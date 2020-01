FOTO: Vairāk nekā 200 bērni Liepājā sacenšas starptautiskā kikboksa turnīrā

Sestdien, 25. janvārī, Liepājas sporta zālē “Daugava” notika starptautisks kikboksa turnīrs bērniem "Atklātais Liepājas čempionāts kikboksā bērniem".

Sporta kluba “Ballistic boxing club”menedžeris Pēteris Vītols portālam stāsta, ka turnīrā piedalījās vairāk nekā 200 bērni no vairāk bekā 20 sporta klubiem. Dalībnieki bija ieradušies no visas Latvijas, ļoti kupli bija pārstāvēta Lietuva, jaunie kikbokseri bija atbraukuši arī no Igaunijas, Baltkrievijas un Krievijas.

Liepājas godu aizstāvēja “Ballistic boxing club” jaunie sportisti, kas čempionātam bija ļoti nopietni gatavojušies.

Plašāk par kikboksa čempionātu bērniem lasiet "Kursas Laika" 30. janvāra numurā!