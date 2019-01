Ķibermanis un Miknis turpina spīdēt - Altenbergā bronza!

Šī brīža labākais Latvijas bobsleja duets - Oskars Ķibermanis ar stūmēju Matīsu Mikni - sezonu turpina pārliecinoši. Pasaules kausa izcīņas trešā posma divnieku sacensībās sarežģītā Vācijas trase Altenberga nebija par grūtu mūsu divniekam, kuri izcīnīja trešo vietu, trešo reizi kāpjot uz goda pjedestāla šajā sezonā. Latvijas jaunais pilots Ralfs Bērziņš, startējot ar Dāvi Spriņģi, uzrādīja desmito rezultātu, vēstīts Latvijas Bobsleja un skeletona mājaslapā.

Ķibermanis šodien pirmo reizi startēja ar jaunām divnieku kamanām - jaunais BTC bobs uzrādīja labu ātrumu trasē. Pirmais brauciens Oskaram padevās labāks, nebija tik daudz kļūdu un finišēt izdevās ar otro labāko rezultātu. Arī otrais brauciens padevās labi, bija gan vairākas neprecizitātes, mazliet neveiksmīga devitā virāža un izeja no tās, vairākkārt atsitoties pret apmali nākamajā taisnē, kas ietekmēja ātrumu trases beigu daļā.

Par uzvarētāju kļuva mājnieks Frančesko Frīdrihs, kuram pēc neveiksmīga pirmā brauciena bija trešais rezultāts, bet otrajā braucienā, izlabojot kļūdas, sasniedza dienas labāko rezultātu ar uzviju, ar ko pietika, lai nodrošinātu trešo uzvaru sezonā divnieku konkurencē. Otrā vieta olimpiskajam čempionam Džastinam Kripsam no Kanādas, kam šīsdienas posms bija pirmās sacensibas Pasaules kausa ieskaitē šosezon, jo iepriekš aizvadīja mačus Eiropas un Amerikas kausā.

Uzreiz aiz goda pjedestāla ierindojās Niko Valters no Vācijas, bet pārsteigumu sagādāja Francijas ekipāža ar pilotu Romainu Hainrihu, kuri izcīnīja piekto vietu, kas ir šīs komandas labākais karjeras sasniegums.

Bērziņš ar Spriņģi progresējuši startā un abos braucienos bija astotie ātrākie ieskrējienā. Pirmais brauciens jaunajam latviešu pilotam padevās labāk par otro, bet ledus slīdamības ietekmē ātrāk braucienu izdevās veikt tieši otrajā piegājienā. Mūsu otrajai ekipāžai abos braucienos un arī summā desmitais laiks.

Pirmajā braucienā krietienu piedzīvoja viens no sacensību favorītiem Johaness Lohners, kura vadītās kamanas finišu nesasniedza un palika bez rezultāta ieskaites. Trasi sportisti pameta pašu spēkiem.

Pēc aizvadītiem trīs posmiem, pārliecinoši līdera pozīcijas saglabā Frīdrihs, kura kontā 675 punkti. Otrā vieta ar 620 punktiem ir Ķibermanim, savukārt Bērziņš pakāpies uz sesto vietu - viņam 480 punkti.

Svētdien Altenbergas trasē notiks četrinieku sacensības, sacensību sākums plkst.12:30 pēc Latvijas laika un to tiešraidē varēs vērot LTV7.