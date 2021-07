Jaunie Liepājas tenisisti Rīgā izcīna vairākas medaļas

Šajā nedēļā Liepājas Tenisa sporta skolas audzēkņi piedalījās divos tenisa turnīros Rīgā. Lietus dēļ gan sacensības ievilkās, tomēr tas netraucēja mūsu jaunajiem tenisistiem parādīt labu sniegumu. Liepājnieks Bogdans Kozlovs izcīnīja 2.vietu Rīgas meistarsacīkstēs jauniešiem, savukārt, Elizabete Marta Hamitova izcīnīja 2.vietu, bet Gustavs Brižs un Paula Gurecka izcīnīja 3.vietas LTS kausa 2.posmā U12 vecuma grupai.

LTS kausa 2.posmā U12 vecuma grupai, kas norisinājās Rīgā, Liepājas Tenisa sporta skolu pārstāvēja Gustavs Brižs, Elizabete Marta Hamitova, Paula Gurecka, Alise Latiša un Poļina Iļasova, portālu "ReKurZeme" informē Liepājas Tenisa sporta skolas direktors Elans Zīverts.

Zēnu konkurencē Gustavs Brižs 1.kārtā ar pārliecinošo 6-1 6-2 pārspēja Henriju Miku Gulānu (Ādaži TC), bet cīņā par pusfinālu tika uzveikts ar 4.numuru izsētais Martins Mašals (Tennis Pro Academy) ar rezultātu 6-4 7-5. Cīņā par finālu Gustavam pretim stājās ar 1.numuru izsētais Ēriks Valeinis (Mārupes TS). Ar rezultātu 3-6 4-6 Gustavs diemžēl nespēja iekļūt finālā, līdz ar to sacensību pēdējo spēli aizvadot par 3.vietu. Sacenšoties pret Tomasu Dālderi (Event Lab), līdzvērtīgā cīņā ar rezultātu 3-6 6-3 10-8 uzvaru un 3.vietu LTS kausa 2.posmā U12 vecuma grupai izcīnīja liepājnieks Gustavs Brižs.

Meiteņu konkurencē ar sacensības ar kvalifikācijas turnīru uzsāka Pilina Iļasova, tomēr pamatturnīrā viņa iekļūt nespēja. Savukārt, pamatturnīrā, Alise Latiša 1.kārtā ar 4-6 6-3 10-4 pār Rūtu Mariju Aploku (Cēsu TB) iekļuva sacensību ceturtdaļfinālā, kurā diemžēl ar 1-6 3-6 tika atzīts ar 2.numuru izsētās Keisijas Bērziņas (Tennis Pro Academy) pārākums. Ar 4.numuru izsētā liepājniece Paula Gurecka 1.kārtā salīdzinoši viegli nodrošināja sev vietu ceturtdaļfinālā, uzvarot Emmu Katleri (JA Tennis Academy) ar 6-1 6-3. Paula uzvarot Anniju Elizabeti Vildi (Tennis Pro Academy) ar 6-3 6-1 nodrošināja sev vietu cīņai par finālu, kurā viņai pretim stājās Alises pāridarītāja, ar 2.numuru izsētā Keisija Bērziņa (Tennis Pro Academy). Diemžēl ar bezierunu 0-6 0-6 Paula piedzīvoja zaudējumu, gūstot iespēju sacensties vēl par 3.vietu sacensībās. Spēlē Pret Marinu Markinu (Private TK) pie rezultāta 7-5 Marina no turpmākās cīņas izstājās, līdz ar to liepājniece Paula Gurecka izcīnīja 3.vietu LTS kausa 2.posmā U12 vecuma grupai. Tikmēr ar 1.numuru izsētā liepājniece Elizabete Marta Hamitova 1.kārtā ar 6-2 6-4 guva uzvaru pār Valeriu Timofeevu (Tennis Pro Academy. Cīņā par pusfinālu, Elizabete ar 6-3 6-3 guva uzvaru pār Darinu Matvejevu (Tennis Pro Academy). Elizabete guva pārliecinošu uzvaru pār ar 3.numuru izsēto Marinu Markinu (Private TK) ar 6-1 6-0 un nodrošināja sev spēli par uzvaru sacensībās pret Keisiju Bērziņu (Tennis Pro Academy). Ar rezultātu 5-7 4-6 Elizabete atzina pretinieces pārākumu. Līdz ar to LTS kausa 2.posmā U12 vecuma grupai liepājniece Elizabete Marta Hamitova ieguva 2.vietu.

Rīgas meistarsacīkstēs jauniešiem (U16 vecuma grupai) Liepājas Tenisa sporta skolu pārstāvēja vien puiši - Didzis Vārna un Bogdans Kozlovs. Ja ar 3.numuru izsētais Didzis zaudējumu diemžēl piedzīvoja jau 1.kārtā ar 4-6 2-6 atzīstot Paula Kristofera Kūdriņa (Mārupes TS) pārākumu, tad Bogdans Kozlovs aizcīnījās līdz pat finālam. 1.kārtā ar 6-0 6-4 tika uzvarēts Semens Burtsevs (Rīgas Satiksmes TK), ceturtdaļfinālā spraigā cīņā ar 5-7 6-4 7-6(6) tika pārspēts Nikita Gavrilonoks (individuāli). Cīņā par finālu Bogdans ar 7-5 7-6(7) pārspēja Didža pāridarītāju Paulu Kristoferu Kūdriņu (Mārupes TS). Finālā gan Bogdans ar 1-6 1-6 atzina ar 4.numuru izsētā Dāvida Stabrovska (Tennis Pro Academy) pārākumu. Līdz ar to Rīgas meistarsacīkstēs U16 jauniešiem, liepājnieks Bogdans Kozlovs izcīnīja 2.vietu.

Rīgā un tās apkārtnē šonedēļ gan sacensības ar liepājnieku līdzdalību vēl turpinās. Šodien dalību LTS kausa 3.posmā U14 vecuma grupai un LTS kausa 2.posmā pieaugušajiem uzsāks arī Liepājas Tenisa sporta skolas pārstāvji.