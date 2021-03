Jānis Ikaunieks: Esmu gatavs uzņemties vienu no līderu lomām uzbrukumā

Latvijas futbola izlases pussargs Jānis Ikaunieks ir gatavs uzņemties vienu no līderu lomām uzbrukumā, intervijā Latvijas Futbola federācijai (LFF) atklāj spēlētājs.

Latvijas vīriešu futbola izlase šonedēļ uzsāks 2022.gada Pasaules kausa kvalifikācijas ciklu, vēsta LETA.

Latvija G grupas pirmajā spēlē 24.martā "Skonto" stadionā uzņems Melnkalni, 27.martā Johana Kruifa vārdā nosauktajā stadionā Amsterdamā tiksies ar Nīderlandi, bet 30.martā Ataturka olimpiskajā stadionā Stambulā spēkosies ar Turciju.

Eiropas zonas G apakšgrupā spēlēs arī Norvēģijas un Gibraltāra izlases.

"Pirmajā mačā spēlēsim par uzvaru un cīnīsimies par trim punktiem, lai labi iesāktu ciklu. Nīderlandei ir daudz zvaigžņotu spēlētāju, arī Norvēģijai. Kad ir pretī šādi spēlētāji, vienmēr ir papildu motivācija pārbaudīt savus spēkus. Mūs neuzskata par favorītiem un pretī ir spēcīgas valstis, taču cikla sākumā visiem būs nulle punktu," stāsta Ikaunieks.

Futbolists arī atzīst, ka izlasē nav spilgtu spēlētāju, kuri pārstāv Eiropas lielos klubus, tāpēc jāmeklē citādākas īpašības, ar kurām varam apliecināt savas kvalitātes. Arī galvenais treneris Dainis Kazakevičs uzsvēris, ka jāveido vienots kolektīvs.

"Viņš nav treneris, kuram ir liela pieredze, taču viņš ir ļoti ambiciozs un grib spēlēt pārliecināti. Viņš tic savam redzējumam un ar savu pārliecību to var nodot spēlētājiem. Pieturamies pie viņa redzējuma un centīsimies attaisnot uz mums liktās cerības. Daudzos mačos viņš grib spēlēt uzbrūkošu futbolu ar vertikālām piespēlēm uz priekšu, nevis bumbas kontroli," skaidro Ikaunieks.

Somijas klubu Kuopio "Palloseura" pārstāvošais pussargs Ikaunieks Latvijas izlases sastāvā piedalījies 33 spēlēs, kurās guvis sešus vārtus.

"Esmu gatavs uzņemties vienu no līderu lomām uzbrukumā un visā komandā. Nebaidos no atbildības. Neesmu izteikts uzbrucējs, taču man uzbrukumos ir svarīgi gūt vārtus un palīdzēt komandai ar piespēlēm. Vai uzskatu sevi par galveno vārtu guvēju? Neesmu par to aizdomājies, taču man jābūt vienam no uzbrukuma līderiem," uzsver Ikaunieks.

Komanda pirmo treniņu aizvadīja svētdien.

Salīdzinājumā ar pēdējo valstsvienības nometni, ierindā atgriezies Pāvels Šteinbors, kurš atzīts par 2020.gada labāko Latvijas futbolistu. Pēc pārtraukuma izlases rīcībā ir arī iepriekš Japānā spēlējušais aizsargs Vitālijs Maksimenko, kurš pašlaik maizi pelna Slovēnijā, kā arī cits aizsardzības spēlētājs Aleksandrs Solovjovs.

Tāpat vārtsargu rindās šoreiz ir potenciālais izlases debitants Krišjānis Zviedris, kuram šis ir pirmais uzaicinājums uz izlasi. Visi pārējie uzaicinātie spēlētāji valstsvienības kreklos aizvadījuši jau vismaz trīs mačus.

Joprojām Kazakeviča uzticību nav izpelnījies pēdējā gada laikā sekmīgi spēlējošais uzbrucējs Artūrs Karašausks.

Eiropas zonā izlases sadalītas desmit apakšgrupās - piecās pa piecām izlasēm un piecās pa sešām izlasēm. Pasaules kausa finālturnīram kvalificēsies desmit grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies desmit otro vietu ieguvējas un divas labākās UEFA Nāciju līgas komandas, kas apakšgrupās būs ārpus labāko divnieka.

Izslēgšanas turnīrā 12 izlases tiks sadalītas trīs "play-off" zaros, kur 2022.gada martā tiks noskaidrotas vēl trīs finālturnīra dalībnieces.

2022.gada Pasaules kausa finālturnīrs norisināsies Katarā, un karsto laikapstākļu dēļ turnīrs tiks izspēlēts ziemā no 21.novembra līdz 18.decembrim.

2022.gadā Katarā notiks pēdējais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā piedalīsies 32 komandas. 2026.gada turnīrā, kuru uzņems Kanāda, Meksika un ASV, piedalīsies 48 izlases.

Latvijas futbola izlases kandidātu saraksts 2022.gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm:

Vārtsargi: Pāvels Šteinbors (Belastokas "Jagiellonia", Polija), Roberts Ozols ("Riga"), Krišjānis Zviedris ("Liepāja");

Aizsargi: Vitālijs Maksimenko (Ļubļanas "Olimpija", Slovēnija), Kaspars Dubra ("Oleksandrija", Ukraina), Aleksandrs Solovjovs, Roberts Savaļnieks (abi - RFS), Igors Tarasovs (Ahnas "Ethnikos", Kipra), Mārcis Ošs ("Lugano", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis ("Dundalk", Īrija), Antonijs Černomordijs, Vladislavs Fjodorovs (abi - "Riga");

Pussargi: Artūrs Zjuzins (RFS), Jānis Ikaunieks (Kuopio "Palloseura", Somija), Vladimirs Kamešs ("Riga"), Andrejs Cigaņiks (Luhanskas "Zorja", Ukraina), Kristers Tobers (Gdaņskas "Lechia", Polija), Mārtiņš Ķigurs, Krišs Kārkliņš, Eduards Tīdenbergs (visi - "Liepāja"), Eduards Emsis (Erevānas "Noah", Armēnija), Alvis Jaunzems ("Valmiera"), Daniels Ontužāns (Minhenes "Bayern II", Vācija), Aleksejs Saveļjevs ("Mantova", Itālija);

Uzbrucēji: Dāvis Ikaunieks ("Liepāja"), Vladislavs Gutkovskis (Čenstohovas "Rakow", Polija), Roberts Uldriķis ("Sion", Šveice), Raimonds Krollis ("Valmiera").