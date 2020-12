FOTO: Liepājas badmintonisti triumfē "Megogo" senioru tūres kopvērtējumā

Latvijas Badmintona federācija ir apkopojusi “Megogo” senioru tūres kopvērtējuma rezultātus. Trijos 2020.gadā notikušajos “Megogo” senioru tūres posmos piedalījās 78 spēlētāji no Latvijas un 13 seniori no Lietuvas. Liepāju turnīra visos posmos pārstāvēja astoņi badmintona spēles veterāni, kas kopvērtējumā pārliecinoši izcīnīja līderpozīcijas sešās nominācijās no desmit, informē Liepājas badmintonistu pārstāvis Aigars Brečs.

Senioru tūres visos trijos posmos visvairāk uzvaru ir izcīnījis Guntis Pirktiņš, kas kopvērtējumā vecuma grupā 45+ vienspēlēs un dubultspēlēs pārī ar Aigarau Breču ieņēma stabilu 1.vietu. Savukārt Dāvis Bernāns 35+ vienspēlēs ierindojās 3.vietā.

Izcils starts arī Liepājas dāmām – viss goda pjedestāls vienspēlēs, vecuma grupā 35+ :

1.vieta Inna Korjukina

2.vieta Santa Bronka

3.vieta Eva Filka

Pjedestāls un 4.vieta liepājniecēm arī 35+ dubultspēlēs:

1.vieta vieta Santa Bronka

2. vieta Eva Filka

4. vieta Inna Korjukina

Liepājnieki bija līderu vidū arī 35+ jauktajās dubultspēlēs:

2.vieta Dāvis Bernāns

3.vieta Inna Korjukina

Vēl atsevišķos posmos 45+ dubultspēlēs un jauktajās dubultspēlēs startēja Marina Varslavāne un Andis lācis kopvērtējumā izcīnot attiecīgi 11. un 6.vietu.

“Megogo” senioru tūre iesākās ļoti cerīgi 8.februārī Jelgavā ar “Ledusskulptūru kausu”. Tolaik vēl nekas neliecināja par baisajām izmaiņām. Tūres 2.posms bija plānots 4.aprīlī, Salaspilī un tika atcelts Ārkārtas situācijas dēļ. Savukārt 3.posms Liepājā 11.jūlijā un 4.posms 12.septembrī Kocēnos notika kā plānoti. Diemžēl, arī tūres noslēdzošais posms 7.novembrī, kā arī Latvijas čempionāts senioriem nevarēja notikt no jauna izsludinātās Ārkārtas situācijas dēļ.

Kopvērtējuma 1.vietas ieguvēji balvā saņems “Megogo” abonementu “TV un Kino” uz 12 mēnešiem, 2. vietas ieguvēji uz 6 mēnešiem, bet 3.vietas ieguvēji uz 3 mēnešiem. Ārkārtas situācijas apstākļos netiks organizēts uzvarētāju apbalvošanas svinīgs pasākums, balvas tiks nosūtītas uzvarētājiem e-pastā.