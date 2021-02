Ķibermanis ar Mikni sastāvā ceturtais pasaules čempionātā bobslejā pēc pirmās sacensību dienas četriniekiem

Latvijas bobsleja pilots Oskars Ķibermanis sestdien pasaules čempionātā Altenbergas trasē četrinieku sacensībās ieņēma ceturto un Oskars Melbārdis - sesto vietu pēc pirmās dienas braucieniem.

Vadībā ir vācieša Frančesko Frīdriha četrinieks, no kura par 0,38 sekundēm atpaliek austrietis Benjamins Maiers un par 0,71 sekundi Frīdriha tautietis Johanness Lohners, vēsta LETA.

Ceturtais ar 0,82 sekunžu atpalicību no Frīdriha ir Ķibermanis, piektais - kanādietis Džastins Kripss (+0,85) un sestais - Melbārdis (+1,18), kurš par 0,05 sekundēm apsteidz vācieša Kristofa Hāfera ekipāžu.

Pirmajā braucienā par orientieri pārējiem kļuva ar ceturto numuru startējušā vācieša Frančesko Frīdriha rezultāts. Lai arī startā ekipāža nedaudz nokļūdījās sēšanās procesā, aizstūrējot apmales virzienā, finišā sasniegtais laiks 53,78 sekundes bija labākais.

Labāk par Frīdrihu nobrauca un lielāku ātrumu sasniedza austrieša Benjamina Maiera četrinieks, kas no vācieša atpalika tikai par 0,08 sekundēm. Viņu neizdevās apsteigt arī Johannesam Lohneram no Vācijas, Frīdriham zaudējot 0,44 sekundes, bet tobrīd ierindojoties trešajā vietā.

Melbārdis kopā ar stūmējiem Edgaru Nemmi, Lauri Kaufmani un Intaru Dambi startēja ar 11.numuru, nedaudz kļūdījās jau paša trases augšā, taču turpinājumā brauca labi un tobrīd ieņēma septīto vietu, no Frīdriha atpaliekot par 0,73 sekundēm.

Braucienā viņš finišēja astotais, jo viņu apsteidza arī Ķibermanis, kurš ar stūmējiem Dāvi Spriņģi, Matīsu Mikni un Kristu Lindenblatu startēja priekšpēdējais. Bobs tika iestumts ar trešo ātrāko laiku, taču pēc devītās virāžas bobs saslīdēja un tika iestūrēts apmalē, vēl reizi saslīdot taisnē trases turpinājumā. Ar šādu braucienu Ķibermanis ierindojās sestajā vietā 24 ekipāžu konkurencē, Fridriham zaudējot 0,67 sekundes.

Otrajā braucienā tieši pirms Melbārža vienā no pēdējām trases virāžām kļūdījās šveicieša Simona Frīdli četrinieks, kas lika latviešiem gaidīt startu par apmēram piecām minūtēm ilgāk, nekā domāts.

Tomēr Melbārdis veica samērā labu braucienu ar dažām nelielām neprecizitātēm, tobrīd izvirzīdamies pirmajā vietā.

Ķibermanis veica labu braucienu, nedaudz kļūdīdamies vien trases lejasdaļā izejā no 14.virāžas, kas tobrīd deva pirmo vietu.

Pēc Melbārža braukušais Krievijas Bobsleja federācijas (RBF) pārstāvis Rostislavs Gaitjukevičs un vācietis Kristofs Hāfers atkāpās aiz latviešiem, bet Kripss spēja apsteigt vien Melbārdi.

Pirmajā braucienā sportisti startēja secīgi viņu numuriem, kamēr otrajā startēs no 20.vietas līdz pirmajai, bet pēc tam trasē dosies pārējie sportisti. Trešajā braucienā kamanas startēs no pirmās līdz pēdējai vietai pēc diviem braucieniem, bet ceturtajā braucienā ledusrenē brauks no 20.pozīcijas līdz pirmajai, kamēr ārpus divdesmitnieka palikušie sportisti sacensības noslēgs jau pēc trešā brauciena.

Pirms nedēļas šajā pašā trasē notika pasaules čempionāts divnieku ekipāžām, kurā Ķibermanis ar stūmēju Mikni izcīnīja sesto vietu, Melbārdis ar Lindenblatu bija 12.pozīcijā, bet Emīls Cipulis un Arnis Bebrišs ierindojās 21.vietā.

Šosezon Pasaules kausā četriniekos notika tikai četras sacensības un visās uzvarēja Frančesko Frīdrihs.

Latvijas sportisti Covid-19 un savainojumu dēļ cīņā par augstvērtīgām vietām neiesaistījās. Pirmajās sacensībās Vinterbergā Melbārdis nestartēja, Sanktmoricā viņš bija piektais, Kēnigszē sestais, bet Insbrukā ieņēma 12.vietu. Ķibermanis startēja tikai pēdējās sacensībās Insbrukā, kur bija piektais, bet Ralfs Bērziņš Sanktmoricā ieņēma 20.pozīciju.

Melbārdis pasaules čempionātā četrinieku sacensībās stūmēja un pilota statusā startējis desmit reizes. Labākais rezultāts tika sasniegts 2016.gadā, kad viņš kopā ar Jāni Strengu, Daumantu Dreiškenu un Arvi Vilkasti tika kronēts par čempionu. Tāpat viņš 2009.gadā Leikplesidā, iestumjot Jāņa Miņina kamanu, izcīnīja bronzu, šo panākumu atkārtojot arī 2015.gadā Vinterbergā kā pilots.

Ķibermanim aiz muguras ir seši pasaules čempionāti četriniekos. Līdz šim vienīgo medaļu viņš izcīnīja aizpērn, kad Vistlerā guva sudraba godalgu.

Altenbergā ar četrinieku kamanām ne Melbārdim, ne Ķibermanim līdz šim nav izdevies uzvarēt. Pērn pasaules čempionātā Ķibermanis bija ceturtais 0,31 sekundi aiz Vācijas trijotnes, bet Melbārdis ieguva 13.vietu.

Pēdējos trīs gados, tajā skaitā arī pērn Altenbergā, par čempionu kronēts Frīdrihs, kurš 2017.gadā atņēma Melbārdim čempiona pilnvaras. Pagājušajā gadā visu pjedestālu aizņēma Vācijas četrinieki ar pilotiem Frīdrihu, Johannesu Lohneru un Niko Valteru priekšgalā. Trešais no viņiem pēc iepriekšējās sezonas lika punktu savai karjerai.

Ķibermanis un pārējā Latvijas izlase Covid-19 uzliesmojuma komandā dēļ nestartēja šī gada sākumā Vinterbergā Pasaules kausa sacensībās, kas vienlaikus bija arī Eiropas čempionāts. Pēc tam Ķibermanis ārstēja muskuļa savainojumu, bet pēdējās sacensībās Austrijā jau varēja darboties ar pilnu spēku.

Covid-19 pandēmijas dēļ 2020./2021.gada Pasaules kausa sezona noritēja tikai Eiropā. Sacensības pa divām nedēļas nogalēm notika Siguldā un Insbrukā, bet pēc Jaunā gada pa vieniem mačiem bija Vinterbergā, Sanktmoricā, Kēngiszē un atkal Insbrukā.