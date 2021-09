Latvijas futbola izlase PK kvalifikācijas turnīra piektajā spēlē piekāpjas Norvēģijai

Latvijas vīriešu futbola izlase sestdien 2022.gada Pasaules kausa kvalifikācijas cikla piektajā spēlē zaudēja norvēģiem.

Latvijas izlase "Daugavas" stadionā ar 0:2 (0:1) piekāpās Norvēģijai, vēsta LETA.



Vārtus uzvarētāju labā guva norvēģu līderis Ērlings Holanns un Muhameds Eljunussi. Piektajā un sestajā minūtē Latvijas izlasei veiksmīgi izdevās aizstāvēties pēc stūra sitienu izspēles pie saviem vārtiem. Septītajā minūtē soda laukumā iepretim vārtiem piespēli saņēma talantīgais Holanns. Uzbrucējs paskrēja garām Pāvelam Šteinboram, bet bumbu vārtos tomēr neizdevās ieraidīt. Arī nākamajās desmit minūtēs norvēģi turpināja spēlēt aktīvi, vairākkārt cenšoties bumbu nogādāt tuvāk Latvijas izlases vārtiem.

Ja pirms tam talkā nāca Šteinbors, aizsargu spēle un arī veiksme, 18.minūtē notikumu gaita mainījās. Apšaubāmā epizodē tiesnesis lēma, ka Andris Raivis Jurkovskis soda laukumā pārkāpa noteikumus, tāpēc uz Šteinbora vārtiem jāpiešķir "pendele". Holanns 18.minūtē bija nekļūdīgs, bumbu raidot vārtu apakšējā labajā stūrī.

Spēles 22.minūtē norvēģi izpildīja vēl vienu bīstamu, bet neprecīzu sitienu, taču trīs minūtes vēlāk pirmo reizi par pretinieku vārtiem sita arī latvieši - Jānis Ikaunieks. Tuvojoties pirmā puslaika beigām, Muhameds Eljunussi soda laukumā pamanījās saglabāt kontroli pār bumbu un izdarīja sitienu, kuru ar kāju atvairīja Šteinbors. Latvijas izlase teju visu pirmo puslaiku aizsargājās un uzbrukumā tikpat kā nedevās. Labākā vārtu gūšanas iespēja jau kompensācijas laikā no aptuveni 25 metriem bija Ikauniekam, kurš izpildīja soda sitienu.

Kājas savainojuma dēļ 42.minūtē Šteinboru nomainīja Roberts Ozols.

Jau pašā otrā puslaika sākumā Holanns ar piespēli gar pašiem vārtiem centās nokārtot savai komandai otros vārtus, tomēr nesekmīgi. 50.minūtē latvieši nopelnīja stūra sitienu, bet bumba pēc centrējuma lidoja Andrē Hansena rokās. Trīs minūtes vēlāk Andrejs Cigaņiks no laukuma sāna bumba iecentrēja soda laukumā, kur, sajutis pretinieka pieskārienu, uz zālāja nokrita Vladimirs Kamešs. Tiesnesi gan apmānīt neizdevās, tāpēc "pendele" netika piešķirta.

55.minūtē Ikaunieka centrējums soda laukuma tuvumā bija par spēcīgu, lai pie kreisā vārtu staba bumbu aizsniegtu partneri. Deviņas minūtes vēlāk jau mājiniekus glāba Ozols, kurš no tuvas distances atvairīja Aleksandera Serleta sitienu. Vārtus neskartus izdevās nosargāt vien divas minūtes, jo Eljunussi 66.minūtē soda laukuma viducī palika nepiesegts un varēja izpildīt spēcīgu sitienu.

Nākamā labā vārtu gūšanas iespēja norvēģiem bija 72.minūtē, kad soda laukumā bumbu ieguva Holanns. Uzbrucējs ātri apgriezās ap savu asi un no 11 metru soda sitiena atzīmes raidīja bumbu virsū Ozolam. Vēl piecas minūtes vēlāk Holanns savu astoto sitienu spēlē izpildīja ar galvu, bet bumba lidoja dažus centimetrus virs vārtu pārliktņa. Ozols Latvijas izlasi pēc Holanna sitiena glāba arī 85.minūtē.

Jau kompensācijas laika pirmajā minūtē Latvijas izlasi no 0:3 glāba vārtu stabs. Sitienu ar galvu no tuvas distances izpildīja Džošua Kings. Uzbrucējam pusotru minūti vēlāk skrējienā neizdevās apstrādāt bumbu, tādējādi vēlreiz izniekojot lielisku iespēju.

Jau ziņots, ka Latvijas futbolisti trešdien mājās ar 3:1 uzvarēja Gibraltāru. Divus vārtus Latvijas izlases labā guva Vladislavs Gutkovskis, bet vienu reizi izcēlās Andrejs Cigaņiks. Norvēģi pirms došanās uz Rīgu mājās cīnījās neizšķirti 1:1 ar Nīderlandi, vārtus gūstot Ērlingam Holannam.

Otrdien Latvijas izlase viesosies pie Melnkalnes.

Latvija FIFA rangā ieņem 136.vietu, bet Norvēģija ir 43.vietā.

Salīdzinājumā ar jūnija nometni, šoreiz ar komandu atkal ir trīs Polijā spēlējošie futbolisti, kuri vasaras sākumā dažādu iemeslu dēļ izlasei palīdzēt nevarēja, - pieredzējušais vārtsargs Pāvels Šteinbors, pussargs Kristers Tobers, kā arī rezultatīvais uzbrucējs Vladislavs Gutkovskis. Tiesa, Tobers traumas dēļ nevar piedalīties mačos.

Tāpat ierindā atgriezies iepriekš savainotais Mārtiņš Ķigurs. Šoreiz izlasē nav Vitālija Maksimenko un Raivja Ķirša, kā arī vārtsarga Krišjāņa Zviedra, bet visi pārējie uzaicinātie futbolisti bija ar komandu arī pirms trim mēnešiem.

Sakrāto brīdinājumu dēļ šajā spēlē Latvijas izlasei nepalīdzēja Antonijs Černomordijs, tāpēc kapteiņa pienākumi tika uzticēti Kasparam Dubram.

Norvēģijas izlases spilgtākā zvaigzne ir Vācijas bundeslīgas kluba Dortmundes "Borussia" uzbrucējs Ērlings Holanns kurš valstsvienībā 13 mačos guvis astoņus vārtus. Tāpat 26 spēlētāju sarakstā ir arī "Watford" uzbrucējs Džoušai Kings, kurš izlasē 54 cīņās izcēlies 17 reizes un ir rezultatīvākais no šī sasaukuma futbolistiem, kā arī Londonas "Arsenal" pussargs Martins Ēdegors.

Pēc "Transfermarkt" datiem Holanns ir otrs vērtīgākais futbolists pasaulē aiz Kiljana Mbapē un pēc 21 gadu vecā norvēģa pakalpojumiem tīko daudzi Eiropas grandi.

Latvijas un Norvēģijas izlase savā starpā tikās arī 2000.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā. Vispirms ar 3:1 uzvarēja Latvija, bet otrā mačā norvēģi revanšējās ar 2:1.

G grupā pēc piecām spēlēm vadībā ar desmit punktiem ir Norvēģija. Turcijai ir astoņi punkti, Nīderlande un Melnkalne iekrājušas pa septiņiem punktiem, Latvijas rēķinā ir četri punkti, bet Gibraltārs pagaidām ir bešā.

Eiropas zonā izlases sadalītas desmit apakšgrupās - piecās pa piecām izlasēm un piecās pa sešām izlasēm. Pasaules kausa finālturnīram kvalificēsies desmit grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies desmit otro vietu ieguvējas un divas labākās UEFA Nāciju līgas komandas, kas apakšgrupās būs ārpus labāko divnieka.

Izslēgšanas turnīrā 12 izlases tiks sadalītas trīs "play-off" zaros, kur 2022.gada martā tiks noskaidrotas vēl trīs finālturnīra dalībnieces.

Pasaules kausa finālturnīrs norisināsies Katarā, un karsto laika apstākļu dēļ turnīrs tiks izspēlēts ziemā no 21.novembra līdz 18.decembrim.

2022.gadā Katarā notiks pēdējais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā piedalīsies 32 komandas. 2026.gada turnīrā, kuru uzņems Kanāda, Meksika un ASV, piedalīsies 48 izlases.

Latvijas futbola izlases sastāvs spēlei pret Norvēģiju:

Pāvels Šteinbors (Roberts Ozols), Roberts Savaļnieks, Igors Tarasovs, Kaspars Dubra, Andris Raivis Jurkovskis, Eduards Emsis, Krišs Kārkliņš (Artūrs Zjuzins), Vladimirs Kamešs (Vladislavs Fjodorovs), Jānis Ikaunieks, Andrejs Cigaņiks (Raimonds Krollis), Vladislavs Gutkovskis (nomainīja Roberts Uldriķis).

Norvēģijas izlases kandidāti dalībai Pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā septembrī:

Vārtsargi: Andrē Hansens ("Rosenborg"), Pērs Brotveits (Nīmas "Olympique", Francija), Erjans Nīlanns ("Bournemouth", Anglija);

Aizsargi: Kristofers Ajers ("Brentford", Anglija), Fredriks Bjerkans ("Bodo"/"Glimt"), Lunans Gābrielsens ("Toulouse", Francija), Stīans Grēgersens ("Molde"), Andrēass Hanče-Ulsens ("Gent", Beļģija), Markuss Pēdešens (Roterdamas "Feyenoord", Nīderlande), Birgers Melings ("Stade Rennais", Francija), Jūlians Rīersuns (Berlīnes "Union", Vācija), Kens Strandbergs ("Salernitana", Itālija);

Pussargi: Sanders Berge (Šefīldas "United", Anglija), Patriks Bergs ("Bodo"/"Glimt"), Matss Dēli ("Nurnberg", Vācija), Ārons Dennums (Lježas "Standard", Beļģija), Jenss Heuge (Frankfurtes "Eintracht", Vācija), Martins Ēdegors (Londonas "Arsenal", Anglija), Muhameds Eljunussi (Glāzgovas "Celtic", Skotija), Matīass Nurmanns ("Rostov", Krievija), Mortens Torsbī ("Sampdoria", Itālija);

Uzbrucēji: Ērlings Holanns (Dortmundes "Borussia", Vācija), Ēriks Botheims ("Bodo"/"Glimt"), Džošua Kings ("Waford", Anglija), Aleksanders Serlets ("Leipzig", Vācija), Kristians Tūrstveds ("Genk", Beļģija).