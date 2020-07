Klampju ciemā notiks "DR_Krasta" orientēšanās sacensību posms

Otrdien, 14. jūlijā, Nīcas novada Klampju ciemā notiks orientēšanās seriāla "DR-Krasts" nākamais posms. Tā būs iespēja ikvienam izmēģināt orientēšanās sportu un aktīvi pavadīt laiku pie dabas. Pirms starta iespējama arī bezmaksas apmācība iesācējiem.

Starts brīvi izvēlētā laikā no pulksten 15.00 līdz 18.30. Vidējais distancē pavadāmais laiks: no pusstundas līdz pusotrai stundai, atkarībā no izvēlētās distances, informē Lejaskurzemes tūrisma un orientēšanās klubs "DR-Krasts".

Dalības maksa bērniem un skolēniem - bez maksas, pieaugušajiem - divi eiro.