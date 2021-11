"Nīcai/OtankiMill" pēc "lokdauna" pauzes atsāksies telpu futbola virslīgas turnīrs

"Nīcas/OtankiMill" futbolistiem pēc vairāk nekā mēnesi ilgas pauzes, kas saistīta ar Ministru kabineta (MK) pieņemtajiem lēmumiem par ārkārtējās situācijas izsludināšanu un ieviestajiem ierobežojumiem Covid-19 infekcijas ierobežošanai, atsāksies "Optibet" telpu futbola virslīgas regulārā čempionāta norise.

Nīcenieki svētdien, 21. novembrī, izbraukumā spēkosies ar TFK "Salaspili", vēstīts Latvijas Futbola federācijas mājaslapā.

"Nīca/OtankiMill" virslīgas turnīru 9. oktobrī iesāka izbraukumā ar zaudējumu 0:5 pret FK "Nikars" vienību, bet pēc tam otrajā kārtā 16. oktobrī savā laukumā sensacionāli ar 3:2 pieveica komandu "Petrow/Jelgava". Turnīra tabulā nīcenieki ir piektajā pozīcijā desmit komandu konkurencē.

Ņemot vērā 11.novembrī pieņemtos grozījumus MK noteikumos, LFF valde lēmusi atjaunot sacensību norisi. Čempionāts norisināsies epidemioloģiski drošā vidē, ievērojot vairākus nosacījumus, vēsta LETA.

Visiem sacensību dalībniekiem (spēles protokolā iekļautajām personām) ir jābūt derīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam, kas ir jāuzrāda spēles inspektoram vai delegātam pirms spēles.

Līdz 15.decembrim sacensībās drīkst piedalīties personas ar Covid-19 testēšanas sertifikātu vai izglītības iestādes skrīninga ietvaros veiktu negatīvu Covid-19 testa rezultātu tajā gadījumā, ja persona ir uzsākusi vakcināciju pret Covid-19.

Ārkārtējās situācijas darbības laikā sacensības notiek bez skatītāju klātbūtnes. Papildus spēles protokolā iekļautajām personām spēles norises vietā var atrasties 15 akreditētas personas no laukuma saimnieku puses, piecas personas no viesu komandas puses un piecas personas no LFF puses, kas ir iesaistītas spēles organizēšanā. Minētajām personām ir jābūt derīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam.

Komandas līdz 16.oktobrim paguva izspēlēt divas kārtas, bet nākamie čempionāta mači paredzēti no 20.novembra.