šī testa rezultāts ir jāuzrāda ierodoties sacensību vietā pirms iebraukšanas trases teritorijā.

Sacensību organizatori uz sacensībām aicina ikvienu enduro sportistu, kā arī motokrosa braucējus, kā arī cita motosporta veida piekritējus. “Aicinu dalībnieku parkā un tehniskajā komisijā izmantot sejas aizsargmaskas. Būsim atbildīgi par savu un līdzcilvēku veselību,” tā Kaspars Ērkulis.

“Motoparks Lauma” atrodas Pulvera ielā 9, Liepājā.

Sacensību nolikums: https://www.lamsf.lv/wp-content/uploads/2020/10/CC_sacensibu_nolikums_Liepaja_2020_V9PS.pdf?fbclid=IwAR1txwUMYClshlXxiCaQLFT13nkHTBLpaaAiaXBq7ackf4POz_WpVn7WZ6Y

Reģistrācija: www.enduromanager.eu līdz 30. oktobra plkst. 14:00. Neskaidrību gadījumā rakstīt uz dbluma@inbox.lv.