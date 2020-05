Futbola virslīga izskata iespēju sākt sezonu Lietuvā un Igaunijā

Ja maija beigās vai jūnija sākumā Latvijā nebūs iespēju sākt nacionālo čempionātu futbolā, 2020.gada sezonas pirmās kārtas varētu tikt aizvadītas Lietuvā un Igaunijā, aģentūrai LETA atklāja biedrības "Latvijas Futbola Virslīga" (LFV) izpilddirektors Ainārs Dakša.

Jau ziņots, ka no 12.maija sporta treniņos vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti varēs pulcēties līdz 25 personām, ieskaitot sporta treniņa vadītāju un citus sporta darbiniekus. Treniņu dalībniekiem jāievēro savstarpēja divu metru distance un nedrīkst pārklāties dažādu treniņgrupu plūsmas, vēsta LETA.

Kā skaidroja Dakša, futbola virslīgas komandas cerēja uz lielākiem atvieglojumiem, kas ļautu aizvadīt kontakta treniņus un dotu cerību sākt turnīru tuvākā mēneša laikā.

"Jau aprīlī vērsāmies ar priekšlikumiem, kas palīdzētu ieviest skaidrību par čempionāta sākšanu. Tāpat arī futbola federācija iesniedza savus priekšlikumus. Tāpēc esam pārsteigti, izlasot sporta amatpersonu teikto, ka līgas un federācijas neizrāda iniciatīvu," teica Dakša.

Piektdien notikušajā virslīgas klubu sanāksmē apspriesti vairāki scenāriji 2020.gada sezonas sākšanai.

"Vienā no tiem izskatām iespēju čempionātu sākt kādā no kaimiņvalstīm. Apzināsim iespējas, kādas mums būs Lietuvā un Igaunijā, jo tur ir lielāka skaidrība par to, kad var atsākt čempionātus. Ja jūnija sākumā nevaram aizvadīt spēles Latvijā, tad izskatām iespējas pirmās kārtas izspēlēt kādā no kaimiņvalstīm. Šobrīd ir jāsāk gatavot plāns B," uzsvēra Dakša.

Šādu ieceri atbalstot visi desmit virslīgas klubi, jo trīs mēnešu dīkstāves un neziņas laiks esot par ilgu.

"Priecājamies, ka sporta aktivitāšu būs vairāk, taču tajā pat laikā īsti netiek ievērotas profesionālā sporta intereses. Ja mēs čempionātu sāktu jūnija otrajā pusē, tad neredzam iespēju izspēlēt trīs apļu turnīru. Čempionāta aizvadīšana divos apļos nedod iespēju klubiem sagatavoties turnīriem Eiropā un futbolistiem būt gataviem izlases spēlēm," skaidroja Dakša.

"Optibet" futbola virslīgas sezonai bija jāstartē 13.martā, bet dienu iepriekš tika paziņots, ka Latvijā ieviesīs ārkārtas stāvokli. Vēl 12.martā tika pieļauts scenārijs, ka turnīra pirmās spēles tiks aizvadītas pie tukšām tribīnēm, bet situācija strauji mainījās un nākamās dienas rītā virslīgas čempionāta sākums tika atcelts.

Šajā sezonā virslīgā startēs desmit komandas, kas ir par vienu vairāk nekā pērn, bet par divām vairāk nekā aizpērn. Laukumos šogad dosies "Riga", RFS, "Ventspils", "Valmieras", Jūrmalas "Spartaks", "Liepājas", "Jelgavas", "Daugavpils", "Metta" un "Tukums 2000/TSS" komandas.