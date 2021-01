Ķibermanis un Miknis izcīna otro vietu Pasaules kausa divnieku sacensības bobslejā

Latvijas bobsleja izlases divnieks Oskaru Ķibermanis/Matīss Miknis Pasaules kausa (PK) sezonas pēdējās jeb 12. divnieku sacensībās piektdien izcīnīja otro vietu, kamēr Oskara Melbārža divnieks finišēja 12.vietā, bet Emīls Cipulis ieņēma 17.vietu.

Pirmajā braucienā Ķibermanis iestūma bobu kopā ar Matīsu Mikni, veica gandrīz ideālu braucienu un par 0,44 sekundēm ļāva sevi apsteigt vien sacensību favorīta vācieša Frančesko Frīdriha ekipāžai, vēsta LETA.

Olimpiskais čempions Melbārdis kopā ar stūmēju Edgaru Nemmi trasē devās ar 11.numuru un pēc lēna starta nedaudz nokļūdījās izejā no devītās virāžas, braucienā finišējot 12.vietā ar 0,81 sekundes atpalicību no Frīdriha.

Visapmierinātākais LTV7 tiešraides ekrānā Latvijas izlases galvenais treneris Sandis Prūsis bija pēc Cipuļa un Ivo Dana Kleinberga brauciena, pilotam trasi veicot bez rupjām kļūdām, ieņemot 18.vietu 1,03 sekundes aiz līdera un nodrošinot startu otrajā braucienā 24 ekipāžu konkurencē.

Arī par otro braucienu, kurā Cipulim labāka varēja būt izeja no devītās virāžas, treneris bija apmierināts. Cipulis posmā pakāpās uz 17.vietu summā.

Melbārdis neprecīzi izbrauca no devītās virāžas un bija spiests stabilizēt kamanas, saglabājot 12.vietu.

Kā priekšpēdējais trasē devās Ķibermanis un Miknis, nosargājot otro vietu.

Uzvarēja Frīdrihs ar Aleksandru Šīleru, bet trešo vietu ieņēma pilots no Krievijas Rostislavs Gaitjukevičs.

Latvijas šā brīža vadošais bobsleja pilots Ķibermanis ikra muskuļa savainojuma dēļ Pasaules kausa apritē nestartēja kopš pagājušā gada decembra nogales un trasē atgriezās vien aizvadītajā posmā Kēnigszē, nestartējot ar pilnu jaudu un divnieku sacensībās ieņemdams 15.vietu.

Īglsas trasē šosezon jau bija notikuši četri Pasaules kausa posmi. Ķibermanis visos kāpa uz goda pjedestāla. Pirmajā sapārotajā posmā decembrī viņam divas trešās vietas, bet atkārtotajā posmā pēc nedēļas - divas otrās vietas.

Šajā trasē lielas priekšrocības ir tām ekipāžām, kurām ir labs starts, jo trase ir īsa un samērā vienkārša. Tāpēc vislielākās izredzes uz uzvaru bija vācieša Frančesko Frīdriha ekipāžai.

Trases starta rekords kopš 2011.gada joprojām pieder Melbārdim un Daumantam Dreiškenam - 4,96 sekundes.

Melbārdis šosezon līdz šim bija piedalījies astoņās divnieku sacensībās, labāko rezultātu sasniedzot vienā no Siguldas posmiem, kurā bija ceturtais. Pēdējos trīs etapos Īglsā, Sanktmoricā un Kēnigszē sportists ierindojās sestajā pozīcijā.

Karjeras laikā Melbārdis kā pilots Īglsā Pasaules kausa ieskaitē divnieku sacensībās divreiz bija izcīnījis sudrabu.

Savukārt Cipulis vienīgo reizi Pasaules kausa posmā ir piedalījies šosezon Siguldā, ierindojoties 12.vietā. Arī viņa stūmējam Kleinbergam tas būs pirmais posms ārpus Siguldas trases. Pagājušā gada 21.novembrī viņš bija stūmējs Dāvim Kaufmanim, ieņemot desmito vietu.

Ķibermanis un pārējā Latvijas izlase Covid-19 uzliesmojuma dēļ nestartēja šī gada sākumā Vinterbergā Pasaules kausa sacensībās, kas vienlaikus bija arī Eiropas čempionāts.

Svētdien turpat Īglsas trasē notiks sezonas ceturtās četrinieku sacensības.

Kopš 2006.gada Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija Pasaules kausa posmus rīko kopā, vienā etapā sadalot piecus medaļu komplektus - skeletonā dāmām un kungiem, bobslejā vīriem divniekos un četriniekos, kā arī bobslejistēm divniekos.

Tiesa, Siguldas trase šobrīd nav piemērota bobsleja četrinieku sacensībām, tāpēc Latvijā vienā posmā norisinājās divas vīru divnieku sacensības. Un arī divās sacensību nedēļās Insbrukā bobslejisti katru nedēļu aizvadīja divas sacensības divniekiem.

Pēc posma Kēnigszē būs Pasaules kausa noslēgums Insbrukā, kas kalendārā aizvietojis 2022.gada Pekinas olimpisko spēļu trasi. Pēc tam Altenbergā tiks dalītas pasaules meistarsacīkšu medaļas.