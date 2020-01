Liepājā aizvadīts vērienīgs kikboksa turnīrs bērniem

Sestdien, 25. janvārī, sporta zālē “Daugava” aizvadīts vērienīgs kikboksa turnīrs bērniem "Atklātais Liepājas čempionāts kikboksā bērniem". Sacensības piedalījās 206 bērni no piecām valstīm pārstāvot 24 sporta klubus.

Čempionāts norisinājās Kicklight un K1 disciplīnas pēc WAKO(World Association of Kickboxing Organizations) noteikumiem. Veidojot spēcīgu konkurenci bija pārstāvēti Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas sporta klubi. Kopumā tika aizvadītas 152 cīņas uz trīs laukumiem, informē sporta klubs “Ballistic boxing club”menedžeris Pēteris Vītols.

Liepāju pārstāvēja 29 sportisti, kuri trenera Aleksandra Maslova vadībā spēja izcīnīt 15 zelta, 14 sudraba un 6 bronzas medaļas. Jāpiemin, ka sportists drīkst startēt abās disciplīnās gan Kicklight(vieglā kontakta), gan K1(pilnā kontakta), ko arī vairāki sportisti darīja pierādot savu lielo cīņas sparu.

Sīva konkorence un cīņa par godalgotām vietām bija arī komandu kopvērtējumā, kur Liepājnieki Ballistic boxing club spēja izcīnīt uzvarētāju kausu Kicklight disciplīnā. Otrā vieta Venspils sporta klubam Favorīts un trešā vieta Vitebskas klubam no Baltkrievijas.

K1 disciplinā komandu kopvērtējumā uzvara Vitebskas klubam no Baltkrievijas, otrā vieta mājiniekiem Ballistic boxing club un trešā vieta klubam Tsunami no Krievijas.

Prieks par dalībnieku vecāku un treneru lielo atbalstu, kā arī paldies visiem organizēšanā iesaistītajiem par bērnu, jauniešu sporta attīstības veicināšanu un cīņas sporta popularizēšanu.

Sacensības rīkoja biedrība, Sporta klubs Ballistic boxing club sadarbībā ar Latvijas Kikboksinga federāciju un Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldes atbalstu.