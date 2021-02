Ķibermanis pasaules čempionātā četrinieku ekipāžām izcīna ceturto vietu

Latvijas bobsleja pilota Oskara Ķibermaņa vadītais četrinieks svētdien Vācijā pasaules čempionātā izcīnīja ceturto vietu, bet par uzvarētāju tika kronēts mājinieks Frančesko Frīdrihs.

Par pasaules čempionu tika kronēts vācieša Frīdriha četrinieks, kas par 0,79 sekundēm apsteidza austrieti Benjaminu Maieru, kamēr vēl viens Vācijas pilots Johanness Lohners iepalika 1,51 sekundi, vēsta LETA.

Pēdējā braucienā Ķibermaņa ekipāža startā bija otra ātrākā un aizvadīja labu braucienu, uzrādot trešo labāko laiku. Summā ekipāža līderim zaudēja 1,67 sekundes un ierindojās ceturtajā vietā. Līdz bronzas medaļai Ķibermanim pietrūka 0,16 sekundes.

Zīmīgi, ka Ķibermaņa četrinieks labākos rezultātus uzrādīja otrajā un ceturtajā braucienā.

Tikmēr Melbārža ekipāža uzrādīja devīto ātrāko laiku startā, bet trases beigu daļā nedaudz saslīdēja un ierindojās 13.pozīcijā. Četru braucienu summā Melbārža četrinieks vācietim zaudēja 2,74 sekundes un ieņēma astoto vietu.

Ceturtajā braucienā Melbārdi pozīciju zemāk nobīdīja Krievijas Bobsleja un skeletona federācijas pārstāvis Rostislavs Gaitukevičs.

Ķibermaņa ekipāža trešajā braucienā bija otra ātrākā startā, trasē divas reizes nedaudz nobrauca sānslīdē un finišēja ceturtajā pozīcijā, līderim zaudējot 1,41 sekundi.

Melbārdis startā sasniedza astoto ātrāko laiku, braucienu aizvadīja diezgan "tīri", bet nespēja attīstīt lielu ātrumu, kā rezultātā finišā septītais laiks un 2,01 sekundes deficīts no līdera.

Pieredzējušo Latvijas pilotu Melbārdi trešajā braucienā apsteidza vācietis Kristofs Hāfers, kurš pēc otrā brauciena viņam zaudēja 0,05 sekundes.

Pēc pirmās dienas vistuvāk kārtējam zeltam bija vācieša Frančesko Frīdriha četrinieks, no kura par 0,38 sekundēm atpaliek austrietis Benjamins Maiers un par 0,71 sekundi Frīdriha tautietis Johanness Lohners.

Ceturtais ar 0,82 sekunžu atpalicību no Frīdriha bija Ķibermanis, piektais - kanādietis Džastins Kripss (+0,85) un sestais - Melbārdis (+1,18), kurš par 0,05 sekundēm apsteidza vācieša Kristofa Hāfera ekipāžu.

Ķirbermanim šajā čempionātā talkā nāca Dāvis Spriņģis, Matīss Miknis un Krists Lindenblats, bet Melbārdis startēja kopā ar Edgaru Nemmi, Lauri Kaufmani un Intaru Dambi.

No 24 ekipāžām sacensības pēc kritiena pirmajā braucienā neturpināja Monako ekipāža ar pilotu Romēnu Enrišu.

Pirmajā braucienā sportisti startēja pēc viņu izlozētajiem numuriem, kamēr otrajā - no 20.vietas līdz pirmajai, bet pēc tam trasē devās pārējie sportisti. Trešajā braucienā kamanas startēja no pirmās līdz pēdējai vietai pēc diviem braucieniem, bet ceturtajā braucienā ledusrenē brauca no 20.pozīcijas līdz pirmajai, kamēr ārpus divdesmitnieka palikušie sportisti sacensības noslēgs jau pēc trešā brauciena.

Pirms nedēļas šajā pašā trasē notika pasaules čempionāts divnieku ekipāžām, kurā Ķibermanis ar stūmēju Mikni izcīnīja sesto vietu, Melbārdis ar Lindenblatu bija 12.pozīcijā, bet Emīls Cipulis un Arnis Bebrišs ierindojās 21.vietā.

Šosezon Pasaules kausā četriniekos notika tikai četras sacensības un visās uzvarēja Frančesko Frīdrihs.

Latvijas sportisti Covid-19 un savainojumu dēļ cīņā par augstvērtīgām vietām neiesaistījās. Pirmajās sacensībās Vinterbergā Melbārdis nestartēja, Sanktmoricā viņš bija piektais, Kēnigszē - sestais, bet Insbrukā ieņēma 12.vietu. Ķibermanis startēja tikai pēdējās sacensībās Insbrukā, kur bija piektais, bet Ralfs Bērziņš Sanktmoricā ieņēma 20.pozīciju.

Melbārdis pasaules čempionātā četrinieku sacensībās stūmēja un pilota statusā startējis desmit reizes. Labākais rezultāts tika sasniegts 2016.gadā, kad viņš kopā ar Jāni Strengu, Daumantu Dreiškenu un Arvi Vilkasti tika kronēti par čempioniem. Tāpat viņš 2009.gadā Leikplesidā, iestumjot Jāņa Miņina kamanu, izcīnīja bronzu, šo panākumu atkārtojot arī 2015.gadā Vinterbergā kā pilots.

Ķibermanim aiz muguras seši pasaules čempionāti četriniekos. Līdz šim vienīgo medaļu viņš izcīnīja aizpērn, kad Vistlerā guva sudraba godalgu.

Altenbergā ar četrinieku kamanām ne Melbārdim, ne Ķibermanim līdz šim nav izdevies uzvarēt. Pērn pasaules čempionātā Ķibermanis bija ceturtais 0,31 sekundi aiz Vācijas trijotnes, bet Melbārdis guva 13.vietu.

Pēdējos trīs gados, tajā skaitā arī pērn Altenbergā, par čempionu kronēts Frīdrihs, kurš 2017.gadā atņēma Melbārdim čempiona pilnvaras. Pagājušajā gadā visu pjedestālu aizņēma Vācijas pilotu četrinieki ar pilotiem Frīdrihu, Johannesu Lohneru un Niko Valteru priekšgalā. Trešais no viņiem pēc iepriekšējās sezonas lika punktu savai karjerai.

Ķibermanis un pārējā Latvijas izlase Covid-19 uzliesmojuma komandā dēļ nestartēja šī gada sākumā Vinterbergā Pasaules kausa sacensībās, kas vienlaikus bija arī Eiropas čempionāts. Pēc tam Ķibermanis ārstēja muskuļa savainojumu, bet pēdējās sacensībās Austrijā jau varēja darboties ar pilnu spēku.

Covid-19 pandēmijas dēļ 2020./2021.gada Pasaules kausa sezona noritēja tikai Eiropā. Sacensības pa divām nedēļas nogalēm notika Siguldā un Insbrukā, bet pēc Jaunā gada pa vieniem mačiem bija Vinterbergā, Sanktmoricā, Kēngiszē un atkal Insbrukā.