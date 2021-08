Latvijas hokeja izlase pirmajā pārbaudes spēlē pārspēj Norvēģiju

Latvijas vīriešu hokeja izlase, kas gatavojas 2022.gada Pekinas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīram, piektdien Rīgā pārbaudes spēlē pieveica Norvēģiju.

Latvija apspēlēja Norvēģiju ar 4:2 (1:0, 1:0, 2:2), vēsta LETA.

Divus vārtus Latvijas labā guva Zemgus Girgensons, pa vieniem - Ronalds Ķēniņš un Miks Indrašis, kamēr viesiem divreiz izcēlās Eiriks Salstens.

Abām komandām spēlējot četru hokejistu sastāvā, Girgensons ieguva ripu savā zonā, aizslidoja līdz norvēģu zonas labajam iemetiena aplim un pa ledu raidīja ripu vārtu tālajā stūrī 1:0. Skatu viesu vārtsargam nosedza Rūdolfs Balcers.

Bija daži bīstami vārtu gūšanas momenti, taču nevainojams vārtos bija Ivars Punnenovs.

Uz Riharda Mareņa izlaušanos pret viesu vārtsargu un metienu, ko vārtsargs atvairīja, ar metienu, apspēlējot atbildēja Matss Cukarello.

Rezultātu dubultoja duets Balcers/Ķēniņš. Vispirms Balcers no aizvārtes piespēlēja vārtu priekšā, kur Ķēniņam aizsargs neļāva izdarīt iecerēto, taču ripa starp vārtsarga kājsargiem ieslīdēja vārtos - 2:0. Drīz pēc tam no laukuma vidus Ķēniņš ar labu piespēli vienu pret norvēģu vārtsargu izvirzīja Balceru, kuram, traucējot aizsargam, pārspēt vārtsargu neizdevās.

Norvēģi trešās trešdaļas sākumā izlīdzinājumu panāca 106 sekunžu laikā. Abas reizes izcēlās Eiriks Salstens. Pirmajā no tām ripa pēc viņa metiena no labās apmales trāpīja Oskaram Cibuļskim, mainot virzienu un ielidojot vārtos. Arī otrajā reizē pēc metiena no Latvijas izlases zonas centra ripa vārtu priekšā sastapa šķērsli, taču ielidoja vārtos - 2:2.

Jau septītajā minūtē latvieši atkal izvirzījās vadībā. Renārs Krastenbergs labajā viesu laukuma stūrī ieraudzīja Denisu Smirnovu, kurš virzienā uz vārtiem piespēlēja pie vārtu labā stabiņa stāvošajam Indrašim, kuram bija jātrāpa tukšos vārtos - 3:2.

Tukšos vārtos trāpīja arī Girgensons. Viesiem nomainot vārtsargu Henriku Holmu pret sesto laukuma spēlētāju, pa kreiso laukuma pusi uz vārtiem rāvās Balcers, apsteidzot Juhannesu Juhannesenu un jau no aizvārtes precīzi vārtu priekšā garām Tubīasam Linnstremam piespēlējot Girgensonam.

Pagarinājumā, kas tika spēlēts neatkarīgi no mača iznākuma 60 minūtēs, vispirms laba iespēja bija Uvim Balinskim, taču palika nerealizēta. Vispirms vārtus guva Sondre Oldens. Aizslidojis līdz uzbrukuma zonas labajam stūrim, viņš apgriezās, devās uz zonas vidu un ar precīzu metienu zem pārliktņa guva vārtus.

Pagarinājumam turpinoties, izgājienu diviem pret vārtsargu nerealizēja Ķēniņš ar Balceru, taču, epizodei turpinoties, ripa zonas vidū nokļuva pie Girgensona, kurš trešo reizi mačā guva vārtus ar spēcīgu metienu.

Pēcspēles metienos, kas arī tika izpildīti neatkarīgi no rezultāta, ar 1:0 uzvarēja Latvija, vienīgos vārtus iemetot Ķēniņam.

Par mača labāko spēlētāju mājinieku rindās tika atzīts Girgensons, viesiem - Salstens.

Jūnija sākumā pasaules čempionātā Rīgā Latvija finišēja 11., bet Norvēģija 13.vietā. Savstarpējā grupas cīņā pēcspēles metienos ar 4:3 uzvarēja norvēģi.

Līdzšinējās 33 spēlēs 18 uzvaras pirms piektdienas mača bija svinējusi Latvija.

Kaut arī norvēģiem uz Pekinas olimpiskajām spēlēm vēl ir jātiek, Norvēģijas Hokeja asociācijas (NI) tīmekļa vietnē nākotnes notikumu grafiks 2021./2022.gada sezonā ir šāds: divas pārbaudes spēles ar Latviju, olimpiskā kvalifikācija Oslo, olimpiskās spēles Pekinā februārī un pasaules čempionāts pavasarī Tamperē.

21.augustā "Arēnā Rīga" notiks atkārtota pārbaude spēle ar Norvēģijas valstsvienību.

Kvalifikācijas turnīra E grupas spēles no 26. līdz 29.augustam norisināsies "Arēnā Rīga". Par vienīgo ceļazīmi uz Pekinu cīnīsies Latvijas, Francijas, Itālijas un Ungārijas izlases.

Latvijas komanda turnīru sāks 26.augustā plkst.19.30 ar cīņu pret Itāliju. Dienu vēlāk Latvijas hokejistiem plkst.20 paredzēts mačs pret Ungāriju, bet 29.augustā Latvija turnīru noslēgs ar dueli pret Franciju, kas sāksies plkst.17.

Šis būs pirmais turnīrs Latvijas hokeja izlasei jaunā trenera Harija Vītoliņa vadībā.

Paralēli olimpiskajam kvalifikācijas turnīram Rīgā vēl astoņas valstsvienības sadalīs divas ceļazīmes uz Pekinas Olimpiādi. D grupā Bratislavā tiksies slovāki, baltkrievi, austrieši un poļi. Savukārt Oslo bez mājiniekiem norvēģiem piedalīsies arī dāņi, dienvidkorejieši un slovēņi. Startu olimpiskajās spēlēs izcīnīs tikai grupu uzvarētāji.

Latvijas izlase bija piedalījusies četrās ziemas olimpiskajās spēlēs pēc kārtas - 2002.gadā Soltleiksitijā, 2006.gadā Turīnā, 2010.gadā Vankūverā un 2014.gadā Sočos, bet uz 2018.gada Phjončhanas Olimpiādi ceļazīme netika izcīnīta.

Dalība turnīrā Pekinā jau nodrošināta Kanādai, Krievijai, Somijai, Zviedrijai, Čehijai, ASV, Vācijai, Šveicei un mājiniecei Ķīnai.

Latvijas hokeja izlases kandidātu saraksts 2022.gada Pekinas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīram:

Vārtsargi: Ivars Punnenovs, Artūrs Šilovs, Mareks Mitens, Rūdolfs Lazdiņš;

Aizsargi: Ralfs Freibergs, Oskars Cibuļskis, Kristaps Zīle, Kristiāns Rubīns, Sandis Smons, Kristaps Sotnieks, Uvis Balinskis, Kārlis Čukste, Artūrs Kulda, Jānis Jaks, Ņikita Mateiko;

Uzbrucēji: Teodors Bļugers, Zemgus Girgensons, Rūdolfs Balcers, Lauris Dārziņš, Miks Indrašis, Andris Džeriņš, Rodrigo Ābols, Oskars Batņa, Deniss Smirnovs, Rihards Marenis, Renārs Krastenbergs, Mārtiņš Dzierkals, Eduards Tralmaks, Haralds Egle, Kaspars Daugaviņš, Rihards Bukarts, Roberts Bukarts, Ronalds Ķēniņš.