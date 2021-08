Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Kravčenoka otrdien Tokijas olimpiskajās spēlēs iekļuva pusfinālā pludmales volejbola sacensībās.

Ar 16.numuru sacensībās izsētais Latvijas pludmales volejbola pāris Graudiņa/Kravčenoka ar 2-1 (21:13, 18:21, 15:11) pieveica Kanādas duetu Hetere Benzlija/Brendija Vilkersone, kuras turnīrā izsētas ar desmito numuru, vēsta LETA. Pirmajā setā pirmo punktu guva Kanādas duets, bet pēc Kravčenokas uzbrukumiem un netveramas serves latvietes guva piecus punktus pēc kārtas un panāca 7:3 savā labā.

Turpmāk Latvijas duets pārsvarā bija vadībā ar diviem - trīs punktiem, kanādietēm daudz kļūdoties.

Izšķirīgo pārsvaru latvietes ieguva, gūdamas četrus punktus pēc kārtas - 18:12.

Sets beidzās ar 21:13 Latvijas dueta labā, Vilkersonei uzbrūkot autā un fiksējot 11. Kanādas dueta kļūdu setā.

Otro setu ar vadību atkal sāka Kanāda, taču Graudiņa ar bloku pret Benzliju panāca 2:1. Līdz seta vidum cīņa ritēja punkts punktā, pirmoreiz divu punktu pārsvaru iegūstot latvietēm pēc Benzlijas sitiena autā - 11:9.

Tomēr pēc Vilkersones bloka un Graudiņas sitiena autā pirmoreiz spēlē divu punktu pārsvaru panāca kanādietes - 15:13. Brīdi vēlāk pēc Vilkersones, kura nekautrējās uzbrukt ar otro pieskārienu, uzbrukuma jau 17:14 kanādiešu labā.

No zaudējuma setā latvietēm neizdevās izglābties - 18:21.

Arī trešajā setā pirmo punktu uzbrukumā guva Benzlija, uz ko latvietes atbildēja ar trim punktiem - 3:1. Cenšoties uzbrukt ar otro pieskārienu, Vilkersone iemānīja bumbu tīklā - 8:4 Latvijas dueta labā. Rezultātam svārstoties divu - triju punktu robežās par labu Latvijai, 13:8 ar diviem uzbrukumiem pēc kārtas panāca Kravčenoka.

Mačbumbu Latvijai ar savu desmito kļūdu servēs pasniedza Vilkersone - 14:10, bet spēli uzbrukumā pabeidza Kravčenoka - 15:11.

Kopā ar Benzlijas trim kļūdām kanādietes 13 reizes kļūdījās servē, kamēr latvietes - astoņreiz, ar servi gūstot trīs punktus. Kopā mačā Kanādas duets kļūdījās 21 reizi, Latvijas - 13 reizes.

Gandrīz neapturamas uzbrukumā bija Kravčenoka un Vilkersone, realizējot 21 no 31 uzbrukuma iespējas. Graudiņa realizēja sešus no 15 uzbrukumiem, Benzlija - deviņus no 25.

Graudiņa trīs punktus sakrāja blokā, Vilkersone - divus. Savukārt aizsardzībā Kravčenoka pacēla 12 bumbas, Benzlija - septiņas un Vilkersone - vienu.

Graudiņas un Kravčenokas pretinieces pusfinālā noskaidrosies otrdien turnīra galveno favorīšu no Kanādas Sāras Pevenas un Melisas Hjūmenas-Paredesas un Austrālijas pāra Mariafe Artaho de Solara/Talika Klensija (5.) cīņā.

Latvijas spēlētājas grupā ar 1-2 piekāpās ASV duetam Kellija Kleisa un Sāra Sponsila (9.), bet ar 2-1 pārspēja brazīlietes Anu Patrisiju Silvu Ramosu un Rebeku Kavalkanti Barbozu Silvu (4.) un ar 2-0 - Kenijas duetu Gaudensija Makoha/Breksaidsa Hadambi (21.).

Astotdaļfinālā ar 2-1 (16:21, 21:17, 15:13) tika pārspēts Krievijas olimpiskās komitejas (OKR) pāris Svetlana Holomina/Nadežda Makroguzova, kuras turnīrā izsētas ar astoto numuru.

Tikmēr kanādietes grupā ieņēma trešo vietu aiz Ķīnas dueta Faņa Vana/Sjiņji Sjia (15.) un brazīlietēm - Agatas Bednarčukas un Eduardas "Dudas" Lizboas (3.), astotdaļfinālā ar 2-1 (22:24, 21:18, 15:13) apspēlējot Kleisu un Sponsilu.

Divās iepriekšējās savstarpējās spēlēs bija uzvarējušas Latvijas volejbolistes, abas reizes spēlei ilgstot trīs setus.

Olimpiskās čempiones tiks noskaidrotas 6.augustā.