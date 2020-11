LFF atkārtoti lems par iespējām turpināt vai pārtraukt virslīgas sezonu

Latvijas Futbola federācija (LFF) otrdien atkārtoti lems par iespējām turpināt vai pārtraukt virslīgas sezonu, sarunā ar aģentūru LETA atklāja LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks.

Biedrības "Latvijas Futbola virslīga" sapulcē piektdien ar balsu vairākumu tika pieņemts lēmums atbalstīt priekšlikumu neturpināt "Optibet" Latvijas futbola virslīgas sezonu sarežģītās Covid-19 situācijas dēļ, taču pirmdien LFF nav pieņēmusi šo priekšlikumu.

Kā skaidroja Pukinsks, LFF šādu lēmumu pieņēma, jo tobrīd nebija nekādas informācijas par situāciju klubā "Riga". Viņš arī uzsvēra, ka ir apstiprināts sanitārais protokols, kurā atrunāti principi, pēc kuriem LFF vadās, lai netiktu pieņemti spontāni lēmumi attiecībā uz turnīra pārtraukšanu vai turpināšanu.

"Mūsu vēlme ir tā, lai čempionāts tiktu maksimāli izspēlēts. Lai nebūtu situācija, kad uzvarētāji, pārspēļu dalībnieki un komanda, kas atstāja turnīru, tiek noskaidroti kabinetā, nevis pēc sportiskā principa. Kamēr tas ir iespējams, tikmēr tāda vēlme ir," stāstīja Pukinsks.

Jau ziņots, ka Latvijas čempionvienībā "Riga" konstatēts Covid-19 uzliesmojums. Ar koronavīrusu inficējušās 16 personas, no kurām 14 ir futbolisti.

Redzot, kā attīstījusies situācija "Riga" klubā, LFF otrdien vēlreiz pārrunās iespējas turpināt vai pārtraukt virslīgas sezonas.

"Šodien plānojam operatīvu tikšanos, lai lemtu, kā tālāk rīkoties. Esmu lūdzis kolēģiem, lai iegūst informāciju no visiem klubiem par to, kāda tajos ir situācija. Pirmdien tāds lēmums tika pieņemts, jo nebija informācijas par to, ka klubos reāli būtu kādi Covid-19 gadījumi. Bija tikai vēstule, ka ir satraukums un vēlme pārtraukt sezonu," skaidroja Pukinsks.

Virslīgas paziņojumā bija uzsvērts, ka Covid-19 saslimstības rādītāji Latvijā turpina palielināties, bet pirmie inficētie jau noteikti arī Latvijas nacionālajā futbola izlasē, kur kandidātu lokā ir 19 virslīgas spēlētāji.

"Riga" jau pirmdien ziņoja, ka astoņiem futbolistiem konstatēta paaugstināta ķermeņa temperatūra, tāpēc pieņemts lēmums uz laiku apturēt treniņprocesu. Pirmdien visiem futbolistiem tika veiktas Covid-19 pārbaudes.

Galvaspilsētas klubs ziņoja, ka Covid-19 testi kopumā veikti 52 "Riga" pārstāvjiem.

Futbola virslīgā šobrīd vēl nav noskaidrots čempions, taču "Riga" komandai titula nodrošināšanai atlikušajās divās spēlēs pietiek ar vienu punktu. Cerības uz titulu nav zaudējusi RFS, kurai jāuzvar atlikušie trīs mači, cerot, ka "Riga" netiks pie punktiem.

Tāpat vēl turpinās cīņa par bronzu - trešo vietu izcīnījusī komanda nākamajā sezonā spēlēs UEFA Eiropas Konferenču līgā. Divus mačus pirms sezonas beigām nav zināma arī komanda, kas piedalīsies pārspēlēs par vietas saglabāšanu virslīgā un komanda, kas pametīs augstāko līgu.