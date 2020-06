Igaunija jūlijā aicina vīriešu Latvijas un Lietuvas valstsvienības uz basketbola simtgades svinībām

Igaunija gatavojas ar vērienu svinēt basketbola pamatu ielikšanas valstī simtgadi un ir uzaicinājusi kaimiņus no Latvijas un Lietuvas vīriešu valstsvienībām piedalīties turnīrā jūlija beigās, piektdien tiek ziņots Igaunijas Basketbola asociācijas (EK) tīmekļa vietnē.

EK basketbola simtgades gadadienas ietvaros organizē draudzības turnīru, kurā piedalīsies Igaunijas, Latvijas un Lietuvas vīriešu nacionālās komandas. Sacensības simboliski tiek nosauktas par Baltijas Ķēdes kausu, vēsta EK tīmekļa vietne, vēsta LETA.

Piektdien savu dalību apstiprināja trīskārtējā Eiropas čempione Lietuva, un atbilde vēl tiek gaidīta no Latvijas Basketbola savienības (LBS). Spēles paredzētas no 24. līdz 26.jūlijam Tallinā.

EK prezidents Jāks Salumets saka, ka pēc ilgāka pārtraukuma basketbola publika vēlas emocijas.

"Sporta ainavas sastingšana uz ilgu laiku bija radusies īpašās situācijas dēļ, un tas izjauca arī visu mūsu jubilejas gada programmu," skaidro Salumets. "Neskatoties uz to, mēs esam nolēmuši izsludināt Baltijas Ķēdes kausu, kas no vienas puses atzīmē Igaunijas basketbola dzimšanas dienu, bet no otras puses liek pamatus jaunam laikmetam Baltijas basketbola sadarbībā. Mēs ceram, ka turnīrs pāraugs ikgadējā tradīcijā."

"Mēs esam ļoti priecīgi, ka grūtā laikā varam aizvadīt draudzīgas spēles ar mūsu tuvākajiem kaimiņiem," piebilst Lietuvas Basketbola federācijas (LKF) ģenerālsekretārs Mindaugs Špoks. "To ļoti gribēja arī mūsu komandas galvenais treneris (Darjus Maskoļūns). Esam pagodināti, ka turnīrs tiek rīkots par godu Igaunijas basketbola 100.dzimšanas dienai un mēs varam piedalīties svētkos."

Latvijas puse vēl nav piekritusi dalībai turnīrā.

"Vakar saņēmām rakstisku ielūgumu uz turnīru Igaunijā jūlija beigās ar triju komandu - Igaunijas, Lietuvas un Latvijas - līdzdalību," piedāvājumu komentē Latvijas nacionālo vīriešu izlašu koordinators Emīls Toms.

"Vēl neesam teikuši jāvārdu, jo šobrīd mūsu prioritāte ir izlases treniņos sagatavot basketbolistus nākamajai sezonai. No sākuma gribam apspriesties ar valstsvienības treneriem un spēlētājiem, tā kā sākotnēji bija domāts, ka treniņi vasarā izlases paspārnē notiks bez pārbaudes spēlēm."

Lai arī saskaņā ar Igaunijas Republikas valdības priekšrakstiem šobrīd zāles drīkst uzņemt ne vairāk kā 500 skatītāju, lielajā basketbola ballītē varēs piedalīties ikviens interesents.

"Ar mediju partneru atbalstu visas turnīra spēles varēsiet vērot tiešraidē "Delfi TV" un televīzijas kanālā "Telia Inspira"," līdzjutējiem izrādi sola Salumets.

Lietuvas basketbola komandas rēķinā ir trīs Eiropas zelta medaļu komplekti 1937., 1939. un 2003.gadā, trīs olimpiskās bronzas medaļas (1992., 1996. un 2000.gadā). un 2010.gada Pasaules kausa bronza.

EK savā tīmekļa vietnē jau publicējusi Lietuvas valstsvienības iespējamo sastāvu ar Mantu Kalnieti un Luku Lekaviču priekšgalā.

Latvija, kuras galvenais treneris šobrīd ir Roberts Štelmahers, ir pirmā Eiropas čempione 1935.gada sacensībās.

Savukārt Igaunijas valstsvienības augstākais sasniegums ir piektā vieta Eiropas čempionātā 1937.gadā Rīgā un 1939.gadā Kauņā.

Igaunija pēdējo reizi savās mājās Lietuvu uzņēma Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačā 1998.gada beigās, pretiniekiem uzvarot ar 91:60. Savukārt Latvijas valstsvienība no Igaunijas 2014.gada vasarā, kad Valgā tika aizvadīta draudzības spēle, aizbrauca ar 60:72 zaudējumu.