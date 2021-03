Futbola virslīgas otrā kārta iesākas ar spēlēm Liepājā un Valmierā

Latvijas "Optibet" futbola virslīgas čempionāts turpinās ar otrās kārtas spēlēm Valmieras un Liepājas futbola stadionos.

Plkst.17 Vidzemes Olimpiskā sporta centra futbola stadionā vietējā komanda "Valmiera" tiksies ar "Daugavpils" klubu.

Valmierieši sezonu iesāka ar 3:2 uzvaru viesos pret aizvadītā gada vicečempioni RFS. Komandas uzvaru lielā mērā kaldināja jaunieguvums uzbrukumā Raimonds Krollis, kurš izcēlās ar diviem precīziem sitieniem.

Tikmēr Latgales komandai pirmajā duelī mājās 65.minūtē uzvaru nodrošināja Raivis Ķiršs. Daugavpilieši sezonu mājās iesāka ar 2:1 uzvaru pret Jūrmalas "Spartaku".

Abas komandas aizvadītajā sezonā savā starpā tikās trīsreiz, visās uzvaru svinot "Valmieras" komandai. "Valmiera" divas spēles uzvarēja ar rezultātu 3:0, bet vēl viena noslēdzās ar 2:0. Vēl iepriekšējās divās cīņās, kas aizvadītas 2019.gadā, abas komandas spēkojās neizšķirti 2:2 un 1:1.

"Valmiera" starpsezonā pastiprinājusi sastāvu ar vārtsargu Reini Reinholdu, aizsargu Viktoru Aleksandrovu no Kazaņas "Rubin", pussargiem - Svjatoslavu Kožedubu no Maskavas "Spartak", ukraini Ivanu Želizko, Jēkabu Lagūnu no RFS un kolumbieti Kamilo Markesu. Uzbrukumā piesaistīts talantīgais Raimonds Krollis no "Metta", Maksims Toņiševs no RFS un Daisuke Jokota no Vācijas kluba Jēnas "Carl Zeiss".

"Daugavpils" rindās arī šosezon varēs redzēt tādus pazīstamus pašmāju spēlētājus kā Valeriju Afanasjevu, Raivi Ķiršu, Dāvi Cucuru un Andreju Kovaļovu. Komandu pastiprinājis vārtsargs Valentīns Raļkevičs, kā arī savā dzimtajā pilsētā atgriezies uzbrucējs Kaspars Kokins. Virkni spēlētāju Latgales klubs īrēs no citām komandām.

"Daugavpili" šogad vadīs pašmāju speciālists Andrejs Kaļiņins, bet "Valmiera" pagājušās nedēļas nogalē uz trim gadiem pagarināja līgumu ar līdzšinējo galveno treneri Tamazu Pertiju.

"Valmieras" komanda pagājušā sezonā pirmo reizi kluba pastāvēšanas vēsturē virslīgas čempionātā tika pie medaļām, izcīnot bronzu, kamēr "Daugavpils" ierindojās astotajā vietā.

Paralēli cīņai Valmierā spēle notiks arī stadionā "Daugava" Liepājā. Liepājnieki plkst.17 uzņems pēdējo trīs sezonu čempioni "Riga". Spēli tiešraidē translēs kanāls "Sportacentrs.com TV".

"Liepāja" sezonu iesāka ar drošu uzvaru (4:1) pret "Metta", savukārt "Riga" viesojās citā Kurzemes pilsētā Ventspilī, vietējo klubu pārspējot ar 3:0.

"Riga" starpsezonā atvadījās no aizsargiem Elvja Stugļa un Herdi Prengas, kuru vietā piesaistīt islandietis Aksels Andersons un Milošs Vranjanins. Pussargu pozīcijās klāt nākuši armēnis Edgars Babajans, serbs Nedeļko Piščevičs, brazīlietis Gabriels Ramuss, bosnietis Adnans Šečerovičs, soms Mikels Soisalo un brazīlietis Luiss Santuss, toties komandā vairs nav iepriekšējo sezonu kapteiņa Stefana Paniča, kā arī Kulē Mbombo un Maikla Žordana. Uzbrukumā cerības tiek saistītas ar francūzi Žanu Batistu Leo.

Rīdzinieki treniņnometnē Apvienotajos Arābu Emirātos sākumā saskārās ar lielām problēmām uzbrukumā, taču sastāvs pakāpeniski iespēlējās un demonstrēja atzīstamu sniegumu. "Liepājai" šosezon treniņnometne bija Turcijā un pašu mājās kurzemnieki pārbaudes spēles neaizvadīja.

"Liepāja" iepriekšējā sezonā uzvarēja Latvijas kausā, bet virslīgā samierinājās ar piekto vietu.

Jau iepriekšējās sezonas beigās vēju pilsētas klubs pagarināja līgumus ar komandas vadošajiem spēkiem uzbrukumā - virslīgas rezultatīvāko spēlētāju, brazīlieti Dodo, Artūru Karašausku, Eduardu Tīdenbergu un Mārtiņu Ķiguru. Aizsargu rindas papildināja bijušais RFS spēlētājs Vjačeslavs Isajevs, bet pussargu - Krišs Kārkliņš, kurš atgriezies Liepājas klubā.

Nozīmīgu lomu spēlēs Baltkrievijas futbolisti - jauniegūtie Oļegs Veretilo, Dzmitrijs Baha un Mihails Gordeičuks, kā arī jau pērn spēlējušais Jevgeņijs Berjozkins. Prom devies aizsargs Raivis Andris Jurkovskis, bet atgriezies Dāvis Ikaunieks.

Kurzemes komandu šosezon turpina vadīt Dzmitrijs Mološs, turpretī "Riga" vēl nav paziņojusi savu galveno treneri, lai gan AAE to vadīja krievu treneris Deniss Laktionovs. Sezonas pirmajā mačā Ventspilī galvaspilsētas komandu vadīja Kristaps Blanks.

Pagājušajā sezonā abas komandas savā starpā tikās trīsreiz, visās panākumu svinot rīdziniekiem. Pirmajā mačā mājās "Riga" uzvarēja ar 2:0, viesos pretiniekus izdevās pārspēt ar 4:1, bet trešajā duelī rezultāts bija 2:0. Pēdējo uzvaru virslīgas čempionātā pret "Riga" komandu liepājnieki izcīnīja 2018.gada martā.

Sestdien atlikušajā divās otrās kārtas spēlēs savā starpā tiksies "Ventspils" - RFS, "Spartaks" - "Metta".

Pēc vienas spēļu kārtas pa trim punktiem iekrājušas "Liepāja", "Riga", "Daugavpils" un "Valmiera", bet "Metta", "Spartaks", "Ventspils" un RFS lūko izcīnīt pirmos punktus.

Jau ziņots, ka čempionāta priekšvakarā Latvijas Futbola federācija (LFF) atsauca Latvijas futbola virslīgas potenciālā jaunpienācēja Jūrmalas "Noah" komandas licenci dalībai turnīrā.

Tādējādi 2021.gada sezonā Latvijas futbola virslīgā spēlēs pērnā gada čempione "Riga", otrās vietas ieguvēja RFS, bronzas medaļniece "Valmiera", kā arī "Ventspils", "Liepāja", Jūrmalas "Spartaks", "Metta" un "Daugavpils".

Arī šosezon futbola cienītāji varēs tiešraidē vērot visas Latvijas čempionāta spēles. Tās būs pieejamas virslīgas mājaslapā un portālā "Sportacentrs.com", kā arī "Sportacentrs.com TV" kanālā.