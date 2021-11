Ķibermanis un Miknis pasaules kausa sezonu Īglsas trasē sāk ar 12. vietu

Pilots Oskars Ķibermanis ar stūmēju Matīsu Mikni sestdien Īglsas trasē ar 12.vietu uzsāka 2021./2022.gada Pasaules kausa (PK) sezonu bobslejā.

Latvijas ekipāža pirmajā braucienā trasē devās kā ceturtā no 27 duetiem. Pirmo braucienu Ķibermanis, sākot jau no trases augšdaļas, veica slikti, ierindojoties tikai devītajā vietā un līderim - vācu pilotam Frančesko Frīdriham - piekāpjoties 0,63 sekundes. No labāko sešinieka Ķibermanis atpalika 0,12 sekundes, vēsta LETA.

Otrais pēc pirmā brauciena pārsteidzoši bija amerikānis Kodijs Beskjū (+0,34), trešais - britu pilots Bredlijs Hols (+0,42).

Arī otrais brauciens Ķibermanim īsti nesanāca, jau sākot ar izejas ātrumu startā. Tāpat trases veikšanas laikā ātruma tendences nebija labas, atkāpjoties vēl vairākas vietas uz leju. Kad trasi bija veikuši visi divnieki, Latvijas ekipāža ieņēma vien 12.vietu, no uzvarētāja Frīdriha atpaliekot par 1,01 sekundi.

Frīdrihs divus braucienus veica minūtē un 42,85 eskundēs.

Viņš par 0,47 sekundēm apsteidza tautieti Johannesu Lohneru un par 0,63 sekundēm - Holu. Vēl vienu sekundi lēnāks bija kanādietis Džastins Kripss.

Beskjū finišēja piektajā vietā un krievs Rostislavs Gaitjukevičs - sestajā vietā.

Ķibermanis sezonas ievadā ir vienīgais Latvijas pilots Pasaules kausa apritē.

Jauno Pasaules kausa sezonu Latvijas komanda sagaidījusi ne bez bažām, jo tikai otrdien latvieši Insbrukā saņēma kamanas, kuras izmantoja treniņos olimpiskajā trasē Jaņcjinā. Ķibermanis paguva aizvadīt pa pāris treniņbraucieniem ar divnieku un četrinieku kamanām.

Tomēr lielāku satraukumu rada tuvāko ekipāžu nedienas ar savainojumiem. Pagājušajā nedēļas nogalē Eiropas kausa posmā Lillehammerē divus kritienus piedzīvoja Dāvja Kaufmaņa četrinieka ekipāža, kā rezultātā stūmēji Edgars Nemme un Ivo Dans Kleinbergs guva traumas, tādējādi apgrūtinot cīņu olimpisko spēļu kvalifikācijā.

Iepriekšējā sezonā Ķibermanis, nestartējot divos no 12 posmiem, kopvērtējumā ieņēma ceturto vietu aiz vācieša Frančesko Frīdriha un viņa tautieša Johannesa Lohnera, kā arī čeha Dominika Dvoržāka. No Īglsas trasē notikušajiem četriem posmiem divos viņš bija otrais un divos - trešais.

Šajā trasē starta rekords pirms 2021/2022.gada sezonas piederēja šogad karjeru beigušajam latviešu pilotam Oskaram Melbārdim, kurš 2011.gada 3.decembrī kopā ar Daumantu Dreiškenu starta ieskrējienu veica 4,96 sekundēs. Finišā rekordists bija Frīdrihs, kurš pērn trasi veica 51,04 sekundēs.

Svētdien notiks sacensības četrinieku ekipāžām.

Kopš 2006.gada Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija (IBSF) Pasaules kausa posmus rīko kopā, vienā etapā sadalot piecus medaļu komplektus - skeletonā dāmām un kungiem, bobslejā vīriešiem divniekos un četriniekos, kā arī bobslejistēm divniekos.

Arī otrais Pasaules kausa posms nākamajā nedēļas nogalē notiks turpat Īglsas trasē. Nākamie trīs posmi notiks Vācijas trasēs - Altenbergā, Vinterbergā un atkal Altenbergā, bet jauno gadu komandas sagaidīs Siguldā. Tad notiks vēl viens Pasaules kausa posms Vinterbergā, bet pēdējais posms janvāra vidū norisināsies Šveicē - Sanktmoricā, dalot arī Eiropas čempionāta medaļas. Sezonas noslēgums plānots februārī Pekinas olimpiskajās spēlēs.