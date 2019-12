FOTO: "Vaiņodes" treneris Artūrs Auders: "Nenoliegšu, ka mērķis ir sasniegt pusfinālu un cīnīties par bronzu"

SynotTip handbola Virslīgas pirmo pusi nedaudz pārsteidzoši labi aizvada "Vaiņodes" komanda, kura šobrīd ir atrodas pirmajā četriniekā, tāpēc Latvijas Handbola federācija (LHF) uz nelielu sarunu aicināja vienības treneri Artūru Auderu.

Kādu var sniegt vērtējumu sezonas sākumam?

Pirmajā posmā mums vēl palikusi viena spēle mājās ar Dobeles "Tenax", kura, protams, jānospēlē cienīgi, bet sezonas sākumu vērtēju kā ļoti labu. Teicams tas būtu, ja vismaz vienā spēlē būtu uzvarējuši HK "Ogre". Iespēja pret viņiem bija, kuru paši neizmantojām.

Kas ir tās lietas, kas visvairāk treneri priecē komandas spēlē? Kas ir labo rezultātu pamatā?

Šogad visvairāk komandā priecē spēlētāju atdeve katrā spēlē un komandas stabilitāte. Nav bijuši lieli kritumi, kas parasti tik jaunai komandai (laikam esam jaunākā komanda, izņemot MSĢ), kādi esam mēs, nav tik raksturīgi. Tāpēc arī neesam zaudējuši punktus komandām kas atrodas no 6-8. vietai. Protams, esam uzlabojuši aizsardzību, jo, ja salīdzina ar pagājušās sezonas sākumu, ielaižam ap sešiem vārtiem mazāk vidēji spēlē. Uzlabojām sniegumu no spēles uz spēli,un katrs spēlētājs saprata savu lomu komandā. Tāpat arī uzbrukumā esam palikuši bīstamāki no vairākām pozīcijām, jo katrā spēlē bez brāļiem Pāviliem var būt bīstami vairāki spēlētāji.

Pie kā visvairāk vajadzētu piestrādāt, lai rezultāti būtu vēl iespaidīgāki?

Viennozīmīgi, lai mēs būtu vēl labāki, ir jāuzlabo uzbrukums un vairākuma izspēle. Pirmā posma otrajā pusē pret vairākumu nav iebildumu, bet sezonas sākumā tas mums radīja galvassāpes. Strādāsim un uzlabosim taktiku uzbrukumā. Piestrādāsim pie visa un būs mums iespējas, jo pārtraukumā sāksim spēlēt Klaipēdas čempionātā. Līmenis tur ir labs, jo spēlē ļoti daudz "Dragunas" spēlētāji un ir komandas, kas spēlē Lietuvas 1.līgā. Labais starts arī licis domāt par sastāva pastiprināšanu, pie kā mēs arī strādājam.

Kā Jums sadalās treneru pienākumi? Esi Tu, arī Zigmunds Mickus, Ainārs Pāvils ir darbojies laukuma malā. Kā vispār nolemjat, kad Ainārs dosies laukumā?

Treneru pienākumi mums iedalās šādi. Es vadu treniņus un spēles, teorētisko daļu un analizēju pretiniekus. Ainārs vada fiziskās sagatavotības treniņus, kuros, kad nav traumas, piedalās pats, un Zigmunds nodarbojas ar menedžera un komandas vadītāja lietām, bet tas nenozīmē, ka nesaejam kopā un nepārspriežam kādas lietas par spēlēm. Pagaidām tāds modelis strādā.

Ainārs pirms sezonas turnīrā Lietuvā guva traumu, kuras sekas ir jūtamas vēl joprojām. Tāpēc pret abām līderēm viņš nespēlēja, bet svarīgākās spēlēs, kāda bija pēdējā pret "Latgols", viņš ar pretsāpju līdzekļiem spēlē. Tagad būs pārtraukums un cerams, ka Ainārs izveseļosies un varēs spēlēt ar pilnu atdevi. Ar viņu mēs esam jaudīgāki uzbrukumā.

Kā kopumā vērtē Virslīgas līmeni šogad?

"Tenax" un "Celtnieks" veikums Eirokausos un Baltijas līgā jau norāda, ka šo komandu līmenis ir augstāks. Arī pārējām komandām būs spēlētāji, kas atgriezīsies no traumām, un arī tās paliks spēcīgākas, tāpēc domāju, ka līmenis kaut nedaudz, bet ir palicis labāks kā pagājušo sezonu.

Ko sagaidi no čempionāta turpinājuma?

Jābūt reālistiem un skaidrs, kas būs finālā. "Tenax" un "Celtnieks" tiešām rāda labu handbolu un ir vēl palikušas stiprākas kā pagājušo sezonu. Neticu, ka kāds viņiem to aizliegs. Par pārējām komandām grūti spriest. Gandrīz visām komandām ir spēlētāji, kas pagaidām nespēlē un tad, kad viņi atgriezīsies, daudz kas var mainīties. Pirmā posma beigas jau parādīja, ka komandas, kas atrodas tabulas apakšā, atņem punktus komandām, kas atrodas trešajā un ceturtajā vietā. Otrais posms būs ļoti interesants, un būs arī kādi pārsteigumi.

Kur Jūs sevi redzat šajā konkurencē? Kāds ir lielais mērķis?

Pirmais posms parādīja, ka esam komanda, ar kuru jārēķinās. Ejam soli pa solim, bet nenoliegšu, ka mērķis būtu spēlēt pusfinālā un cīnīties par 3.vietu.

Ilzes Strēles fotoieskats spēlē, kur "Vaiņode" savā laukumā ar 26:24 uzvarēja Ludzas komandu "Latgols".