Jonass nenotur vadību un Ķeguma posma kvalifikācijā ierindojas sestajā vietā

Latvijas vadošais motokrosa braucējs Pauls Jonass no "Rockstar Energy Husqvarna" komandas sestdien izcīnīja sesto vietu pasaules čempionāta sezonas devītā posma - Latvijas "Grand Prix" - kvalifikācijā prestižākajā MXGP klasē.

"Zelta zirga" trasē Ķegumā ātrākais kvalifikācijā bija nīderlandietis Džefrijs Herlingss, kuram sekoja Jonasa komandas biedrs Armīns Jasikonis no Lietuvas un šveicietis Arno Tonuss, vēsta LETA.

Jau no paša kvalifikācijas brauciena Jonass izvirzījās vadībā, izveidojot gana drošu pārsvaru no tuvākajiem sekotājiem. Tomēr ar laiku latvietis tika notverts - viņu apsteidza Herlingss un uzreiz pēc tam arī Tonuss un Jasikonis. Jonass tādējādi īsā laikā bija atkritis uz ceturto vietu, bet beigās viņš atkāpās vēl par pāris pozīcijām un beigās bija sestais, no pirmās vietas atpaliekot par 22 sekundēm.

Tikmēr sezonas kopvērtējuma līderis Tims Gajsers no Beļģijas piedzīvoja kritienu un kvalifikācijā bija spiests samierināties vien ar 18.vietu.

Sacensībām bija pieteikts vēl viens latvietis Matīss Karro, tomēr viņš kvalifikācijā uz starta neizgāja.

Tikmēr mazāk prestižajā MX2 klasē sestdien kvalifikācijā uzvaru guva sezonas kopvērtējuma līderis Horhe Prado no Somijas, kurš iepriekš bija Jonasa komandas biedrs KTM rūpnīcas komandā. Otrais sestdien kvalifikācijas sacensībās bija Toms Kjērs Olsens no Dānijas, kuram sekoja brits Bens Vatsons.

Savukārt Eiropas čempionāta 250 kubikcentimetru (EMX250) klases sacensībās pirmajā braucienā uz starta devās tikai Ralfs Edgars Ozoliņš, kurš gan finišu nesasniedza. Otrais brauciens notiks svētdien. Šajā klasē šosezon startēja arī Kārlis Sabulis, kurš pēc četriem posmiem ieņem astoto vietu, tomēr sportists šobrīd par neatļauto vielu lietošanu izcieš pagaidu liegumu piedalīties sacensībās.

Galvenās sacensības paredzētas svētdien, kad pirmie uz starta plkst.13.15 dosies MX2 klases braucēji, bet stundu vēlāk par Ķeguma Lielo balvu cīņu uzsāks MXGP sportisti.

Jonasam šī ir debijas sezona spēcīgajā MXGP klasē, turklāt aizvadītajā gadā viņš iedzīvojās smagā savainojumā, tāpēc šo sezonu nācās iesākt nedaudz vieglākā režīmā. Savukārt piektajā posmā, kas norisinājās Itālijā, Jonass pirmo reizi kāpa uz goda pjedestāla MXGP klasē, izcīnot sudraba medaļu.

MXGP klasē pasaules čempionāta kopvērtējumā līderis ir Gajsers, kurš iekrājis 351 punktu, par 13 punktiem apsteidzot itāli Antonio Kairoli. Nākamie sekotāji ir vairāk nekā 100 punktu attālumā, bet Jonass ar 167 punktiem ieņem 11.pozīciju.

Tikmēr MX2 klasē kopvērtējuma līderis ir Prado, kurš iekrājis 347 punktus, bet par 20 punktiem mazāk ir viņa tuvākajam sekotājam Olsens.

Šajā sezonā pasaules čempionātā 19 posmi, no kuriem devītais šonedēļ tiks aizvadīts Ķegumā.

Pasaules čempionāta posms "Zelta zirga" trasē norisināsies desmito reizi. Līgums par pasaules čempionāta norisi Latvijā ir spēkā līdz 2020.gadam.