FOTO: "Lesjöfora kauss" Nīcas novadā pulcē futbola komandas no trīs valstīm

Ikgadējais bērnu futbola turnīrs “Vegas Kauss” šogad ieguvis jaunu atbalstītāju un pārdēvējies par “Lesjöfors kauss”, kurš divu dienu garumā no 14. - 15. jūlijam Rudes sporta stadionā pulcēja jaunos futbolistus divās vecuma grupās gan no Latvijas, gan Lietuvas un pirmo reizi arī no Krievijas, vēstīts Nīcas novada mājaslapā.

U-10 grupas rezultāti:

8. vieta - Grobiņas SC/LRSS, labākais spēlētājs Kristaps Galbāliņš,

7. vieta - Liepājas FS/2010, labākais spēlētājs Olivers Ozoliņš,

6. vieta - Kuldīgas NSS, labākais spēlētājs Kristians Ozoliņš,

5. vieta - Jēkabpils BJKF, labākais spēlētājs Ilja Anohins,

4. vieta - Liepājas FS (A.O.), labākais spēlētājs Matvejs Sitņikovs,

3. vieta - FK Nīca/LRSS, labākais spēlētājs Valters Triščenko,

2. vieta - Liepājas FS (I.L.), labākais spēlētājs Klāvs Kirfs,

1. vieta - FK Gintaras (LT), labākais spēlētājs Vikus.

Turnīrā labākais:

vārtsargs - Oskars Miksons (FK Nīca/LRSS)

aizsargs - Herberts Grišins (FK Liepāja/IL)

uzbrucējs - Ainaras (FK Gintaras)

rezultatīvākais spēlētājs - Arnas (FK Gintaras).

U-12 grupas rezultāti:

10. vieta - JDFS Alberts II, komandas labākais spēlētājs Eduards,

9. vieta - Liepājas FS/2008, komandas labākais spēlētājs Toms Harmsens,

8. vieta - Grobiņas SC/LRSS, komandas labākais spēlētājs Lauris Jaunzemis,

7. vieta - FK Nīca/LRSS, komandas labākā spēlētāja Gabriela Andersone,

6. vieta - FK Baltika II (RUS), komandas labākais spēlētājs Rorja Meļiks,

5. vieta - JDFS Alberts I, komandas labākais spēlētājs Kristers Meļķis,

4. vieta - FS Liepāja (I.L.), komandas labākais spēlētājs Kārlis Kristholts,

3. vieta - FK Gintaras (LT), komandas labākais spēlētājs Airik,

2. vieta - FK Baltika I (RUS), komandas labākais spēlētājs Andrejs Jegorovs,

1. vieta - FK Baltai (LT), komandas labākais spēlētājs Povilas.

Turnīrā labākais:

vārtsargs - Ludvikas (FK Baltai)

aizsargs - Matvejs Piškin (FK Baltika )

uzbrucējs - Mantas Vilvičius (FK Gintaras)

rezultatīvākais spēlētājs - Mantas (FK Baltai).