Ķibermanis un Miknis izcīna sudraba medaļu Laplaņā

Sestdien Francijā, Laplaņas trasē notiekošajā Pasaules kausa izcīņās trešā posma divnieku sacensībās bobslejā, Latvijas duets Oskars Ķibermanis ar stūmēju Matīsu Mikni izcīnīja otro vietu. Ar labu rezultātu atzīmējās Latvijas otrā ekipāža - Ralfs Bērziņš ar stūmēju Dāvi Spriņģi - ierindojoties desmitajā vietā.

Pēc pirmā brauciena Ķibermaņa divnieks bija ceturtajā vietā, tikai nedaudz zaudējot Mihaelam Fogtam no Šveices un Bredam Holam no Lielbritānijas. Pārliecinoši labākais pirmajā braucienā Frančesko Frīdrihs no Vācijas, bet pārējie vācieši tālu no līdera - Rihards Elsners sestais, Niko Valters - devītais. Pa vidu vāciešiem Bērziņš ar astoto vietu, vēsta Bobslejs.lv.

Otrajā braucienā labāko rezultātu uzrādīja Ķibermanis ar Mikni, turklāt abos braucienos uzrādīja arī labāko starta laiku. Izcils otrais brauciens ļāva apsteigt gan Fogtu, gan Holu, bet līdz Frīdriham pietrūka visai daudz - 26 simtdaļas.

Bērziņš ar Spriņģi otrajā braucienā par divām simtdaļām uzlaboja savu starta laiku, attiecībā pret pirmo braucienu, 5,98 sekundes, kas bija ceturtais labākais starts braucienā. Otrais mēģinājums pilotam padevās bez lielām kļūdām, bet vēl ātrāki bija konkurenti divi konkurenti, kādēļ Bērziņam nācās atkāpties uz desmito vietu, kas tik un tā ir labākais šīs sezonas rezultāts mūsu otrajam pilotam.

Labie rezultāti ļāvuši latviešu pilotiem pakāpties kopvērtējumā: no ceturtās vietas uz otro vietu pacēlās Ķibermanis, bet Bērziņš - uz 15.vietu.

Svētdien notiks sacensības četrinieku konkurencē, starts pārcelts 15 minūtes agrāk - 11:45 pēc Latvijas laika, tiešraide LTV7.