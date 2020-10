Latvijas futbola izlase pēdējās minūtēs izlaiž uzvaru pār Melnkalni

Latvijas vīriešu futbola izlase trešdien pārbaudes mačā Podgoricā pēdējās minūtēs izlaida uzvaru un cīnījās neizšķirti 1:1 (1:0) ar Melnkalni.

Vārtus Latvijas izlases labā guva Igors Tarasovs. Debiju valstsvienībā piedzīvoja vārtsargs Roberts Ozols, aizsargs Elvis Stuglis un pussargs Eduards Tīdenbergs, vēsta LETA.

Duelis norisinājās smagos apstākļos, jo šovakar Podgoricā pamatīgi lija, kas būtiski ietekmēja laukuma kvalitāti un spēles ritmu.

Mača 11.minūtē pēc soda sitiena bumbu gar Latvijas izlases vārtiem sita Vladans Adžičs. Puslaika pirmajā pusē otrā laukuma galā Latvijas futbolisti pāris reizes bumbu nogādāja līdz soda laukumam, taču uzbrukuma noslēguma fāze nebija sekmīga.

Mača 25.minūtē no tuva distances pa vārtiem sita Vladislavs Gutkovskis, pēc kura sitiena bumba trāpīja pa pretinieku un atstāja laukuma. Stūra sitienu izpildīja Krišs Kārkliņš, pēc kura piespēles Tarasovs ar galvu raidīja bumbu vārtos - 1:0.

Desmit minūtes vēlāk pēc vēl viena Kārkliņa stūra sitiena bumba iestrēga dažus metrus no vārtiem, latviešiem nespējot dubultot pārsvaru. Mača 38.minūtē arī pašam Kārkliņam bija iespēja izcelties, taču viņa sistās bumbas ceļā stājās pretinieku vārtsargs. Vēl minūti vēlāk tikai nedaudz līdz precīzam sitieniem pietrūka Dāvim Ikauniekam un Gutkovskim.

Pēc pirmā puslaika Latvijas izlases galvenais treneris Danis Kazakevičs veica trīs maiņas - Mārča Oša vietā spēles otro daļu uzsāka Elvis Stuglis, Kristeru Toberu aizstāja Eduards Emsis, bet Andreju Cigaņiku nomainīja Tīdenbergs. Emsis jau puslaika piektajā minūtē saņēma dzelteno kartīti par rupju spēli pret pretinieku.

Mača 52.minūtē ātrā uzbrukumā Gutkovskim neizdevās pārspēt pretinieku pārsvaru. Viņš gan atguva bumbu un piespēlēja to Ikauniekam, taču viņam nesanāca sitiens. Puslaika turpinājumā cīņa ritēja nostāk no soda laukumiem, abu komandu spēlētājiem izceļoties ar pārkāpumiem.

Mājiniekiem bīstami momenti bija 16 minūtes pirms pamatlaika beigām, kad vispirms latviešu glāba Ozols, bet pēc tam bumba lidoja garām vārtu stabam. Puslaika otrajā pusē Melnkalnes izlasei bija izteikts pārsvars, ko izdevās pārvērst arī rezultātā. Otrā puslaika kompensācijas laika pirmajā minūtē mājinieki izmantoja Latvijas futbolistu nesaprašanos aizsardzībā un Igors Ivanovičs panāca 1:1.

Spēle Melnkalnē starp abām vienībām bija ieplānota jau šā gada 26.martā, taču Covid-10 pandēmijas dēļ tā nenotika.

Mača favorīte bija Melnkalne. Tā gan ieņem augstāku vietu pasaules rangā - 63.vieta pret Latvijas 137.vietu, gan arī spēlē augstākā Nāciju līgas grupā. Kamēr Latvija cīnās zemākajā D līgā, melnkalnieši ir C līgā. Turklāt atšķirībā no Latvijas, kas ar diviem neizšķirtiem pundurvalstu grupā ieņem otro vietu četru komandu konkurencē, Melnkalne C līgas pirmajā grupā svinējusi divas uzvaras un ieņem pirmo vietu.

Pēdējās trijās spēlēs abas pretinieces nav zaudējušas, taču Melnkalne svinējusi trīs uzvaras, pārbaudes mačā Podgoricā ar 2:0 pieveicot Baltkrieviju un Nāciju spēlēs mačos izbraukumā ar 2:0 uzvarot Kiprā un ar 2:1 - Luksemburgā.

Tikmēr Latvija pagājušajā rudenī Eiropas čempionāta kvalifikācijas pēdējā mačā savā laukumā, kas vairs neko neizšķīra, ar 1:0 pieveica Austrijas izlases eksperimentālo sastāvu, bet šoruden Nāciju līgas mačos nespēja pieveikt Andoru savā laukumā (0:0) un Maltu viesos (1:1).

Līdz šim komandas tikušās vienreiz. 2012.gada augustā draudzības spēlē Melnkalne uzvarēja ar 2:0. Vārtus 36.minūtē guva joprojām ierindā esošais komandas kapteinis un visu laiku labākais vārtu guvējs Stevans Jovetičs, bet 76.minūtē vārtus guva otrajā puslaikā uz maiņu laukumā nākušais Filips Kasaļica.

No pašreizējiem Latvijas izlases kandidātiem 2012.gadā mačā ar melnkalniešiem spēlēja pussargs Artūrs Zjuzins, bet uz maiņu laukumā devās Ritvars Rugins ("Riga").

Latvijai nevarēs palīdzēt aizsargs Kaspars Dubra no Ukrainas komandas "Oleksandriya", kuram tieši pirms izlidošanas uz spēles vietu fiksēts pozitīvs Covid-19 tests. Tāpat aizsargs Antonijs Černomordijs no "Riga" savainojuma dēļ uz Melnkalni nav devies.

Latvijas izlasei ir bijis ierobežots gatavošanās laiks. Pirmajā izlases treniņā varēja trenēties astoņi cilvēki, otrajā - 17, bet trešajā otrdien Melnkalnē izlase jau bija tuvu pilnam sastāvam.

Latvijas futbola izlase turpinājumā 10.oktobrī UEFA Nāciju līgā viesosies pie Fēru salām, bet trīs dienas vēlāk šī paša turnīra ietvaros savā laukumā uzņems Maltu.

Latvieši UEFA Nāciju līgas D pirmās grupā septembrī mājās spēlēja neizšķirti 0:0 ar Andoru un viesos cīnījās 1:1 ar Maltu.

Pēc divām spēlēm grupas vadībā ar sešiem punktiem ir Fēru salas, divi punkti ir Latvijai, bet pa vienam guvusi Andora un Malta.

Nāciju līgas D pirmās grupas uzvarētāja nodrošinās vietu nākamās sezonas C līgā jeb pēc spēka trešajā līmenī. D līgā spēlē Eiropas vājākās izlases.

Pēdējās Nāciju līgas spēles Latvijai paredzētas novembrī.

Latvijas futbola izlases sastāvs mačā ar Melnkalni:

Roberts Ozols, Mārcis Ošs (Elvis Stuglis, 46.min.), Igors Tarasovs, Vladislavs Fjodorovs, Raivis Andris Jurkovskis, Kristers Tobers (Eduards Emsis, 46.min.), Krišs Kārkliņš (Artūrs Zjuzins, 75.min.), Dāvis Ikaunieks (Raimonds Krollis, 84.min.), Andrejs Cigaņiks (Eduards Tīdenbergs, 46.min.), Mārtiņš Ķigurs (Roberts Uldriķis, 79.min.), Vladislavs Gutkovskis.