FOTO: Noskaidro čempionus "Amber Puck 2019" amatieru turnīrā "18+"

Ar aizraujošām cīņām aizvadītajā nedēļas nogalē, 3. - 4. augustā noslēdzās pirmais posms Amber Puck 2019 hokeja turnīrā, kur spēkiem mērojās 6 amatieru hokeja komandas no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas – Amber Way (Latvija), HK Ferax (Latvija), HS Mārupe (Latvija), HK Avangard (Baltkrievija), HC Kretinga (Lietuva), HK Ventspils Novads (Latvija).

Divu dienu laikā tika noskaidroti Amber Puck 2019 Amatieri 18+ uzvarētāji, kur ar pārliecinošu spēli triumfēja HS Mārupe pret liepājniekiem Amber Way, 2:0. Trešajā vietā ierindojās viesi no Lietuvas HC Kretinga, ceturto vietu atstājot Ventspils Novadam. Piekto vietu ieņēma viesi no Baltkrievijas HK Avangard, bet turnīra tabulu noslēdza liepājnieku komanda HK Ferax, informē hokeja kluba "Liepāja" preses sekretāre Sanita Austere.

“Šis bija jau ceturtais gads, kad Amber Puck ietvaros norisinās turnīrs arī amatieru hokeja komandām. Manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgi, jo sports nav tikai profesionāļiem, bet arī entuziastiem un tiem, kuri vēlās savā ikdienā ienest sacensību garu un vienkārši labi pavadīt laiku Liepāja draugu kompānijā,” tā par turnīru izteicās Amber Puck rīkotājs Andrejs Žukovs. “Protams, priekšā mums ir liels darbs, lai turnīru padarītu vēl labāku un kvalitatīvu, tomēr gribu uzsvērt komandas lieliski paveikto darbu, jo viss aizritēja bez aizķeršanās. Kā arī, jāpiebilst, ka šis bija tikai pirmais posms no vērienīgā turnīra, jo Amber Puck sevī ietver visas vecuma grubas un noslēgumā varēsim baudīt jau virslīgu komandu sniegumu,” tā piebilda Andrejs Žukovs.

Jau vēstīts, ka no 3. augusta līdz 1. septembrim Liepājas olimpiskā centra ledus hallē norisināsies vērienīgs hokeja turnīrs – Amper Puck 2019. Šajā turnīrā piedalīsies 812 sportisti 46 komandās no Latvijas, Lietuvas,Polijas, Baltkrievijas un Zviedrijas. Kopumā turnīrā 14 spēļu dienās tiks izspēlētas 83 spēles.

Nākamo Amber Puck 2019 posmu aizvadīs U9 grupa 10.augustā.

Organizatori atgādina, ka visas Amber Puck 2019 spēles skatītājiem ir bez maksas.