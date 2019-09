Latvijas orientēšanās naktī komandas demonstrēs spēju orientēties Liepājas pilsētvidē tumsā

Piektdien, 27. septembrī, no pulksten 18.30 LOC Manēžā sāksies dalībnieku karšu saņemšana, kur tiks dots starts Latvijas orientēšanās nakts sacensībām, kurās komandas pārvietojoties kājām demonstrēs spēju orientēties pilsētvidē tumsā. Šis būs viens no trīs lielākajiem bezmaksas Eiropas Sporta nedēļai veltītajiem nakts pasākumiem Liepājā šoruden.

Latvijas orientēšanās nakts šogad norisināsies 11 Latvijas pilsētās un novados arī Talsos, Vecumniekos, Rīgā, Limbažos, Olainē, Cēsīs, Daugavpilī, Tukumā, Salaspilī, Siguldā un Liepājā. Katrā pilsētā tas būs kā atsevišķs pasākums ar atsevišķu apbalvošanu. Dalībniekiem sacensību reģistrācijā tiks izsniegta sacensību karte mērogā 1:15000 (A3 formāts). Kartes pamatne būs veidota no karšu izdevniecības “Jāņa sēta” materiāliem. Katrai komandai tiks piešķirta viena karte, kas izgatavota no ūdensizturīga materiāla.Atzīmēšanās kontrolpunktos notiks izmantojot Qrenteerings Android vai iOS mobilo aplikāciju, kurā būs iespēja nolasīt QR kodus kontrolpunktos, informē Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldēšanas kluba “VeloRonis” valdes priekšsēdētāja Inga Krivcova.

Liepājniekiem kontrolpunkti tiks izvietoti pilsētas ielās un parkos, lai tiem ērti varētu piekļūt arī ģimeņu komandas. Punktu vērtības kartē no 2 līdz 10.

Pieejamas četras vērtēšanas grupas:

• OPEN – komandā no 2 līdz 5 cilvēkiem bez vecuma ierobežojuma, vismaz viens pieaugušais;

• Sievietes - komandā 2 līdz 5 sievietes bez vecuma ierobežojuma, vismaz viena pieaugusī (vismaz 18 gadus veca);

• Ģimeņu - komandā no 2 līdz 5 cilvēkiem, vismaz viens bērns līdz 14 gadu vecumam, kā arī vismaz viens pieaugušais;

• Veterāni - komandā no 2 līdz 5 cilvēkiem, visi vecumā virs 55 gadiem.

Latvijas orientēšanās nakts sacensību formāts saskaņā ar Latvijas Orientēšanās federācijas (LOF) apstiprinātajiem noteikumiem – 3 stundu sacensības rogainingā. Rogainings ir komandu orientēšanās sports apvidū īpaši garā distancē. Komanda (2 līdz 5 dalībnieku sastāvā) apmeklē kontrolpunktus izvēles secībā noteiktā laikā. Komandas uzdevums ir, orientējoties apvidū ar kartes un kompasa palīdzību, iegūt pēc iespējas vairāk ieskaites punktus, kuri tiek piešķirti par kontrolpunktu apmeklēšanu. Kontrolpunktiem ir dažādas ieskaites punktu vērtības, ko parasti apzīmē ar pirmo ciparu kontrolpunkta numurā. Komandas četrās dažādās ieskaites grupās tiek vērtētas pēc iegūto punktu summas.

Pēc pasākuma rezultātu apkopošanas – ap plkst. 23.30 notiks ātrāko komandu apbalvošana.

Dalība sacensībās ir bezmaksas, bet pieteikšanās limitētam dalībnieku skaitam iespējama vēl sacensību dienā uz vietas. Pērn Latvijas orientēšanās nakts pasākumā Liepājā piedalījās vairāk nekā 300 dalībnieku.

Septembra nogalē Eiropas Sporta nedēļas ietvaros norisināsies vēl divi bezmaksas pasākumi, kuri ir piemēroti jebkurai vecuma grupai. Organizatori dalībniekiem nodrošina iespēju startēt arī visos trīs pasākumos.Sestdienas, 28. septembra, vakarpusē pie LOC baseins&SPA tiks dots starts vienlaicīgi diviem pasākumiem – nebijušām veloorientēšanās sacensībām Liepājā – “Nakts Velobumam” pilsētvidē, kurās dalībnieki ar mobilo aplikāciju varēs vākt punktus un atzīmēties kontrolpunktos, un Nakts peldējumam telpās, kas būs jautra un izglītojoša ballīte peldbaseinā.Sestdienas pasākuma atklāšanā klātesošos priecēs īpaši šim notikumam sagatavoti urbānā sporta paraugdemonstrējumi no Liepājas ekstrēmā sporta biedrības "RAVE team", kā arī turpinājumā dalībniekiem būs iespēja bez maksas veikt sirds veselības riska faktoru mērījumus.Eiropas Sporta nedēļai veltītos nakts pasākumus Liepājā organizē veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs “VeloRonis” sadarbībā ar Latvijas Orientēšanās federāciju un Latvijas Peldēšanas federāciju ar Latvijas Sporta federāciju padomes, Liepājas Olimpiskā centra un Liepājas pilsētas atbalstu.