FOTO: Orientieristi sadalījuši medaļu komplektus Liepājas orientēšanās čempionātā

Sestdien, 12. oktobrī, orientēšanās sporta cienītāji pulcējās Bernātu atpūtas bāzē “Draudzība”, lai tuvākajā apkārtnē cīnītos par Liepājas čempionāta tituliem. Sacensībās piedalījās gan pieredzējuši sportisti, gan iesācēji un priecēja, ka pēdējo vidū bija gan ļoti jauni dalībnieki, gan dzīvi pieredzējuši sporta entuziasti. Kopumā dalībnieki startēja 9 vecuma meistarības un 2 Open grupās, informē Lejaskurzemes tūrisma un orientēšanās klubs “DR-KRASTS” vadītājs Jānis Bethers.

Spraigā cīņā kāpu mikroreljefa raibumā un taciņu labirintos spēcīgāko vīru konkurencē nepārspēts palika kuldīdznieks Kristaps Bērziņš, aiz sevis atstājot Edgaru Bērziņu (OK “Saldus”) un liepājnieku Edgaru Sprūdu. Dāmu konkurencē uzvaru izcīnīja Latvijas jauniešu izlases dalībniece Elza Ķuze (OK “Alnis”), otrā – Līga Virbule (OK “Taka”), trešā – Mārīte Bērziņa (OK “Taka”). Visu grupu trim labākajiem tika dāvātas skaistas medaļas un balvas, spēcīgāko grupu uzvarētājiem - arī piemiņas kausi.

Šķiet, vispriecīgākie par pasākumu bija paši jaunākie skrējēji, jo ātrākie tika pie medaļām un diplomiem, bet visiem, kuri bija veikuši distanci, tika pārsteiguma balvas un gards kliņģeris. Sacensību dalībnieki pēc starta tika cienāti ar tēju un, kā ierasts orientieristu saimē, pārrunāja veiktās distances nianses.

Liepājas orientēšanās čempionāts notika otro reizi un tas bija noslēdzošais šī gada orientēšanās sporta pasākums.