Futbola virslīgas simboliskajās izlasēs sešu klubu pārstāvji

Latvijas Futbola federācijas (LFF) Nacionālo izlašu treneru padomes noteiktajās 2019.gada sezonas "Optibet" virslīgas čempionāta simboliskajās izlasēs iekļauti sešu klubu pārstāvji, ziņo LFF savā mājaslapā internetā.

Virslīgas čempionāta aizvadītās sezonas simboliskajā A izlasē iekļauti četru dažādu klubu pārstāvji – seši no "Riga", trīs no "Rīgas Futbola skola" (RFS), kā arī pa vienam spēlētājam no "Ventspils" un "Liepāja" komandām. A izlasē LFF treneru padome iekļāva piecus Latvijas futbolistus un sešus viesspēlētājus, vēsta LETA.

Simboliskajā A izlasē iekļauti: Roberts Ozols ("Riga"); Armands Pētersons ("Riga"), Seidins Keitā ("Liepāja"), Antonijs Černomordijs ("Riga"), Aleksandrs Solovjovs (RFS); Tosins Aijeguns ("Ventspils"), Stefans Paničs ("Riga"), Felipe Brisola ("Riga"), Oļegs Laizāns ("Riga"), Tomāšs Šimkovičs (RFS); Darko Lemajičs (RFS).

Savukārt simboliskajā B izlasē iekļuvuši piecu virslīgas klubu futbolisti. Četri spēlētāji aizvadītajā sezonā pārstāvēja "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" krāsas, trīs spēlētāji ir no RFS, divi - no "Liepāja" komandas un viens - "Metta" futbolists. Septiņi no simboliskajā B izlasē iekļautajiem spēlētājiem ir Latvijas pārstāvji un četri - leģionāri.

Simboliskajā B izlasē iekļauti: Vladislavs Lazarevs ("Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola"); Roberts Savaļnieks (RFS), Vitālijs Jagodinskis (RFS), Leo Lelis ("Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola"), Raivis Andris Jurkovskis ("Liepāja"); Vladislavs Fjodorovs ("Riga"), Slavko Blagojevičs (RFS), Tamirlans Džamalutdinovs ("Metta"), Kristers Tobers ("Liepāja"), Ēriks Punculs ("Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola"); Tolu Arokodare ("Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola")

Simbolisko izlašu dalībniekus noteica LFF Nacionālo izlašu treneru padome, kuras sastāvā ir Slaviša Stojanovičs, Dainis Kazakevičs, Aleksandrs Basovs, Jakubs Dovalils, Jurijs Andrejevs, Vladimirs Serbins, Aleksandrs Jeļisejevs un Māris Smirnovs. Uz iekļaušanu simboliskajā izlasē varēja pretendēt tikai tie futbolisti, kuri aizvadītajā sezonā piedalījušies vismaz 50 procentos spēļu.