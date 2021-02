Ķibermaņa un Mikņa divnieku ekipāža pasaules čempionātā izcīna sesto vietu

Latvijas bobsleja pilots Oskars Ķibermanis ar stūmēju Matīsu Mikni svētdien Altenbergas trasē Vācijā izcīnīja sesto vietu pasaules čempionāta divnieku sacensībās, Oskars Melbārdis ar Kristu Lindenblatu bija 12.pozīcijā, bet Emīls Cipulis un Arnis Bebrišs ierindojās 21.vietā, vēsta LETA.

Uzvaras laurus plūca Vācijas pilots Frančesko Frīdrihs, kurš ar desmit zelta medaļām kļuvis par tituliem bagātāko bobslejistu, apsteidzot pagājušā gadsimta piecdesmito un sešdesmito gadu leģendu Eudžēnio Monti no Itālijas. Frīdrihs savu pirmo divnieku titulu izcīnīja 2013.gadā kopā ar Jannisu Bekeru, nākamos piecus ar Torstenu Margisu, bet šajā nedēļas nogalē viņš triumfēja kopā ar Aleksandru Šilleru.

Uz goda pjedestāla kāpa tikai Vācijas sportisti. Visos četros braucienos uzvarējušais Frīdrihs savus tuvākos sekotājus Johannesu Lohneru/Ēriku Franki summā apsteidza par iespaidīgām 2,05 sekundēm, savukārt trešo vietu ieņēmušie Hanss Pēters Hannighofers/Kristians Rēders zaudēja 2,23 sekundes.

Tālāk sekoja divas Šveices ekipāžas ar pilotiem Simonu Frīdli un Mihaelu Fogtu, bet sestais bija Ķibermanis, kurš Frīdriham zaudēja 2,94 sekundes, no pirmā trijnieka atpaliekot 0,71 sekundi. Melbāris no uzvarētāja atpalika 3,71 sekundi.

Ķibermanis pēc sestdien notikušajiem pirmajiem diviem braucieniem bija sestais 1,19 sekundes aiz Frīdriha un 0,26 sekundes aiz pirmā trijnieka. Melbārdis ieņēma devīto vietu, bet Cipulis bija 22.pozīcijā.

Trešajā braucienā vadošie Latvijas sportisti neuzlaboja rezultātu un savas pozīcijas nemainīja, turklāt viņiem bija mazas cerības pakāpties uz augšu. Ķibermanim braucienā bija sestais rezultāts, pēc tā viņš Frīdriham zaudēja 2,08 sekundes, bet pirmais trijnieks bija 0,36 sekunžu attālumā. Melbārdim bija devītais rezultāts un pēc tā jau 2,46 sekunžu deficīts pret Frīdrihu.

Tikmēr Cipulis braucienā uzrādīja 22.rezultātu, bet pēc nīderlandieša Ivo de Bruines kritiena summā pakāpās uz 21.vietu, noslēdzot meistarsacīkstes, kurās startēja 25 ekipāžas.

Ceturtajā braucienā Melbārdis pieļāva kļūdu devītajā virāžā, uzrādīja vien 19.rezultātu un summā no devītās vietas atkāpās uz 12.pozīciju. Ķibermanim braucienā bija vēl viena sestā vieta un šāda pati vieta arī summā.

Pirmajā braucienā sportisti startēja secīgi viņu numuriem, kamēr otrajā startēja no 20.vietas līdz pirmajai, bet pēc tam trasē devās pārējie sportisti. Trešajā braucienā kamanas startēja no pirmās līdz pēdējai vietai pēc diviem braucieniem, bet ceturtajā braucienā ledusrenē brauca no 20.pozīcijas līdz pirmajai, kamēr ārpus divdesmitnieka palikušie sportisti sacensības noslēdza jau pēc trešā brauciena.

Melbārdis pasaules čempionātos divniekos startējis astoņas reizes, 2015.gadā kopā ar Daumantu Dreiškenu izcīnot sudrabu. Ķibermanim bagāžā ir seši čempionāti un trešā vieta 2020.gadā tajā pašā Altenbergas trasē, bet Cipulis šogad šajās sacensībās debitēs.

Pagājušajā sezonā pasaules meistarsacīkstes arī notika Altenbergas trasē, uzvarot mājiniekam Frančesko Frīdriham, otro vietu ieņemot viņa tautietim Johannesam Lohneram, trešo - Ķibermanim ar Mikni. 12.vietā finišēja Melbārdis ar Intaru Dambi, 17.vietā 25 ekipāžu konkurencē ierindojās Ralfa Bērziņa un Dāvja Spriņģa divnieks.

Ieskaitot startus PSRS izlases sastāvā, Ķibermaņa bronza latviešiem ir vienīgā divniekos izcīnīta medaļa pasaules čempionātos Altenbergā.

Altenbergas trasē šosezon neviens no šiem trim Latvijas pilotiem iepriekš nav startējis.

Pasaules kausa sezonā no desmit sacensībām Ķibermanis uz goda pjedestāla kāpis sešreiz, otro vietu izcīnot trešajā Siguldas posmā, kā arī trijos pēdējos posmos Īglsas trasē Austrijā. Bronza viņa pilotētā divnieka kontā divos pirmajos posmos Austrijā.

Ķibermanis un pārējā Latvijas izlase Covid-19 uzliesmojuma komandā dēļ nestartēja šī gada sākumā Vinterbergā Pasaules kausa sacensībās, kas vienlaikus bija arī Eiropas čempionāts. Pēc tam Ķibermanis ārstēja muskuļa savainojumu, bet pēdējās sacensībās Austrijā jau varēja darboties ar pilnu spēku.

Vāciju sacensībās pārstāvēja četras ekipāžas, ieskaitot pasaules junioru čempionu Hansu Peteru Hannighoferu, Latvijai brauca trīs piloti.

Nākamajā nedēļā sezonai punktu liks bobsleja četrinieku ekipāžas, kā arī par pasaules čempionāta medaļām cīnīsies skeletonisti.