Latvijas florbolisti pasaules čempionātā pirmie gūst vārtus, taču piedzīvo sagrāvi pret Zviedriju

Latvijas vīriešu izlase piektdien pasaules florbola čempionāta pirmajā spēlē piektdien Helsinkos pirmie guva vārtus, taču graujoši zaudēja vienai no turnīra favorītēm Zviedrijai.

Latvija piekāpās Zviedrijai ar 1:11 (1:2, 0:4, 0:5), vēsta LETA.

Rezultātu pēc spēlētām četrām minūtēm un vienas sekundes atklāja aizsargs Armands Savins, rezultatīvu piespēli iekasējot Moricam Krūmiņam.

Izlīdzinājumu zviedri panāca 11.minūtē pēc Līnusa Nordgrēna precīza metiena, bet trešdaļu savā labā astoņkārtējie pasaules čempioni noslēdza pēc Aleksandera Kārlstrema "gola" 19.minūtē - 2:1 zviedru labā.

Otrajā periodā zviedri vēl četrreiz iekaroja Markusa Plūduma sargātos vārtus, bet pēdējā trešdaļā iemeta vēl piecus "golus".

Zviedriem trīs vārtus iemeta Kārlstrems, bet trīs rezultativitātes punktus nopelnīja arī Nordgrēns (2+1) un Albins Šēgrēns (1+2). Savukārt divi gūti vārti arī Kevina Hāglunda kontā.

Sestdien Latvija tiksies ar Dāniju, bet svētdien pretī stāsies pasaules čempione Somija.

Latvija spēlē A grupā, kur ir četrkārtējā pasaules čempione un pēdējo divu titulu īpašniece Somija, astoņkārtējā zelta medaļu īpašniece Zviedrija un Dānija, kas savulaik divreiz iekļuvusi labāko četriniekā.

B grupā spēkojas Čehija, Šveice, Vācija un Norvēģija. Otrajā ešelonā C grupā spēkus mēro Polija, Slovākija, ASV un Taizeme, bet D grupā nūjas krusto Singapūra, Kanāda, Igaunija un Filipīnas.

Grupu turnīrā komandas spēlē katra ar katru. A un B grupu pirmo divu vietu īpašnieces uzreiz iekļūst ceturtdaļfinālā, bet trešās un ceturtās pozīcijas īpašniecēm būs duelēšanās ar otrā ešelona katras grupas divām spēcīgākajām izlasēm.

Caur kvalifikācijas turnīriem 35 izlasēm kopumā bija iespēja izcīnīt 13 ceļazīmes. Vietu pasaules čempionātā jau bija nodrošinājuši pašreizējie čempioni somi, bet, lai popularizētu šo sporta veidu arī Ziemeļamerikā, automātisku vietu sacensībās ieguva arī Kanāda un ASV.

Latvijas izlases galvenais treneris somu speciālists Rīhimeki valstsvienības divdesmitniekā iekļāvis divus vārtsargus, septiņus aizsargus un 11 uzbrucējus.

Vislielākā pārstāvniecība ir no Cēsu "Lekrings" vienības - pieci spēlētāji, kam seko trīs spēlētāji no "Lielvārde"/"FatPipe". Divi spēlētāji ir no Talsu NSS/"Krauzers", bet pa vienam spēlētājam ir no četrām komandām - "Oxdog Ulbroka"/LU, "Kurši", "Ķekava", "Ogres Vilki". Trīs spēlētāji ir no Somijas vienības "Koovee", bet vēl divi no citām Somijas komandām - "Nokian KrP" un "LaSB", kā arī viens spēlētājs no Šveices komandas "Jets".

Latvijas valstsvienība pašlaik rangā ieņem astoto vietu. Iepriekšējā pasaules čempionātā, kas 2018.gadā notika Prāgā, Latvijas florbolisti izcīnīja piekto vietu. Latvijas izlase ir piedalījusies visos 12 līdz šim aizvadītajos pasaules čempionāta finālturnīros. Augstākais sasniegums, ko izdevies izcīnīt, ir piecas reizes izcīnīta piektā vieta.

Latvijas vīriešu florbola izlases sastāvs pasaules čempionātam:

Vārtsargi: Jānis Salcevičs ("Ogres Vilki"), Markuss Plūdums ("Lekrings");

Aizsargi: Armands Savins, Oskars Tūtāns (abi - "Lielvārde"/"FatPipe"), Morics Krūmiņš (Somijas "Nokian KrP"), Jānis Ragovskis (Somijas "LaSB"), Kārlis Petrovskis ("Oxdog Ulbroka"/LU), Ralfs Orste (Somijas "Koovee"), Artūrs Jurševskis ("Lekrings");

Uzbrucēji: Edgars Puriņš, Andris Rajeckis, Krišjānis Tiltiņš (visi trīs - "Lekrings"), Rolands Kovaļevskis, Pēteris Trekše (abi - Somijas "Koovee"), Toms Bitmanis, Artis Raitums (abi - "Talsu NSS"/"Krauzers"), Toms Akmeņlauks ("Kurši"), Kevins Šmits (Šveices "Jets"), Klāvs Jansons ("Ķekava"), Aivis Kusiņš ("Lielvārde"/"FatPipe").