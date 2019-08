Latvijas futbola virslīgas Kurzemes derbijā ''Ventspils'' uzvar "Liepāju"

"Optibet" Latvijas futbola virslīgas mačā "Ventspils" 88.Kurzemes derbijā viesos ar 2:1 (1:0) pārspēja "Liepāju", samazinot vēja pilsētas vienības cerības par nākamā gada Eirokausiem.

Vārtus uzvarētāju rindās guva Ingars Stuglis un Eduards Tidenbergs. "Liepājas" vienīgos vārtus guva Kristers Tobers, vēsta LETA.

Jau pašā spēles sākumā abu vienību spēlētāji cieta sadursmē, līdz ar to mačs tika pārtraukts uz aptuveni četrām minūtēm, tomēr neviens no futbolistiem nopietnās traumās neiedzīvojās. Pirmā bīstamā epizode izveidojās pie viesu vārtiem 13.minūtē, tomēr tā beidzās bez vārtu guvuma, jo bumbu apstrādāt nespēja Jānis Ikaunieks. Piecas minūtes vēlāk ar spēcīgu sitienu no tuvas distances atbildēja ventspilnieku leģionārs Tosins Aijeguns, bet Valentīns Raļkevičs bumbu atvairīja aiz vārtiem. Pēc izpildītā stūra sitiena ventspilnieki spēja bumbu raidīt vārtu virzienā, tomēr neprecīzi.

Pirmos vārtus mačā 37.minūtē guva Stuglis, kurš saņēmis piespēli no partnera, raidīja to vārtu virzienā - atsitoties pret aizsarga kāju, tā atrada vietu aiz vārtu līnijas. Tikmēr piecas minūtes vēlāk vārtu konstrukciju norībināja Daniila Ulimbaševa spēcīgais sitiens, taču pirmais puslaiks noslēdzās ar minimālu viesu pārsvaru 1:0.

49.minūtē Aijeguns apskrēja liepājnieku aizsargu un spēja arī apmānīt Raļkeviču, tomēr sitiena pozīcija bija no asa leņķa, tāpēc raidījums padevās neprecīzs. Mača turpinājumā abas komandas piekopa visai asu spēles stilu, bet tam galu lika Tidenberga tālšāviens 63.minūtē no aptuveni 20 metriem, panākot 2:0 viesu labā. Nepilnas desmit minūtes vēlāk Ikaunieks ielauzās soda laukumā un raidīja bumbu vārtu virzienā, kur to uz pašas vārtu līnijas apturēja viesu aizsargs. "Liepāja" savu ofensīvu turpināja vēl aptuveni minūti, tomēr bez panākumiem.

Sākoties 70.minūtei abi klubi desmit minūšu laikā apmainījās ar vairākām reālām vārtu gūšanas iespējām, tomēr neviena no komandām nespēja mainīt rezultātu. Tas gan 83.minūtē izdevās Toberam, kurš saņēmis bumbu no laukuma kreisās puses, no tuvas distances bija nekļūdīgs, samazinot divu vārtu pārsvaru līdz minimumam - 1:2. Atlikušajā laikā neviena no komandām vairs vārtus neguva, spēlei noslēdzoties ar rezultātu 2:1 ventspilnieku labā.

Liepājnieki turnīra tabulā ieņem sesto vietu un sestdien bija vitāli vajadzīga uzvara cīņā par vietu nākamās sezonas Eiropas līgā. Šonedēļ tika ciesta neveiksme Latvijas kausa ceturtdaļfinālā, tādējādi "Liepāja" Eirokausos var iekļūt tikai caru virslīgu, kur nepieciešama vismaz ceturtā vieta. Zaudējuma gadījumā pirmais četrinieks palicis deviņu punktu attālumā, turklāt apdraudēta ir sestā vieta, jo turpat divus punktus aiz muguras ir "Jelgava".

Pēc Aleksandra Starkova stāšanās pie stūres vēju pilsētas futbolisti uz īsu brīdi uzlaboja savu sniegumu, taču pēdējie mēneši bijuši neveiksmīgi. Visu turnīru ietvaros "Liepāja" cietusi piecus zaudējumus pēc kārtas, bet pēdējā uzvara izcīnīta 28.jūlijā pār "Metta" komandu, panākumu gūstot vien mača nogalē pēc pretinieku sarūpētajām "pendelēm".

Turpretī "Ventspils", spītējot smagajam zaudējumam UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas trešajā kārtā, virslīgā turpina stabili veiksmīgi un pirms mača Liepājā bija izcīnījusi divas pārliecinošas uzvaras pēc kārtas. "Dzeltenzilie" līdz ar uzvaru panākuši trešajā vietā esošo Jūrmalas "Spartaku".

Ventspilniekiem šajā mačā nevarēja palīdzēt Togo aizsargs Abduls Gafars Mamahs, kurš sakrājis brīdinājumus.

Latvijas čempionāta vēsturē šis bija jau 89. Kurzemes derbijs. Līdz šim labāk klājies Liepājas pilsētas komandām, kas guvušas 32 uzvaras, bet "Ventspils" kontā ir 29 panākumi. Vēl 28 reizes spēles noslēgušās neizšķirti.

Šosezon pirmajā aplī mačs Ventspilī noslēdzās neizšķirti 1:1, bet otrajā aplī Liepājā graujoši ar 4:0 uzvarēja mājinieki. Mačā Liepājā ar "hat-trick" izcēlās nigēriešu uzbrucējs Ričards Fraidejs Emeka.

27.kārtas noslēgumā svētdien "Jelgava" uzņems "Daugavpili", Jūrmalas "Spartaks" Slokā cīnīsies ar "Riga" komandu, bet "Metta" mājās spēkosies ar "Valmiera Glass"/ViA vienību. Šajā kārtā atpūšas kopvērtējuma vicelīdere RFS.

Ar 47 punktiem 22 spēlēs kopvērtējuma vadībā ir "Riga" komanda, bet par sešiem punktiem mazāk ir 24 cīņas aizvadījušajai RFS. Tālāk ar 37 punktiem 23 spēlēs ir "Spartaka" komanda, ceturtā ar 36 punktiem 23 spēlēs ir "Ventspils", kam ar 33 dueļiem 23 mačos seko "Valmiera Glass"/ViA, bet 28 punkti 23 dueļos ir "Liepājai". Septītā ar 26 punktiem ir 22 mačos aizvadījusī "Jelgava", tālāk ar 24 punktiem 21 duelī seko "Daugavpils", bet pēdējā ar 19 punktiem 22 cīņās ir "Metta".