Flaksim trešā vieta "Baltic Chain" tūres prologā

Latvijas šosejas riteņbraucējs Andžs Flaksis no "Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources" vienības ceturtdien izcīnīja trešo vietu daudzdienu velobrauciena "Baltic Chain" ("Baltijas ceļš") (UCI kat.2.2) prologā, kamēr Emīls Liepiņš ("One Pro") bija ceturtais.

Prologā, kas norisinājās Igaunijas pilsētā Piritā, dalībniekiem bija jāveic 4,6 kilometrus gara distance, bet turpmākajās dienās sekos vēl trīs posmi, vēsta LETA.

Ja pērn velobrauciens sākās Lietuvā, šajā gadā 112 sacensības aizvadošie riteņbraucēji no 19 vienībām sacensības uzsāka Igaunijā. Spraigā cīņā par prologa uzvarētāju kļuva Igaunijas vicečempions Gerts Joeārs, kurš šajās sacensībās pārstāv savas valsts izlasi. Sportists trasē pavadīja piecas minūtes un 51 sekundi, bet otro labāko laiku sasniedza velobrauciena spožākā zvaigzne - 2015.gada pasaules čempionāta bronzas medaļnieks Ramūns Nevardausks no Lietuvas. Viņu no uzvarētāja šķīra vairāk nekā divas sekundes.

Trešā un ceturtā vieta Latvijas sportistiem Flaksim un Liepiņam, kuri atpalika attiecīgi astoņas un desmit sekundes. Tikmēr 14.pozīcija Kristeram Ansonam, Ēriks Toms Gavars bija 17.vietā, Andris Vosekalns ("Hengxiang") 20., 23.vieta Mārim Bogdanovičam ("Amore&Vita-Prodir"), 52. Ivo Viļumovs ("Evelo"), 80. Kaspars Serģis, 86. Arvis Sprude, 88. Ģirts Vēvers, 105. Māris Kalveršs.

Vēl pirms velobrauciena sākuma Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF) ziņoja, ka starp dalībniekiem būs arī titulētais riteņbraucējs Gatis Smukulis, tomēr viņš šajās sacensībās nepiedalās.

Komandu vērtējumā līdere ir Latvija, aiz kuras seko Somijas un Lietuvas izlases.

Sacensību otrais posms tiks veikts piektdien Tallinā, dalībniekiem veicot 160 kilometrus garu distanci.

Šī gada velobrauciena mērķis Latvijas, Lietuvas un Igaunijas simtgadē ir vienot visas trīs Baltijas valstis caur augsta līmeņa riteņbraukšanas sacensībām.

Latvija prestižās sacensības uzņems sestdien. Otrā posma starts atradīsies Valmieras pilsētas centrā. Dalībnieki no Valmieras dosies uz Smilteni, kur gaidāms pirmais sprinta starpfinišs. Turpinājumā sportisti pa Vidzemes šoseju dosies līdz Raunai. Otrais starpfinišs notiks Priekuļos, no kurienes tiks mērots ceļš līdz Cēsīm un tālāk Stalbi. Trešais starpfinišs atradīsies Plācī, no kura distance caur Raganu vedīs uz Siguldu. Pēdējos metros tiks pievarēts Gaujas kalns Siguldā, bet kopējais distances garums būs 155 kilometri.

Tikmēr noslēguma posms risināsies svētdien, Lietuvā. Kopvērtējuma uzvarētājs tiks noskaidrots 160 kilometru garajā distancē no Panevēžas līdz Viļņai.

Pērn par šī velobrauciena kopvērtējuma uzvarētāju kļuva Norvēģijas riteņbraucējs Hermans Dāls, bet otrais bija latvietis Māris Bogdanovičs. Tieši viņš ir pēdējais Latvijas riteņbraucējs, kuram izdevies uzvarēt "Baltic Chain" kopvērtējumā, jo dobelnieks bija labākais 2016. gadā, kad sacensības notika tikai Lietuvā.

Pirmais Baltijas daudzdienu velobrauciens notika 1955. gadā, bet šī tradīcija pārtrūka pēc 1987.gada. Savukārt sacensības pēc visu trīs Baltijas valstu riteņbraukšanas federāciju prezidentu kopīga memoranda, tika atjaunotas 2011. gadā.