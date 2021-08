Kalvenieks Pauls Jonass fanus grib iepriecināt arī ar goda pjedestālu Ķegumā

7. un 8. augustā Ķegumā, “Zelta Zirga” mototrasē jau divpadsmito reizi norisināsies Pasaules čempionāta motokrosā Latvijas “Grand Prix” izcīņa. Šogad pasaules čempionāts norit 18 posmu garumā, pirmajam no “Grand Prix” jau norisinoties Krievijā un čempionātam noslēdzoties saulainajā Indonēzijā, Bali salā, informē sacensību organizatori.

Ķegumā pašmāju skatītājus noteikti vēlēsies iepriecināt 2017. gada MX2 pasaules čempions, sportists no Kalvenes Pauls Jonass, kurš pēc aizvadītajā gadā gūtās traumas ir atguvis ātrumu un posmā Beļģijā jau kāpa uz goda pjedestāla. Pēc sarunas sportists atzina, ka ir priecīgs atrasties Latvijā, lai pašmāju fanu priekša startētu uz 450cc motocikla. “Vienmēr ir patīkami sacensties Ķegumā. Protams, fanu atbalsts ik gadu ir neizmērojams, tas dod papildus stimulu un motivāciju smilšainajā trasē, kura mūs, atlētus, nežēlo,” smej Pauls. “Domāju, ka esmu gana labā fiziskā formā, tādēļ noteikti vēlēšos pacīnīties par vietu Top5, varbūt pat atkal pacīkstēties par vietu uz goda pjedestāla,” atzīst sportists.

Pozitīvs par gaidāmo nedēļas nogali ir arī “MXGP of Latvia” galvenais organizators Kristers Serģis, kurš šajā godā ir jau septīto gadu. “Kā ierasts, ar nepacietību gaidām pasaules labāko motosportistu ierašanos Ķegumā. Tā kā mūsu trase ir iecienīta kā sportistu, tā skatītāju vidū, domāju, ka gaidāmas aizraujošas un spilgtām emocijām pilnas dienas.” Serģis atklāja: “Kopā ar komandu esam veikuši pāris uzlabojumus trases elementos, kas ļaus saglabāt intrigu braucienu laikā, taču neapdraudēs sportistus ar pārlieku lielu ātrumu vai bīstamiem manevriem.” Jautāts par atbalstītājiem, kuru dēļ pasākumu iespējams rīkot arī pandēmijas apstākļos, organizators veltīja pateicības vārdus ikvienam pasākuma atbalstītājam un organizēšanā iesaistītajam, kā arī Latvijas valdībai par MXGP licences iegādes nodrošināšanu.

Jāpiebilst, ka Ķegumā līdztekus motokorsa leģendai Antonio Kairoli, jaunā paaudzes spožākajam čempionam Timam Gajseram, nenogrudināmajam Džefrijam Herlingsam un daudziem citiem sportistiem līdzjutēji sestdien varēs vērot arī Eiropas spēcīgākos braucējus cīnāmies par vērtīgajiem čempionāta punktiem EMX 250 un EMX Open klasēs. Domājams, ka tā dēvētais “smilšu karalis” Herlingss, neraugoties uz nesen gūto trauma, noteikti vēlēsies kārtējo reizi pierādīt, ka šāda seguma trasēs ir pārāks par ikvienu no konkurentiem. Šajās klasēs savu dalību pieteikuši arī mūsu latviešu sportisti. Eiropas čempionātā EMX Open klasē startēs Harijas Suharževskis, Kārlis Kalējs un Rainers Žuks, bet EMX 250 klasē - Mairis Pumpurs, Kārlis Alberts Reišulis, Kristāns Freimanis, Rūdolfs Aumeistars, Uldis Freibergs un Edvards Bidzāns.

Sacensības sāksies sestdien, savukārt abu dienaskārtības gaidītāko klašu - MX2 un MXGP - finālbraucieni ir gaidāmi svētdien sākot no plkst. 12:00. Ņemot vērā Latvijā noteiktos Covid-19 ierobežojumus publisku pasākumu rīkošanai mototrases “Zelta Zirgs” teritorija tiks sadalīta divās skatītāju zonās - C un D. C zonā drīkstēs atrasties personas uzrādot derīgu sadarbspējīgu digitālo Covid-19 sertifikātu, kas apliecina pilna kursa vakcināciju vai Covid-19 izslimošanu. Zonā iespējams neierobežots personu skaits. D zonā drīkstēs atrasties tikai tās personas, uzrādot derīgu Covid-19 laboratorisko analīžu negatīvu rezultātu. Šajā zonā personu skaits tiks ierobežots. Vairāk informācijas par pasākuma norisi pieejama latviamxgp.com.