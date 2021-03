Latvijas izlase atspēlē divu vārtu deficītu un spēlē neizšķirti ar Turciju

Latvijas futbola izlase otrdien 2022.gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra trešajā G apakšgrupas spēlē spēja atspēlēt divu vārtu deficītu, pirmo punktu izcīnot pret Turciju.

Latvija viesos spēlēja neizšķirti 3:3 (1:2) ar Turciju, vēsta LETA.

Latvijas izlasē ar vārtu guvumu izcēlās Dāvis Ikaunieks, Roberts Uldriķis un Roberts Savaļnieks.

Latvijas izlase pirmos vārtus zaudēja jau spēles otrajā minūtē. Dienu iepriekš Daiņa Kazakeviča izceltais Hakans Čalhanolu pirms soda laukuma pamanīja Kenanu Karamanu, kurš ar bumbu pietuvojās soda laukumam un no 16 metru atzīmes raidīja to garām Pāvelam Šteinboram. Mača piektajā minūtē Latvijas futbolisti uz brīdi spēja bumbu nogādāt turku aizsardzības zonā, bet jau pusminūti vēlāk Antonijs Černomordijs no sava soda laukuma izsita bumbu, kas tika iespēlēta tuvāk vārtiem.

Astotajā minūtē Roberts Uldriķis soda laukuma kreisajā pusē pamanīja Jāni Ikaunieku, bet futbolistam neizdevās pirmajam aizsniegties līdz bumbai. Divas minūtes vēlāk bīstama epizode jau izveidojās pie Latvijas vārtiem, bet Šteinbors palika nepārspēts.

12.minūtē Uldriķis no aptuveni septiņiem metriem neprecīzi sita ar galvu, izniekojot līdz tam labāko vārtu gūšanas epizodi.

Piecas minūtes pēc Uldriķa sitiena uzbrukumā rāvās turki. Latviju no, iespējams, otrajiem zaudētajiem vārtiem glāba Kristers Tobers, kurš slīdējumā pa zālienu aizskāra bumbu, kuru labā sitiena pozīcijā iegūtu Buraks Jilmazs. Turcijas izlase vēl vienu bīstamu epizodi pie latviešu vārtiem izveidoja 21.minūtē, kad Čalhanolu piespēlēto bumbu garām vārtu labajam stabam raidīja Karamans.

Mača 24.minūtē Latvijas izlase nopelnīja pirmo stūra sitienu uz turku vārtiem. Andrejs Cigaņiks bumbu nogādāja pie Uldriķa, kurš izkārtoja sev sitienu, tomēr raidījums tika bloķēts. Trīs minūtes vēlāk Latvijas izlase izpildīja vēl vienu stūra sitienu, soda laukumā ar galvu precīzi spēlējot Mārcim Ošam. Īsi pēc tam gan atskanēja soģa svilpe, kurš norādīja uz pārkāpumu pirms gūtajiem vārtiem, tāpēc rezultāts palika nemainīgs.

Turcijas izlase 33.minūtē norībināja vārtu stabu, bet pusminūti vēlāk no aptuveni 20 metriem bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī raidīja Čalhanolu. Divas minūtes vēlāk pirmos vārtus Latvijas izlasē guva Roberts Savaļnieks, kurš gar pašiem vārtiem saņēma piespēli no Raivja Andra Jurkovska. Atlikušās puslaika minūtes aizritēja mierīgākā tempā, 45 minūtēm noslēdzoties ar rezultātu 2:1 Turcijas labā.

Arī otrais puslaiks iesākās ar zaudētiem vārtiem. 51.minūtē Jurkovskis laukuma sānā tika apspēlēts, bet Tobers steidzās palīgā partnerim, taču paklupināja pretinieku. Brīdi vēlāk 11 metru soda sitienu realizēja Jilmazs. Latvijas futbolisti galvas nenokāra un jau septiņas minūtes vēlāk panāca 2:3. Ošs soda laukumā "otrajā stāvā" aizsniedzās līdz bumbai un ar galvu to piespēlēja Uldriķim, kurš no tuvas distances bija nekļūdīgs.

Nākamās 20 minūtes aizritēja sīvā cīņā, bumbai lielākoties atrodoties laukuma vidusdaļā. 11 minūtes līdz pamatlaika beigām Savaļnieks pēc standartsituācijas izspēles bumbu nogādāja soda laukumā, bet Turcijas izlases aizsargi neveiksmīgi centās to raidīt uz laukuma centru. Bumba veiksmīgā kārtā nonāca pie Dāvja Ikaunieka, kurš palika nepiesegts pie kreisā vārtu staba, un guva trešos vārtus.

Spēles pēdējās piecās minūtēs Latvijas izlasei bija trīs iespējas izraut uzvaru, bet no šīm epizodēm tikai vienreiz bumba lidoja vārtu rāmī. Kompensācijas laika piektajā minūtē Raimonds Krollis aizsteidzās uzbrukumā, bet viņa sitiens ielidoja vārtsarga klēpī.

Pirmajā mačā Latvija "Skonto" stadionā ar rezultātu 1:2 zaudēja Melnkalnes valstsvienībai, bet pirms trim dienām viesos ar 0:2 piekāpās Nīderlandei. Turki kvalifikāciju iesāka ar 4:2 uzvaru pār Nīderlandi, taču otrajā spēlē ar 3:0 pārspēja Norvēģiju.

Nākamās spēles Latvijas izlase kvalifikācijas turnīrā aizvadīs 1., 4. un 7.septembrī, kad attiecīgi tiksies ar Gibraltāru, Norvēģiju un Melnkalni, pēdējam duelim norisinoties viesos.

Salīdzinājumā ar pēdējo valstsvienības nometni, ierindā atgriezies Pāvels Šteinbors, kurš atzīts par 2020.gada labāko Latvijas futbolistu. Pēc pārtraukuma izlases rīcībā ir arī iepriekš Japānā spēlējušais aizsargs Vitālijs Maksimenko, kurš pašlaik maizi pelna Slovēnijā, kā arī cits aizsardzības spēlētājs Aleksandrs Solovjovs.

Tāpat vārtsargu rindās šoreiz ir potenciālais izlases debitants Krišjānis Zviedris, kuram šis ir pirmais uzaicinājums uz izlasi. Visi pārējie uzaicinātie spēlētāji valstsvienības kreklos aizvadījuši jau vismaz trīs mačus. Veselības problēmu dēļ trešdien izlases nometni pameta pussargs Mārtiņš Ķigurs.

Joprojām izlases galvenā trenera Daiņa Kazakeviča uzticību nav izpelnījies pēdējā gada laikā sekmīgi spēlējošais uzbrucējs Artūrs Karašausks.

Turcijas valstsvienībā lielais vairums spēlētāju pārstāv dzimtenes klubus, bet starp kandidātiem ir arī Itālijas A sērijas čempionvienības Turīnas "Juventus" aizsargs Merihs Demirals, "Liverpool" aizsargs Ozans Kabaks, kā arī vēl viens šīs pozīcijas spēlētājs no Lesteras "City" - Čaglars Sejindzi. Vidējā līnijā pazīstamākais futbolists ir "AC Milan" pārstāvis Hakans Čalhanolu.

Latvijas izlase FIFA rangā ieņem 136.vietu, bet Turcija ir 32.pozīcijā. Abas valstsvienības kopš 2003.gada savā starpā tikušās piecas reizes, no kurām četrās rezultāts bijis neizšķirts.

Pēdējās divas spēles 2014. un 2015.gadā tika aizvadītas Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā, abām noslēdzoties neizšķirti 1:1.

Zīmīgi, ka Turcijas izlases Pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā izlases, kas FIFA rangā atrodas ārpus pirmā simta, uzvarējusi jau sešas reizes pēc kārtas. Četros dueļos svinēta "sausā" uzvara, bet visas sešas spēles izdevies uzvarēt ar vismaz divu vārtu pārsvaru.

Otrdienas maču pārraudzīja Polijas tiesnešu brigāde ar Danielu Stefanski priekšgalā. Viņam palīdzēja Konrāds Sapela un Mihals Obukovics, bet ceturtais soģis bija grieķis Aristotelis Dimantopulos.

G apakšgrupā pēc trim spēlēm vadībā ar septiņiem punktiem ir Turcija, Nīderlande, Melnkalne un Norvēģija seko ar sešiem punktiem, Latvijas rēķinā ir viens punkts, bet Gibraltārs pagaidām ir bešā.

Eiropas zonā izlases sadalītas desmit apakšgrupās - piecās pa piecām izlasēm un piecās pa sešām izlasēm. Pasaules kausa finālturnīram kvalificēsies desmit grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies desmit otro vietu ieguvējas un divas labākās UEFA Nāciju līgas komandas, kas apakšgrupās būs ārpus labāko divnieka.

Izslēgšanas turnīrā 12 izlases tiks sadalītas trīs "play-off" zaros, kur 2022.gada martā tiks noskaidrotas vēl trīs finālturnīra dalībnieces.

2022.gada Pasaules kausa finālturnīrs norisināsies Katarā, un karsto laikapstākļu dēļ turnīrs tiks izspēlēts ziemā no 21.novembra līdz 18.decembrim.

2022.gadā Katarā notiks pēdējais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā piedalīsies 32 komandas. 2026.gada turnīrā, kuru uzņems Kanāda, Meksika un ASV, piedalīsies 48 izlases.

Latvijas futbola izlases sastāvs spēlei pret Turciju:

Vārtu drošība tika uzticēta pieredzējušajam Pāvelam Šteinboram. Aizsardzības centrā spēlēja Mārcis Ošs un kapteinis Antonijs Černomordijs, bet malās talkā nāca Raivis Andris Jurkovskis un Valdislavs Fjodorovs. Balstā spēlēja Kristers Tobers un Eduards Emsis, bet virs viņiem Andrejs Cigaņiks (Vladimirs Kamešs nomainīja 46.minūtē), Jānis Ikaunieks (Dāvis Ikaunieks nomainīja 65.minūtē) un Roberts Savaļnieks. Uzbrukuma smailē cīnījās Roberts Uldriķis (Raimonds Krollis nomainīja 73.minūtē).