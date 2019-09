Latvijas U-19 futbola izlase Federāciju kausu Liepājā noslēdz ar uzvaru pār Kipru

Latvijas U-19 vīriešu futbola izlase svētdien Liepājā Federācijas kausa pēdējā spēlē ar rezultātu 2:1 (1:0) pārspēja Kipras vienaudžus.

Ar precīzu sitienu Latvijas izlases rindās izcēlās Edgars Ivanovs un Daniels Fedorovičs, vēsta LETA.

Abas komandas pirmajā puslaikā ik pa brīdim apmainījās ar vairākām vārtu gūšanas iespējām, bet lielāks pārsvars piederēja Latvijas izlasei. To beidzot izdevās realizēt vien mazāk nekā minūti līdz puslaika beigām, kad pēc brīvsitiena izspēles, soda laukumā pie bumbas tika Ivanovs, to ar galvu raidot vārtu tīklā. Otrā puslaika sākumā viesi vienus vārtus atspēlēja, bet 72.minūtē pēc centrējuma no stūra sitiena, visiem aiz muguras aizlavījās Fedorovičs, kurš pilnīgi nepiesegts ieraidīja bumbu vārtos, panākot 2:0.

Trīs minūtes vēlāk Latvijas izlasei bija iespēja izpildīt brīvsitienu no aptuveni 16 metru atzīmes, tomēr viesu vārtsargs palika nepārspēts. Atlikušajā laikā viesi vēl dažas reizes lauzās uzbrukumā, bet lielākoties atdūrās pret Latvijas izlases aizsardzību. Divās epizodēs Ignatijs Koļesņiks spēlēja pārdroši, izveidojot bīstamas epizodes pie saviem vārtiem, tomēr ar aizsargu palīdzību abi momenti tika neitralizēti. Tā, kā kiprieši vairs vārtus neguva, spēle noslēdzās ar Latvijas izlases pirmo panākumu 2:1.

Otrdien turnīra pēdējo spēli aizvadīs Turcijas un Austrijas komandas, bet Latvija Federāciju kausu noslēdza otrajā vietā, bet jau tagad zināms, ka uzvaru izcīnīja austrieši.

Jau ziņots, ka mājinieki pirmajā mačā izlaida divu vārtu pārsvaru un ar 2:3 piekāpās Austrijai. Savukārt Turcija ar 0:1 piekāpās Kiprai. Tikmēr otrajā spēlē Latvijas izlase spēlēja neizšķirti 0:0 pret Turciju, kamēr Austrija ar 4:0 sagrāva Kipru.

LFF rīkotās Federācijas kausa izcīņas mērķi ir veicināt futbola popularitāti Latvijā, kā arī uzlabot spēlētāju, tiesnešu un treneru prasmes un iemaņas. Mača pieteikumā drīkst būt 20 spēlētāji un atļautais spēlētāju maiņu skaits ir septiņas.

Latvijas U-19 futbola izlases kandidātu saraksts:

Vārtsargi: Ivans Dubodelovs ("Daugavpils"), Ignatijs Koļesņiks ("Ventspils"), Sergejs Vilkovs (RFS );

Aizsargi: Gabriels Kirkils, Daniels Fedorovičs (abi - "Metta"), Edgars Šakurovs, Deniss Žuravļovs (abi - RFS), Kristers Daniels Lībeks, Roberts Zelmanis (abi - "Liepāja"), Kirils Iļjins ("Daugavpils");

Pussargi: Normunds Uldriķis, Jēkabs Lagūns, Rihards Ozoliņš, Aleksejs Krjukovičs (visi - "Metta"), Deniss Meļņiks (RFS), Edgars Ivanovs, Roberts Magrins (abi - "Daugavpils"), Deivids Drāznieks, Maksims Sidorovs (abi - "Liepāja"), Deniss Stradiņš (Jūrmalas "Spartaks"), Niks Dusaļijevs ("Ventspils");

Uzbrucēji: Raimonds Krollis ("Metta"), Raivis Viļumsons ("Liepāja").