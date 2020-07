Sacentīsies Dunikas pagasta Sporta dienā

Sestdien, 1. augustā, Sikšņos notiks Dunikas pagasta sporta diena, kurā labākos noskaidros dažādos sporta veidos.

No pulksten 10.30 būs dalībnieku reģistrācija. No pulksten 11 līdz 12 – riteņbraukšana, no pulksten 12 līdz 14.30 – daudzcīņa, no pulksten 11.30 līdz 13 – strītbols (3x3), no pulksten 13.30 līdz 15 – basketbola soda metieni, vēstīts Rucavas novada mājaslapā.

No pulksten 13 līdz 14.30 – pludmales volejbols (3x3), no pulksten 14 līdz 15 – ķekatu gājiens un virves vilkšana (komandā četri dalībnieki), no pulksten 15 līdz 15.30 basketbola tālmetienu konkurss.

Pulksten 16 – apbalvošana.