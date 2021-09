Liepājā aizvadīts starptautiskais ITF tenisa turnīrs jauniešiem

No 28.augusta līdz 3.septembrim Liepājas Tenisa sporta skolas kortos Jūrmalas parkā norisinājās starptautiskās ITF World Tennis Tour Juniors J3 kategorijas sacensības “Liepaja International by Prince” U18 vecuma grupai, informē Liepājas Tenisa sporta skolas direktors Elans Zīverts.

Liepājas Tenisa sporta skolas organizētās starptautiskās tenisa sacensības jau kļuvušas par tradīciju un šogad pulcēja 101 jauno tenisistu un tenisisti no dažādām valstīm. Liepājas Tenisa sporta skolu šajās sacensībās pārstāvēja Dāvids Špaks, Dāvis Rolis, Enija Paula Aploka un Evelīna Ķīvīte.

Zēnu konkurencē vienspēļu sacensībās Dāvis Rolis spraigā cīņā 1.kārtā ar 7-5 3-6 1-6 atzina soma Juho Ērika Bigsa (Juho Eric Biggs) pārākumu, tikmēr Dāvids Špaks 1.kārtā pārliecinoši ar 6-0 6-1 pārspēja Igaunijas pārstāvi Aleksi Andrē Ojasalu (Alex-Andre Ojassalu), taču cīņā par iekļūšanu ceturtdaļfinālā Dāvids ar 5-7 3-6 piekāpās ar 4.numuru izsētajam Ukrainas pārstāvim Eskanderam Gurjevam (Eskander Guryev). Tikmēr sacensībās uzvaru ar 6-3 6-2 izcīnīja Fredijs Murejs (Freddy Murray) no Īrijas, 2.vietā atstājot ar 2.numuru izsēto Janu Kobierski (Jan Kobierski) no Austrijas.

Zēnu dubultspēlēs Dāvis Rolis apvienojās pārī ar Lietuvas pārstāvi Dominiku Stonkus (Dominykas Stonkus), taču zaudējums tika piedzīvots jau 1.kārtā ar 3-6 4-6 piekāpjoties Alfrēdam Almasi (Alfred Almasi) no Slovākijas un Edvardam Teodoram Liepiņam no Latvijas. Tikmēr Dāvids Špaks apvienojās pārī ar Metjū Džonstonu (Matthew Johnstone) no Singapūras. 1.kārtā abi puiši ar 1-6 6-4 10-4 izrāva uzvaru pār Garetu Ongu (Gareth Ong) no Singapūras un Daņilu Platrouski (Daniil Plautroski) no Baltkrievijas. Cīņā par pusfinālu Dāvids un Metjū, spraigā cīņā ar 6-4 1-6 12-14, atzina ar 1.numuru izsētā pāra Jana Kobierski (Jan Kobierski) no Austrijas un Mačeja Kosa (Maciej Kos) no Polijas pārākumu, kuri aizkļuva līdz finālam, kurā ar 7-6(6) 6-4 izcīnīja uzvaru turnīrā. 2.vietā ierindojās pāris no Igaunijas – Markus Molders (Markus Molder) un Martens Murands (Marten Murrand).

Meiteņu konkurencē vienspēlēs Enija Paula Aploka 1.kārtā ar 5-7 4-6 atzina lietuvietes Smiltes Baķītes (Smilte Bakyte) pārākumu, bet Evelīna Ķīvīte ar 1-6 0-6 piekāpās ar 4.numuru izsētajai polietei Adai Pieštržinskai (Ada Piestrzynska). Uzvaru sacensību noslēgumā ar 6-4 6-3 izcīnīja Nikola Daubnerova (Nikola Daubnerova) no Slovākijas, tikmēr 2.vietā ierindojās Ada Pieštržinska (Ada Piestrzynska) no Polijas.

Meiteņu dubultspēlēs Evelīna Ķīvīte, spēlējot kopā ar citu latvieti Nikolu Nikolajevu, 1.kārtā ar 2-6 3-6 piekāpās pārim no Lielbritānijas – Kristīnei Paskauskai (Kristina Paskauskas) un Īsejai Purserei (Issey Purser). Tikmēr Enija Paula Aploka apvienojās ar igaunieti Marielu Plūtusu (Mariela Pluutus) 1.kārtā piedzīvoja zaudējumu Krievijas pārim – Jekaterinai Ivanovai (Ekaterina Ivanova) un Valērijai Krokhotinai (Valeriia Krokhotina). Meiteņu dubultspēlēs uzvaru izcīnīja ar 1.numuru izsētās lietuvietes Klaudija Bubelīte (Klaudija Bubelyte) un Patrīcija Paukstīte (Patricija Paukstyte), kuras 2.vietā ar rezultātu 6-4 6-2 atstāja ar 4.numuru izsētās slovākieti Nikolu Daubnerovu (Nikola Daubnerova) un igaunieti Elizabeti Īlu (Elisabeth Iila).