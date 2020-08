Latviešu spēka zīmes M.Seskam/R.Francim palīdzes cīnīties pasaules rallija trasēs

LMT Autosporta Akadēmijas ekipāža Mārtiņš Sesks/Renārs Francis šodien, 10. augustā preses brīfingā iepazīstināja ar jauno komandas sporta auto un kombinezonu dizainu, kas veidots pošoties nozīmīgajām mājas secensībām “Rally Liepāja”, kā arī gaidāmajiem pasaules junioru rallija čempionāta posmiem Igaunijā, Vācijā un Itālijā, informē ekipāžas pārstāve Ieva Hmieļevska.

“Sacensībās nozīme ir katram sīkumam. Kombinezonu un auto dizains veido daļu no sacensību enerģijas un noskaņas, bet ar šo esam gatavi būt vēl dinamiskāki un ātrāki šīs sezonas nozīmīgākajās sacensībās - “Rally Liepāja”, “Rally Estonia”, “ADAC Rallye Deutschland” un “Rally Italia Sardegna”. Vienlaikus sacensības mums ir svētki, jo darām, ko mīlam – sacensībās piedzīvojam vainagojumu treniņu procesam, kā arī ar lepnumu prezentējam savu valsti un pilsētu. Tieši tāpēc kombinezona dizainā esam saglabājuši latviešu spēka zīmes no Lielvārdes jostas, kas aizvadītajā gadā WRC posmos raisīja ļoti plašu interesi, kā arī Liepājas uzrakstu un Morzes kodu,” skaidro LMT Autosporta Akadēmijas pilots Mārtiņš Sesks.



Piešķirot vairāk tumšās krāsas auto un kombinezona dizainam, Aigars Celms un Lauris Ermansons radījuši dinamisku un nedaudz agresīvu komandas koptēlu. ERC un JWRC sacensībās to papildinās arī melnas sejas maskas.



Komandas ģenerālsponsors LMT sportistiem novēlēja vairot izturību, spēku un jaudu, tāpēc dāvināja medu, ko vākušas uz LMT ēkas jumta dzīvojošās bites. LMT prezidents Juris Binde: “Šovasar LMT darbinieku kolektīvs palielinājās līdz 150 000 darbiniekiem, ieskaitot piecas bišu saimes, kuru savākto medu dāvinām jums kā simbolu mūsu atbalstam, spēkam, izturībai un 5G ātrumam trasē.”

Ekipāža aizvadījusi veiksmīgu pirmo JWRC sacensību posmu februārī Zviedrijā, bet pēc pandēmijas ar augstiem rezultātiem startējusi “Rally Žemaitija” un “Rally Samsonas”, noslēdzošajā ieņemot pirmo vietu 2WD klasē un trešo vietu Latvijas rallija čempionāta ieskaitē.



14.-16. augustā M. Seska/R. Franča ekipāža startēs Latvijas rallija čempionāta ieskaites posmā – ERC “Rally Liepāja”, kam sekos pasaules rallija čempionāta ieskaites posmi Igaunijā (4.-6.septembrī), Vācijā (15.-18.oktobrī) un Sardīnijā (29.oktobrī -1.novembrī).